Трубин: Если мы хотим побеждать в чемпионате, то нужно успевать восстанавливаться

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал подготовку команды к матчу против "Колоса":

“Если мы хотим побеждать в чемпионате, то нужно успевать восстанавливаться. Я думаю, каждый привык к такому графику, поэтому каждый знает свой организм и что ему нужно для восстановления. "Колос" всегда был боевой командой. Плюс мы будем играть на выезде. Думаю, придет много людей, их будут поддерживать, вести вперед. Поэтому будет очень интересный и трудный поединок”, - сказал Трубин.

Напомним, что в минувшую среду "Шахтер" в Мадриде уступил "Реалу" со счетом 1:2 в рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ. "Горняки" вернулись в Киев вечером на следующий день, а уже в пятницу собрались на загородной тренировочной базе "Святошино".

Уже в воскресенье 7 октября "горняки" проведут матч против "Колоса".