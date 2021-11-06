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Нападающий Динамо получил вызов в сборную Венесуэлы

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Нападающий Динамо получил вызов в сборную Венесуэлы

Фото: twitter.com/FutVe_Goleador

Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Эрик Рамирес получил вызов в национальную сборную Венесуэлы на матчи отбора на ЧМ-2022. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

У венесуэльцев запланированы поединки против Эквадора 11 ноября, а также против Венесуэлы 16 ноября.

В активе сборной Венесуэлы всего две победы в 12 матчах отбора. Команда замыкает турнирную таблицу Южноамериканской квалификации с семью очками.

В текущем сезоне на счету Рамиреса один гол и один ассист в пяти матчах за "Динамо". За сборную он провел столько же встреч с момента перехода в киевский клуб, отличившись одним голом.

Напомним, что в июле этого года "Динамо" заплатило "Дунайской среде" 1,75 млн евро за форварда.

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В статье: Динамо (Киев) Венесуэла Эрик Рамирес
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Источник:
Динамо

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