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Шахтёр, твой выход. Динамо - Ворскла 1:2

Премьер-лига
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Фаворит не настроился и оставляет "горнякам" шанс сравняться по очкам

Шахтёр, твой выход. Динамо - Ворскла 1:2

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

От создателей офсайда с углового и синяков после избиения Собуцким новый шедевр: от своего защитника вратарю можно брать мяч в руки

Мирча Луческу прогнозируемо не стал проводить большую ротацию в стартовом составе. Румын продолжает искать нападающих среди номинальных нападающих и на этот раз в атаке доверился Рамиреса. Но быстро разочаровался в своём решении и сразу после перерыва отправил южноамериканца собирать вещи в национальную сборну. Также интересным решением был выход в основе сразу трёх номинальных правых защитников, однако это мы в своё время уже проходили, но привычным такое решение нельзя назвать. По составу "Ворсклы" новостей немного: Юрий Максимов всё ещё не может собрать полную заявку, поэтому ставит просто тех, кто есть.

В недавнем анализе специально для Youtube-канала Подкасты UA-Футбол известный украинский тренер Александр Севидов говорил, что наши команды в еврокубках не верят в собственные победы. Так вот, в дебюте игры с "Ворсклой" было ощущение, что киевляне чувствуют себя сверхуверенно. Мяч сразу был взят под контроль, а полтавчанам отвелась роль бедных родственников.

Впрочем, кроме контроля мяча "динамовцам" предложить оказалось больше нечего. Всё было очень вальяжно в стиле: в еврокубках мы играем против "Барселон" и "Баварий", а вы вылетаете от финнов. Поэтому моментов у ворот гостей было очень мало. Пару дальних ударов - да, но не более. Самый опасный из них был у де Пены, после которого мяч облизал стойку и ушёл за пределы поля.

"Ворскла" поначалу больше рассчитывала на контратаки, а затем словила на неготовности Забарного, который за тридцать секунд допустил две ключевые ошибки. Сперва он проиграл единоборство Рангелу, заработав стандарт на свои ворота и тут же - не уследил за бразильцем, дав тому забить.

Самый интересный эпизод тайма произошёл незадолго до свистка на перерыв. Пердута в борьбе сделал пас на вратаря, а Ризнык мяч в руки забрал. Вроде бы очевидный свободный удар, но Юрий Иванов ничего не увидел. Сидорчук буквально катался по полю, пытаясь доказать, что рефери не прав, но успеха это не принесло.

Отойдём немного от темы и дадим сейчас совет кэпу "Динамо": Сергей, ты бы лучше по полю катался, пытаясь своих партнёров завести, которые бегали в первом тайме словно немые рыбы, а не на судей давить.

Когда писал предыдущий абзац, ещё не знал, что "Сидор" станет одним из героев ещё одного эпизода уже во втором тайме. В своей штрафной капитан хозяев по-хоккейному на грудь принял Степанюка и тут же побежал к центру поля, словно ничего и не было. Но у на этой игре работал ВАР, который нарушение зафиксировал и "точку" в ворота киевлян помог назначить. Рефери очень долго смотрел телевизор и не мог решиться указать на 11-метровую отметку. Но фол был слишком очевидным. Сидорчук, конечно же, пытался доказать противоположное. Цыганков также что-то рассказывал. Но тщётно. Тилль приговор привёл в действие.

А ведь до второго забитого у "Динамо" были очень неплохие шансы игру перевернуть. Выход Гармаша сразу после перерыва добавили динамики игре киевлян, появилась острота и моменты. Здорово взаимодействовали исполняющий обязанности форварда и Цыганков, создав на двоих несколько шансов: в одном из эпизодов Виктор после стеночки опасно стрельнул метров с двадцати, затем Денис головой замыкал подачу из глубины, когда Ризнык среагировал. У противоположных ворот, правда, также было нескучно, но Рангел порол безбожно.

