Недовольны своим клубом. Во время матча Минай - Мариуполь на поле выбежали болельщики

Сегодня в матче 14-го тура УПЛ "Мариуполь" приехал в гости к закарпатскому "Минаю". Матч закончился со счетом 0:2 в пользу подопечных Маркевича.

После второго гола, который забил Алексей Кащук, на поле выбежали болельщики закарпатского клуба. Они были недовольны действиями своей команды.

Инцидент достаточно быстро был исчерпан. Фанатов вывели за рамки поля, а матч вскоре продолжился. Однако "Минаю" так и не удалось что-то противопоставить сопернику.