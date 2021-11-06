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Капитан Александрии: Три очка перед паузой – с хорошим настроением идем на отдых
Защитник еще и отличился первым голом в Украине
fco.com.ua
Капитан "Александрии" Каспарс Дубра прокомментировал победу и свой дебютный гол за "горожан" в поединке 14-го тура УПЛ над "Металлистом 1925":
“Конечно важно, что выиграли сегодня. Три очка перед паузой – с хорошим настроением идем. Гол тоже важен для меня, ведь уже третий год в команде и мне никак не получалось в официальных играх забить гол. Поэтому я рад. Рад за команду, за болельщиков. Идем на паузу и после паузы уже готовимся к следующему матчу.
Поздравили меня жена и дочь, и это очень важно. Спасибо им, спасибо родителям, которые меня в Риге поддерживают. Поэтому я доволен и с хорошим настроением – и команда, и я лично – идем на заслуженный отдых”, - сказал Дубра.
Отметим, что это не первое голевое действие для центрального защитника в составе “Александрии”. В своем дебютном сезоне латвиец отмечался ассистом.
Напомним, что "Александрия" занимает шестое место в УПЛ, имея в активе 23 очка.
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