Пенальти в ворота Киева было не последним событием в матче. После этого Кравчук за две минуты заработал две жёлтых и самоустранился, Степанюк издали едва не поймал перепуганного Бущана, пробив в стойку, а Витиньо, сыграв на добивании после углового, оформил свой дебютный гол в украинском чемпионате. У "динамовцев" оставалось буквально пара минут, чтобы спасти игру, но это было бы несправедливо. Чемпион сегодня не хотел играть и заслуженно остался ни с чем. "Ворскла" показала, что может и справедливо возвращается домой с тремя очками. То, что не получилось против "Шахтёра", удалось с другим нашим топом. Поздравления экс-киевлянину Юрию Максимову: сегодня, завтра и даже послезавтра его команда может гордиться собой. А дальше - продолжение гонки за бронзу.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Виктор Матяш (Донецк)
Динамо - Ворскла 1:2
Голы: Витиньо дос Сантос 90+5 - Лукас Рангел 34, Оливье Тилль 74 (пен.)
Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Эрик Рамирес (Денис Гармаш 46), Николай Шапаренко, Карлос Де Пена (Витиньо дос Сантос 55), Виктор Цыганков, Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Томаш Кендзёра
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу (Богдан Кушниренко 85), Оливье Тилль, Руслан Степанюк, Сергей Яворский, Йоонас Тамм, Давид Пуцлин, Артем Челядин (Даниил Кравчук 68), Ибрахим Кане, Лукас Рангел (Амилькар Коджови 90)
Предупреждения: Илья Забарный 33, Сергей Сидорчук 45, Николай Шапаренко 76, Витиньо дос Сантос 80 - Йоонас Тамм 17, Давид Пуцлин 31, Даниил Кравчук 78, Даниил Кравчук 80
Удаление: Даниил Кравчук 80

