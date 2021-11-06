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Трубин: Если мы хотим побеждать в чемпионате, то нужно успевать восстанавливаться

Премьер-лига
(1 голосов)

Совсем скоро новый поединок "горняков"

Трубин: Если мы хотим побеждать в чемпионате, то нужно успевать восстанавливаться

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал подготовку команды к матчу против "Колоса":

“Если мы хотим побеждать в чемпионате, то нужно успевать восстанавливаться. Я думаю, каждый привык к такому графику, поэтому каждый знает свой организм и что ему нужно для восстановления.

"Колос" всегда был боевой командой. Плюс мы будем играть на выезде. Думаю, придет много людей, их будут поддерживать, вести вперед. Поэтому будет очень интересный и трудный поединок”, - сказал Трубин.

Напомним, что в минувшую среду "Шахтер" в Мадриде уступил "Реалу" со счетом 1:2 в рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ. "Горняки" вернулись в Киев вечером на следующий день, а уже в пятницу собрались на загородной тренировочной базе "Святошино".

Уже в воскресенье 7 октября "горняки" проведут матч против "Колоса".

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Анатолий Трубин
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Комментарии (2)
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Alle Garage (Харьков)
06.11.2021 в 15:26
Ой, много ж людей придёт… На 5-тысячный-то стадион
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.11.2021 в 14:42
То на кожну позицію треба по парочці ніггерів по 20 млн. за одного.
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