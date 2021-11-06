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Капитан Александрии: Три очка перед паузой – с хорошим настроением идем на отдых

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник еще и отличился первым голом в Украине

Капитан Александрии: Три очка перед паузой – с хорошим настроением идем на отдых

fco.com.ua

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Капитан "Александрии" Каспарс Дубра прокомментировал победу и свой дебютный гол за "горожан" в поединке 14-го тура УПЛ над "Металлистом 1925":

“Конечно важно, что выиграли сегодня. Три очка перед паузой – с хорошим настроением идем. Гол тоже важен для меня, ведь уже третий год в команде и мне никак не получалось в официальных играх забить гол. Поэтому я рад. Рад за команду, за болельщиков. Идем на паузу и после паузы уже готовимся к следующему матчу.

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Поздравили меня жена и дочь, и это очень важно. Спасибо им, спасибо родителям, которые меня в Риге поддерживают. Поэтому я доволен и с хорошим настроением – и команда, и я лично – идем на заслуженный отдых”, - сказал Дубра.

Отметим, что это не первое голевое действие для центрального защитника в составе “Александрии”. В своем дебютном сезоне латвиец отмечался ассистом.

Напомним, что "Александрия" занимает шестое место в УПЛ, имея в активе 23 очка.

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В статье: Каспарс Дубра Металлист 1925 (Харьков) Александрия
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
06.11.2021 в 15:04
Вот,что умеют игроки Александрии,так это падать.
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