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Комментарии (127)
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usovvictor (Kharkov)
06.11.2021 в 19:25
..."спасибо" Динамо за "победу", вы так "намотивировались", что уже даже на победу не можете наиграть или ничейку скатать. Видно с "эталоном" все закончено, начинаются будни. Ворксла укрепилась и показала свою мотивацию. Теперь играйте в "догонялки", создали интригу на ровном месте, ... "деду" привет конечно, но скорее это вам... Немощные..., хотя по играм все шло к этому... Жаль, что "медные трубы" победили...
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0
0
Григорий Листопадов
06.11.2021 в 19:21
И в принципе,когда ДК проигрывает,на любом уровне,конечно виноват судья,это принцип Луческу.Такое кредо у него было и в Шахтере.
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+4
-1
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UA-Футбол-PRO (Ужгород)
06.11.2021 в 19:24
Не треба БРЕХАТИ! Ніхто не каже що програли із-за суддівства. Це так "па-данєцки".
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0
0
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Крестоносец (Полтава)
06.11.2021 в 19:20
Честно сказать удивлен слабой игре Динамо. Все предсказуемо и без особой хитрой мысли.Если б Рангел не протупил перед почти пустыми воротами, было б 0:3. Ворсклу с победой, нужно брать бронзу
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+3
0
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tolina-ystas (Краматорск)
06.11.2021 в 19:19
Искать причины поражения на стороне дело гиблое и пользы никогда не принесёт.Объективно Динамо играло слабо.Судья не безгрешен но беспристрастен и гнать на него не надо.Как минимум двоих динамовцев должен был удалять за две жёлтые а что касается 11метрового так он по настоянию ВАР начал смотреть а сам сначала не ставил.А в повторе всё видно несколько подробней.Не надо киевлянам искать причины кроме своей игры..
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+5
0
Григорий Листопадов
06.11.2021 в 19:19
Всё правильно,ДК проиграли-виновны-Шахтер,Ахметов,Павелко.А в Европе Ворскла обгадится,не то что суперДинамо! Истинные болельщики,не опускайтесь до уровня ПРИДУРКА Просто Квашина,болейте и анализируйте игры объективно!!!!
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+4
-1
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UA-Футбол-PRO (Ужгород)
06.11.2021 в 19:24
Не треба БРЕХАТИ! Ніхто не каже що програли із-за суддівства. Це так "па-данєцки".
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0
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
06.11.2021 в 19:18
ДК сегодня было командой девочек-истеричек.
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+4
-2
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UA-Футбол-PRO (Ужгород)
06.11.2021 в 19:24
Такі як в тебе в дзеркалі?
Ответить
0
-1
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Spokoyno (Київ)
06.11.2021 в 19:17
От і різниця суддівства наших лідерів... Відвертий пас голкіперу НЕ ПОМІЧАЄМО, а виставляння на 5 см торса розгледіли Утім програли тому що лідерів загнали і вже останні матчі було видно, що команда "не біжить" А втомилися чи емоції згасли
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0
-5
Mexxxxx (Просяная)
06.11.2021 в 19:24
Ну які 5см. В момент збивання нападника у Сидорчука відірвані дві ноги від газону бо в цей момент він вистрибнув на зустріч. Це все одно що дві ноги вперед викинув і так собі ненавмисно збив. Якщо всі так за справедливість так давайте коментувати оті щвиряння гравців, за які суддя не дає жовту. А те що видалив за десять хвилин гравця Ворскли нічого, якось пропустимо, то таке. А якщо бути справделиим знову ж, то вилучив законно, стрибаєш у ноги - до побачення.
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0
0
Dnepr United (Днепр)
06.11.2021 в 19:16
Браво Ворскла! Хоть кто-то тюкнул этих кривляк
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+6
-1
Dimka26 (Чернигов)
06.11.2021 в 19:15
Ворскла очень достойно. Что с Шахтером что с Динамо смотрелись. Заслуживают на третье место.
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+9
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
06.11.2021 в 19:15
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте гадит ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, используя несколько десятков ников ( Родитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, ТолькоДНЕПР (Днепр), Соколов (Никополь), kotіgorok (Чернiгiв), Ракхитский (Пид.е.р), Счетчик шманцев (Полтава)) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
