  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Недовольны своим клубом. Во время матча Минай - Мариуполь на поле выбежали болельщики
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Недовольны своим клубом. Во время матча Минай - Мариуполь на поле выбежали болельщики

Премьер-лига
(1 голосов)

Инцидент быстро был исчерпан

Недовольны своим клубом. Во время матча Минай - Мариуполь на поле выбежали болельщики

Новина українською

Сегодня в матче 14-го тура УПЛ "Мариуполь" приехал в гости к закарпатскому "Минаю". Матч закончился со счетом 0:2 в пользу подопечных Маркевича.

После второго гола, который забил Алексей Кащук, на поле выбежали болельщики закарпатского клуба. Они были недовольны действиями своей команды.

Инцидент достаточно быстро был исчерпан. Фанатов вывели за рамки поля, а матч вскоре продолжился. Однако "Минаю" так и не удалось что-то противопоставить сопернику.

Недовольны своим клубом. Во время матча Минай - Мариуполь на поле выбежали болельщики - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь ФК Минай Алексей Кащук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
06.11.2021 в 16:35
они думали что минтай уже обилетили и за победу уплочено)
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...