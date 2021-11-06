Шахтёр, твой выход. Динамо - Ворскла 1:2

От создателей офсайда с углового и синяков после избиения Собуцким новый шедевр: от своего защитника вратарю можно брать мяч в руки

Мирча Луческу прогнозируемо не стал проводить большую ротацию в стартовом составе. Румын продолжает искать нападающих среди номинальных нападающих и на этот раз в атаке доверился Рамиреса. Но быстро разочаровался в своём решении и сразу после перерыва отправил южноамериканца собирать вещи в национальную сборну. Также интересным решением был выход в основе сразу трёх номинальных правых защитников, однако это мы в своё время уже проходили, но привычным такое решение нельзя назвать. По составу "Ворсклы" новостей немного: Юрий Максимов всё ещё не может собрать полную заявку, поэтому ставит просто тех, кто есть.

В недавнем анализе специально для Youtube-канала Подкасты UA-Футбол известный украинский тренер Александр Севидов говорил, что наши команды в еврокубках не верят в собственные победы. Так вот, в дебюте игры с "Ворсклой" было ощущение, что киевляне чувствуют себя сверхуверенно. Мяч сразу был взят под контроль, а полтавчанам отвелась роль бедных родственников.

Впрочем, кроме контроля мяча "динамовцам" предложить оказалось больше нечего. Всё было очень вальяжно в стиле: в еврокубках мы играем против "Барселон" и "Баварий", а вы вылетаете от финнов. Поэтому моментов у ворот гостей было очень мало. Пару дальних ударов - да, но не более. Самый опасный из них был у де Пены, после которого мяч облизал стойку и ушёл за пределы поля.

"Ворскла" поначалу больше рассчитывала на контратаки, а затем словила на неготовности Забарного, который за тридцать секунд допустил две ключевые ошибки. Сперва он проиграл единоборство Рангелу, заработав стандарт на свои ворота и тут же - не уследил за бразильцем, дав тому забить.

Самый интересный эпизод тайма произошёл незадолго до свистка на перерыв. Пердута в борьбе сделал пас на вратаря, а Ризнык мяч в руки забрал. Вроде бы очевидный свободный удар, но Юрий Иванов ничего не увидел. Сидорчук буквально катался по полю, пытаясь доказать, что рефери не прав, но успеха это не принесло.

Отойдём немного от темы и дадим сейчас совет кэпу "Динамо": Сергей, ты бы лучше по полю катался, пытаясь своих партнёров завести, которые бегали в первом тайме словно немые рыбы, а не на судей давить.

Когда писал предыдущий абзац, ещё не знал, что "Сидор" станет одним из героев ещё одного эпизода уже во втором тайме. В своей штрафной капитан хозяев по-хоккейному на грудь принял Степанюка и тут же побежал к центру поля, словно ничего и не было. Но у на этой игре работал ВАР, который нарушение зафиксировал и "точку" в ворота киевлян помог назначить. Рефери очень долго смотрел телевизор и не мог решиться указать на 11-метровую отметку. Но фол был слишком очевидным. Сидорчук, конечно же, пытался доказать противоположное. Цыганков также что-то рассказывал. Но тщётно. Тилль приговор привёл в действие.

А ведь до второго забитого у "Динамо" были очень неплохие шансы игру перевернуть. Выход Гармаша сразу после перерыва добавили динамики игре киевлян, появилась острота и моменты. Здорово взаимодействовали исполняющий обязанности форварда и Цыганков, создав на двоих несколько шансов: в одном из эпизодов Виктор после стеночки опасно стрельнул метров с двадцати, затем Денис головой замыкал подачу из глубины, когда Ризнык среагировал. У противоположных ворот, правда, также было нескучно, но Рангел порол безбожно.

Пенальти в ворота Киева было не последним событием в матче. После этого Кравчук за две минуты заработал две жёлтых и самоустранился, Степанюк издали едва не поймал перепуганного Бущана, пробив в стойку, а Витиньо, сыграв на добивании после углового, оформил свой дебютный гол в украинском чемпионате. У "динамовцев" оставалось буквально пара минут, чтобы спасти игру, но это было бы несправедливо. Чемпион сегодня не хотел играть и заслуженно остался ни с чем. "Ворскла" показала, что может и справедливо возвращается домой с тремя очками. То, что не получилось против "Шахтёра", удалось с другим нашим топом. Поздравления экс-киевлянину Юрию Максимову: сегодня, завтра и даже послезавтра его команда может гордиться собой. А дальше - продолжение гонки за бронзу.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)

Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Виктор Матяш (Донецк)

Динамо - Ворскла 1:2

Голы: Витиньо дос Сантос 90+5 - Лукас Рангел 34, Оливье Тилль 74 (пен.)

Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Эрик Рамирес (Денис Гармаш 46), Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Витиньо дос Сантос 55), Виктор Цыганков, Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Томаш Кендзёра

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу (Богдан Кушниренко 85), Оливье Тилль, Руслан Степанюк, Сергей Яворский, Йоонас Тамм, Давид Пуцлин, Артем Челядин (Даниил Кравчук 68), Ибрахим Кане, Лукас Рангел (Амилькар Коджови 90)

Предупреждения: Илья Забарный 33, Сергей Сидорчук 45, Николай Шапаренко 76, Витиньо дос Сантос 80 - Йоонас Тамм 17, Давид Пуцлин 31, Даниил Кравчук 78, Даниил Кравчук 80

Удаление: Даниил Кравчук 80