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+2
-7
Governor-General (Odessa)
06.11.2021 в 19:21
Простато-какашин напачкал много букв. В том числе про "русский мир". И надо же, его не смущает, что сделал он это на русском языке. Параллельная реальность...
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+1
-1
aleks68
06.11.2021 в 19:25
петух квашин ты же поддерживал чмо раХитского,ждал победы над ворсклой.что-то не так чучело?обделались жидким поносом вместе с .....динамо.теперь гавкаешь псина
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0
0
osadob07 (жмеринка)
06.11.2021 в 19:14
кратко о мате-сидорчук в истерике бьётся об поле на 40 минуте первого тайма.ну тый на шо це похоже
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+5
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
06.11.2021 в 19:12
Восклу с победой,опустили пижонов на землю.
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+11
-3
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Просто Квашин (Харьков)
06.11.2021 в 19:11
Не зря Ахметов продлил пердуна Луччи ! Вот ответная сегодня "благоданность"....
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+3
-14
Mexxxxx (Просяная)
06.11.2021 в 19:15
Так а что не так. Пенальти 200%, Шапаренко и Забарного пожалел, а это две красных могло быть. Кравчука заслуженно удалил. Ошибался, не без этого, но в обе стороны. Если Динамо вышло на прогулку, по-королевски, и жестко поплатилось, так причем тут какой-то Луччи.
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+9
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
06.11.2021 в 19:20
Кваша,судья пожалел ДК,оно должно было доигрывать вдевятером.
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+4
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
06.11.2021 в 19:10
Хороший матч с о стороны обеих команд, но ДК не хватило агрессивности и мастерства, чтобы забить больше цепко игравшей команде Ворсклы. У Ворсклы очень понравились их лидеры Ризнык, Тиль и Степанюк. ДК всё-таки выглядели уставшими, больше даже морально, отсюда и результат... Короче Ворскла больше хотела выиграть, чем ДК. А судейство было нормальным по моему мнению, ошибки у судьи были, но в обе стороны...
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+4
-2
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Serega1111 (Киев)
06.11.2021 в 19:20
Ну и автор первого гола - Рангель. Вот прям в "десятку" приобретение
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+2
0
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Siren05 (Мариуполь)
06.11.2021 в 19:22
Согласен!
0
0
Рівнянин (Рівне)
06.11.2021 в 19:09
Таке буває...Шахтар Реалу 5-0 попадає...Це був не наш день.Особливо хочу відмітити непрофесійність суддівства у двох сьогоднішніх матчах.Минай-Маріуполь.Там курочка такого начудила,що немає слів.У звітному матчі Іванов продовжив.Роздавав гірчичники здуру наліво і направо.Гравець Ворскли отримав обидві жовті абсолютно в ігрових ситуаціях.Пас Різнику від захисника,де повинен був призначений вільний удар,Іванов "не помітив".А дрібних помилок була прірва.На який хєр такі судді в УПЛ?
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+3
-1
tyrnahsy51 (Мелитополь)
06.11.2021 в 19:20
Бабло переиграла.
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0
0
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uа-football-2021 (Київ)
06.11.2021 в 19:08
Доки Суркіс керує цією помийкою, доти і будемо у всіх відсмоктувати. Потрібно на виборах всім проголосувати за ОПЗЖ, а тоді за допомогою Ківи віджати шахту, як колись курча віджав Металіст. І тоді будемо вічними чемпіонами!!!!
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+7
-6
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ua-football-2021 (Київ)
06.11.2021 в 19:11
Дімася, брись під юбку, сцикло
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+2
-6
Acsakal (Kharkov)
06.11.2021 в 19:07
"Артем Челядін (Данило Кравчук 68)... Попередження: ... Данило Кравчук 78, Данило Кравчук 80 Вилучення: Данило Кравчук 80" "Прийшов, побачив, ... і пішов" - ну прямо герой матчу!
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+3
0
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genpet (Николаев)
06.11.2021 в 19:07
Иностранцы показали нашим хлопцам, как надо играть в футбол
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+7
-1
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Pacifist (Chiang Mai)
06.11.2021 в 19:07
