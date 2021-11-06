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Трубин: Если мы хотим побеждать в чемпионате, то нужно успевать восстанавливаться
Совсем скоро новый поединок "горняков"
shakhtar.com
Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал подготовку команды к матчу против "Колоса":
“Если мы хотим побеждать в чемпионате, то нужно успевать восстанавливаться. Я думаю, каждый привык к такому графику, поэтому каждый знает свой организм и что ему нужно для восстановления.
"Колос" всегда был боевой командой. Плюс мы будем играть на выезде. Думаю, придет много людей, их будут поддерживать, вести вперед. Поэтому будет очень интересный и трудный поединок”, - сказал Трубин.
Напомним, что в минувшую среду "Шахтер" в Мадриде уступил "Реалу" со счетом 1:2 в рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ. "Горняки" вернулись в Киев вечером на следующий день, а уже в пятницу собрались на загородной тренировочной базе "Святошино".
Уже в воскресенье 7 октября "горняки" проведут матч против "Колоса".
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