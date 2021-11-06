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Миколенко продолжает восстановление и пропустит матч против Боснии

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Об этом заявил Мирча Луческу

Миколенко продолжает восстановление и пропустит матч против Боснии

Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

В матче 14-го УПЛ киевское "Динамо" примет полтавскую "Ворсклу".

Фланговый защитник "бело-синих" Виталий Миколенко снова не попал в заявку динамовцев и не сыграет в этом поединке. 22-летний украинец продолжает восстановление после травмы и пропустит еще 3 недели, об этом заявил главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.

Таким образом, 22-летний Миколенко пропустит заключительный матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии в составе сборной Украины.

В нынешнем сезоне Виталий принял участие в 15 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 3 голевые передачи.

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В статье: Виталий Миколенко
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Комментарии (5)
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Ракицкий (Питер)
06.11.2021 в 17:10
Отлично!!!
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+1
-3
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Просто Квашин (Харьков)
06.11.2021 в 17:13
пошла вон свинособака...
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+2
-1
download1 (huyersk)
06.11.2021 в 17:03
якісне підсилення збірної!
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+1
-2
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Просто Квашин (Харьков)
06.11.2021 в 17:14
пелик макеевский п.н.х.
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.11.2021 в 17:02
Погано, нам буде його не вистачати.
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+1
-3


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