Ворскла молодцы, конечно. Они и Шахтер возили, пока в равных составах играли. Еще бы перестали в Европе так позориться, им бы цены не было. А киевляне пижоны, так нельзя. Как всегда, моменты есть, забивать некому. Подарили праздник донецким.
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+11
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
06.11.2021 в 19:07
Суддя не допоможе-ДК не зможе!
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+11
-5
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anоnimus (Київ)
06.11.2021 в 19:06
Тепер зрозуміло чому Суркіс сватає Циганкова в Європу
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-3
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ua-football-2021 (Київ)
06.11.2021 в 19:07
Зрозуміло що ти сцикливе ЧМО, яке не може відірватись від свої мамкиної юбки
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+2
-14
KadimXa (Харьков)
06.11.2021 в 19:06
А в Европе та же Ворскла опять обгадится...
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+6
-6
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Крестоносец (Полтава)
06.11.2021 в 19:22
Больше чем Динамо?
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
06.11.2021 в 19:06
Матч не удалось посмотреть, глянул состав Гармаш Сидорчук Каравэ ну все понятно.
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0
-6
Камонплей
06.11.2021 в 19:05
Олів'є Тілль 74 (пін.) _________________________ піна? пінта? пінгвін?
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+5
0
Acsakal (Kharkov)
06.11.2021 в 19:11
Це азіров про нарід дбає - перекладає на свій "діалект".
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+3
-2
Камонплей
06.11.2021 в 19:18
то старий хрін тепер на пенсії редагує уа-футбіл? Перепрошую, більше "пітань нє маю".
0
0
Number13 (Мариуполь)
06.11.2021 в 19:05
как не тянули угдк, Ворскла все ровно победила! МОЛОДЦЫ!!!
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+10
-5
Зритель (Харьков)
06.11.2021 в 19:05
Граждане Украины не забивали. Грустная, но закономерная тенденция.
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+4
-3
аалекс ( Крым)
06.11.2021 в 19:15
Зато в защите блистали.
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+2
0
Zonder (Днепр)
06.11.2021 в 19:05
Сегодня Грыня Суркис потерял чемпионство ))
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+6
-6
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Просто Квашин (Харьков)
06.11.2021 в 19:06
Куй тебе в дупу заднепривод !
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+4
-10
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kotіgorok (Чернiгiв)
06.11.2021 в 19:09
Как всегда, кто о чем, а любители уззкава мира - о членах и задницах
+4
-3
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Просто Квашин (Харьков)
06.11.2021 в 19:13
привет олексин и тебе....
0
-3
Governor-General (Odessa)
06.11.2021 в 19:04
Никто из кыйвськых вболивальныкив не хочет объяснить закономерность: когда киевское Динамо не выигрывает, а тем более проигрывает, по ходу встречи, то матч длится 90+6 минут и более. Речь, естественно, идёт только о внутреннем первенстве...
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+9
-4
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
06.11.2021 в 19:06
Теж на це звернув увагу,шо багато добавляють.
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+5
-2
аалекс ( Крым)
06.11.2021 в 19:14
Скажи спасибо, что на 90+ ещё пенальти не нарисовал
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+2
-1
Рівнянин (Рівне)
06.11.2021 в 19:14
Я засік:перегляд ВАР зайняв 1,57 хвилини+ зупинки і заміни.Що неправильно?
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+4
-1
Fontango (Kharkov)
06.11.2021 в 19:16
В европейских топ чемпионатах при счёте 2-0, никогда не добавляют столько минут... там в первую очередь заботятся о здоровье футболистов.. понимая о маловероятности того, что не забив не одного мяча за 90 минут, эта команда , за 5-6 вкатает 2 безответных!
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+1
-1
хмельничанин (Хмельницкий)
06.11.2021 в 19:19
Насчёт Европы не ври. добавляют сколько положено.
+1
0
хмельничанин (Хмельницкий)
06.11.2021 в 19:18
Чтобы это понять нужно было смотреть матч. Просмотр ВАР занял у арбитра две минуты+частые остановки в игре+ оказание мед. помощи. Никакого мирового заговора.
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+2
-1
Governor-General (Odessa)
06.11.2021 в 19:25
А с Александрией?
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.11.2021 в 19:04
Луческа посыпалась конкретно...
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+4
