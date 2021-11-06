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Миколенко продолжает восстановление и пропустит матч против Боснии
Об этом заявил Мирча Луческу
Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko
В матче 14-го УПЛ киевское "Динамо" примет полтавскую "Ворсклу".
Фланговый защитник "бело-синих" Виталий Миколенко снова не попал в заявку динамовцев и не сыграет в этом поединке. 22-летний украинец продолжает восстановление после травмы и пропустит еще 3 недели, об этом заявил главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.
Таким образом, 22-летний Миколенко пропустит заключительный матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии в составе сборной Украины.
В нынешнем сезоне Виталий принял участие в 15 матчах во всех турнирах и записал на свой счет 3 голевые передачи.
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