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Минай - Мариуполь 0:2. Обзор матча и видео голов
Гостевая победа "моряков"
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
В поединке 14-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" на выезде обыграл "Минай". Дублем в составе команды Остапа Маркевича арендованный у донецкого "Шахтера" полузащитник Алексей Кащук - хавбек сначала забил под занавес первого тайма, а на 82-й минуте встречи удвоил преимущество "моряков". Эта победа стала лишь второй для азовцев в текущей кампании УПЛ и команда с 7 очками продолжает идти на последнем месте в турнирной таблице. У "Миная" на один балл больше и коллектив расположился на 14-м месте.
Ужгород. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
Голы: Алексей Кащук 45, Алексей Кащук 82
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