-4
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kotіgorok (Чернiгiв)
06.11.2021 в 19:05
А попереду ще Баварiя :)
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+4
-5
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Serega1111 (Киев)
06.11.2021 в 19:05
Закономерное сползание с пика. Дальше надо усиляться. И притом серьезно усиляться, а не Кулачем и Антюхом
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+4
0
Камонплей
06.11.2021 в 19:08
то це був пік?! =) вражаючий
+1
-1
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Serega1111 (Киев)
06.11.2021 в 19:09
А чем не пик - чемпионство и выход в евровесну, после чудом завоеванного серебра и прое.ба всяким Луганам в предыдущем году
+2
0
Gafan777 (Каменка)
06.11.2021 в 19:04
Красава Максимов не раздвинул ноги в кое века перед дырками
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+9
-6
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Просто Квашин (Харьков)
06.11.2021 в 19:07
Не радвинул, раздвигает только ржавым !
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+1
-5
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riccо-sc (Київ)
06.11.2021 в 19:04
Динамо відсосало і сплюне, а Воскрлі все рівно не бути чемпіонами!
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+6
-8
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ua-football-2021 (Київ)
06.11.2021 в 19:07
Зрозуміло що ти сцикливе ЧМО, яке не може відірватись від свої мамкиної юбки
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+2
-5
сиси кейтч (Херсон)
06.11.2021 в 19:03
макс красава цыган чмо
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+6
-8
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Просто Квашин (Харьков)
06.11.2021 в 19:08
а ты педрило
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+4
-4
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
06.11.2021 в 19:03
Нічого страшного не трапилося.динамівцям потрібна була така поразка,шоб злосними вийти проти дубля Баварії в ЛЧ.хана німцям)))
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+7
-1
Kela (Одесса)
06.11.2021 в 19:02
Полтава с заслуженной победой
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+15
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
06.11.2021 в 19:03
Присоединяюсь.
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+7
-2
Forza INTER! (Покровск)
06.11.2021 в 19:04
Спасибо ВОРСКЛА!!!
Ответить
+10
-1
янковский ян (Запорожье)
06.11.2021 в 19:02
На судью гнать нечего. Он нормально отсудил. Не пойму только почему он жёлтую шаааренко не дал за бросок в стиле айкидо
Ответить
+14
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2021 в 19:03
забавного вторую не видел?
Ответить
+5
-8
avatar
ua-football-2021 (Київ)
06.11.2021 в 19:04
Як TIRAN навколшіках заробляє відєл
+3
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2021 в 19:06
тупица, тебе только в школьных спектаклях выступать
+4
-3
avatar
ua-football-2021 (Київ)
06.11.2021 в 19:06
Тупіца - твоя мати, і що кому робити - розказуй саме їй
+3
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
06.11.2021 в 19:02
При справедливом судействе ДК не привыкло побеждат . Циганков и Гармаш- симулянты хреновы. Ворсклу с победой!
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+11
-6
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ua-football-2021 (Київ)
06.11.2021 в 19:04
Бажаю кротам в кожному матчі такого "справедливого судейства"
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+4
-9
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
06.11.2021 в 19:06
В этом матче Сидорчук - актер без оскара. Истерил как девочка.
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+8
-3
perogiv52 (.)
06.11.2021 в 19:09
Сидорчук психопад, стыдно было смотреть эту истерию.
+2
-4
Лекарь (село Дарница)
06.11.2021 в 19:02
Как я уже говорил после игры с Барсой: абсолютные импотенты. Бесхарактерные и бесхребетные. Это позор тренерского штаба, во главе с цыганом.
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+9
-1
Forza INTER! (Покровск)
06.11.2021 в 19:02
Согласен!
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+4
-2
Gafan777 (Каменка)
06.11.2021 в 19:05
Тренер этим дятлам не поможет
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+5
-3
Pianist (Киев)
06.11.2021 в 19:01
Макеевский судья Иванов? Серьезно? Все помнят отменённый гол Днепра кротам в прошлом сезоне. Бенефис Рината и его продажных судей. Не поздравляю полтавчан, не с чем.
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+4
-17
Forza INTER! (Покровск)
06.11.2021 в 19:02
