Минай - Мариуполь 0:2. Маркевич против всех

Команды из низов таблицы к очному матчу подходят с одинаковыми мыслями. Примерно описать их можно так: "Когда, если не сейчас?". Действительно, когда? "Минаю" и "Мариуполю" похвастаться особо нечем. На двоих они добыли всего две победы в этом сезоне, по делу занимая 14-е и 16-е место соответственно. Сегодня нужно было брать максимум, ибо если не делать это с себе подобными, то зачем тогда вообще существовать?

Главный тренер ужгородцев Игорь Леонов хорошо знаком с молодыми игроками "Мариуполя". Он работал с молодежкой "Шахтера", да и на берегах Азовского моря также успел потренировать. Во главе "Миная" он провел три матча. Два положительных (ничьи с "Десной" и "Рухом"), а также один ужасный - 0:4 с "Днепром-1". Маркевич-младший уже давно работает с мариупольцами, и пока получается не очень. Но даже слабый старт и единоличное последнее место, не пошатнули веру руководства в сына известного украинского тренера. Остап Миронович все так же пользуется доверием.

На перерыв "Мариуполь" ушел с минимальным преимуществом. Хотя ход матча на это не намекал. "Минай" смотрелся чуть агрессивнее и больше владел мячом. Сфера часто бывала в районе штрафной гостей, но очень не хватало последнего удара. Кулиев, Мякушко и Белоног старались, превышая норму, но Турбаевский в игру вступал редко. "Мариуполь" чаще был без мяча, но смотрелся опаснее. Дважды не сумел реализовать свои моменты Вьюнник. Вначале он классно сыграл на опережение после стандарта, но его удару помешала перекладина. После этого он не замкнул классный прострел слева находясь в офсайде. Да, гол бы не засчитали, но реализовать такое все равно нужно. А потом уже смотреть на бокового судью.

Но "Мариуполь" все-таки забил. Один из прострелов с левого фланга дошел до нужной точки на дальней штанге, где в касание пробил Кащук. Все просто. Против него играл фулбек Синегуб, но играл не очень плотно. Очень скоро Анастасия Романюк отправила всех на перерыв. Равная и не самая скучная игра.

Второй тайм начался со странного решения главного арбитра, которое могло серьезно повлиять на ход матча. Был назначен сверхопасный стандарт у ворот "Миная". Причина - игра рукой Мислава Матича. Принимается, нарушение имело место, вот только случилось оно в штрафной площадке, а не за ее пределами. То есть, это должен был быть пенальти. Но дали обычный стандарт, который плохенько исполнил Кащук. Спустя пять минут гости создали еще один момент. После сумбура почти в пустые пробивал Очеретько, но умудрился попасть в стоящего на линии Синегуба. Пеньков был уже отыгран.

У "Миная" до определенного момента не получалось ничего. Игроки старались, а не отбывали номер, но для "Мариуполя" ничего не предвещало беды. По крайней мере, до 73-й минуты. Далее начал царить хаос. Сначала на красную карточку в подкат пошел Очеретько, врезав по ноге сопернику. Анастасия Романюк отправила хавбека досрочно отдыхать. "Минай" начал давить и заработал пенальти - мяч попал в локоть Стасюку. Спорно, но решение принято. Селезнев замер на трибунах, после взялся за голову - Турбаевский взял удар Гончара. Но и это не все. Мислав Матич, который в начале тайма почти привез пенальти, окончательно закрепился в качестве антигероя. Ну, одного из. Хорватский легионер неудачно принял мяч, позволив себя обокрасть Кащуку. Правый вингер на скорости вышел 1 на 1, а после хладнокровно переиграл Пенькова. 0:2. Конец.

Часть фанатов выбежало на поле. Можно предположить, что интересовал их разговор с Матичем. Шутка. В целом, концовка была нервной, а вышедший на замену Рустам Ахмедзаде еще и не доиграл матч. Сначала он получил желтую за фол в центре поля, а спустя две секунды и второй "горчичник" за аплодисменты в адрес Романюк. Наказание за иронию, как говорится. "Мариуполь" прерывает шестиматчевую серию поражений, и им не помешал ни пенальти, ни удаление, ни соперник. "Минай" терпит второе подряд поражение в эпоху Игоря Леонова.

Ужгород. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)

ФК Минай - ФК Мариуполь 0:2

Голы: Алексей Кащук 45, Алексей Кащук 82

ФК Минай: Герман Пеньков, Александр Петрусенко, Эльдар Кулиев, Дмитрий Билоног (Богдан Коваленко 79), Михаил Месхи (Даниил Кныш 54), Олег Горин, Игорь Гончар, Мислав Матич, Сергей Мякушко (Сиака Багайоко 64), Олег Вишневский (Рустам Ахмедзаде 54), Олег Синегуб

ФК Мариуполь: Никита Турбаевский, Дмитрий Топалов, Олег Очеретько, Дмитрий Мишнев, Алексей Кащук, Богдан Вьюнник (Денис Свитюха 70), Марк Мампасси, Александр Драмбаев (Петар Босанчич 70), Никита Петерман (Денис Шостак 60), Петр Стасюк, Кирилл Меличенко

Предупреждения: Эльдар Кулиев 27, Мислав Матич 49, Михаил Месхи 51, Рустам Ахмедзаде 90+6, Рустам Ахмедзаде 90+6 - Алексей Кащук 45+1

Удаление: Рустам Ахмедзаде 90+6 - Олег Очеретько 73

Нереализованный пенальти: Игорь Гончар 77