Минай - Мариуполь 0:2. Обзор матча и видео голов

В поединке 14-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" на выезде обыграл "Минай". Дублем в составе команды Остапа Маркевича арендованный у донецкого "Шахтера" полузащитник Алексей Кащук - хавбек сначала забил под занавес первого тайма, а на 82-й минуте встречи удвоил преимущество "моряков". Эта победа стала лишь второй для азовцев в текущей кампании УПЛ и команда с 7 очками продолжает идти на последнем месте в турнирной таблице. У "Миная" на один балл больше и коллектив расположился на 14-м месте.

Ужгород. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)

ФК Минай - ФК Мариуполь 0:2

Голы: Алексей Кащук 45, Алексей Кащук 82