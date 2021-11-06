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Минай - Мариуполь 0:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Гостевая победа "моряков"

Минай - Мариуполь 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Новина українською

В поединке 14-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" на выезде обыграл "Минай". Дублем в составе команды Остапа Маркевича арендованный у донецкого "Шахтера" полузащитник Алексей Кащук - хавбек сначала забил под занавес первого тайма, а на 82-й минуте встречи удвоил преимущество "моряков". Эта победа стала лишь второй для азовцев в текущей кампании УПЛ и команда с 7 очками продолжает идти на последнем месте в турнирной таблице. У "Миная" на один балл больше и коллектив расположился на 14-м месте.

Ужгород. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
ФК Минай - ФК Мариуполь 0:2
Голы: Алексей Кащук 45, Алексей Кащук 82

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В статье: ФК Мариуполь ФК Минай
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Комментарии (3)
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Миросслав (Мукачево)
06.11.2021 в 17:27
ДНО!!!...
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
06.11.2021 в 16:38
верните Васю
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Очманілий Заєць (Odessa)
06.11.2021 в 16:32
Ситуація, аналогічна весняній: знімають Васю Кобіна і Минай валиться.
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