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2021 в 19:02
игру смотрел, аналитег?
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+9
-5
FC Energy (Новая Каховка)
06.11.2021 в 19:03
Почему продажный судья не удалил Забарного?
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+8
-4
Mexxxxx (Просяная)
06.11.2021 в 19:04
Да не хватило ему мужества Шапаренко, Забарному, Сидорчуку законные желтые и псоледующие красные показать. Любит их, жалеет. Хоть пенальти стопроцентный поставил
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+12
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2021 в 19:08
сразу не среагировал! видимо, пока максимов не закричал со скамейки)) сначала бригада варовцев долго ему на ухо шептала, потом он долго смотрел, хотя очевиднейший пеналь!
+3
-3
Forza INTER! (Покровск)
06.11.2021 в 19:00
Интрига!!!
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+5
0
avatar
Ракицкий (Питер)
06.11.2021 в 19:00
Гуляем 5 ночей и 5 дней!!Ворскляне гей,гей,гей!!!!Торсида
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+5
-7
avatar
Viktor Ivanjvich
06.11.2021 в 19:00
ужас от ДК- должны были вообще в 9 доигрывать - нельзя так играть вольготно. Ворксла сделало то что и хотела.
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+13
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2021 в 19:02
+100500! забавный и николь шапарен - это реальные дважды жкарточники!
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+8
-6
аалекс ( Крым)
06.11.2021 в 19:00
Максимова и его парней с заслуженной победой. Динамо выглядело очень невыразительно.
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+11
0
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Nеxt-R (Киев)
06.11.2021 в 18:59
Динамо настільки мертве, що вже навіть суддя не може витягнути Медаль для Циганкова вже підготували? Відправйте його в АПЛ, матчі з Ворсклами не його рівень
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+10
-6
avatar
ua-football-2021 (Київ)
06.11.2021 в 19:00
Ти таке сцикливе та нікчемне тупе лайно, що й досі користуєшся чужими акаунтами
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+4
-12
avatar
Ракицкий (Питер)
06.11.2021 в 18:59
СЛАВА УКРАИНЕ БРАТЬЯ!!!!Как Лерос вчера,сегодня ОНЛИ ВОРСКЛА!!!браво!!!!
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+7
-10
avatar
Serega1111 (Киев)
06.11.2021 в 19:00
Тамбовские волки тебе братья...
Ответить
+8
-6
avatar
Ракицкий (Питер)
06.11.2021 в 19:01
Потерялся,тамбовский
+3
-9
avatar
Serega1111 (Киев)
06.11.2021 в 19:01
Найди уже себя что ли...
+8
-4
Не дармоед (Запорожье)
06.11.2021 в 18:59
Здесь 100% обновление этих пней должно быть. Это даже не деревья,это растения какие то)
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+3
-2
Mexxxxx (Просяная)
06.11.2021 в 18:59
Это хорошо. А то наши оба гранда настолько привыкли в полноги, неспеша играть в чемпионате, что боком потом выходит.
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+5
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2021 в 18:59
где вторая жк забавному? где первая жк николь шапарен за айкидо? судья - пидр!
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+10
-6
avatar
Serega1111 (Киев)
06.11.2021 в 18:58
Очень хорошую работу делает Максимов в Ворскле. Если бы не удаление Тилля - мог бы и у Шахты отобрать очки. Вылет от финнов расцениваю как отсутствие международного опыта и несчастный случай
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+13
-2
efim423 (odessa)
06.11.2021 в 18:58
по.х на правила . главное чтоб болелам шахтёра нравилось
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+4
-14
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2021 в 18:59
обоснуй
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+6
-5
avatar
ua-football-2021 (Київ)
06.11.2021 в 19:02
1. Пас на голкіпера, який бере м'яч в руки.
+7
-10
avatar
ua-football-2021 (Київ)
06.11.2021 в 19:02
2. Сидорчук перекрив рух, пенальті. Афроамериканець присів під Гармаша - нічого.
+4
-13
avatar
ua-football-2021 (Київ)
06.11.2021 в 19:02
3. обоснуй-нє обоснуй, а TIRAN тупе нікчемне брехливе та сцикливе ЧМО
+4
-12
efim423 (odessa)
06.11.2021 в 19:05
про пенальти с сидорчуком , всем кто играл в футбол хоть на каком то уровне понятно что это не пенальти .
+3
-6
avatar
uа-football-2021 (Київ)
06.11.2021 в 19:08
4, я голубий мальчик
Ответить
+4
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2021 в 19:09
+100500!)))))))))))))
+1
-3
avatar
ua-football-2021 (Київ)
06.11.2021 в 19:12
Дімася, брись під юбку, сцикло
+1
-1
avatar
ua-football-2021 (Київ)
06.11.2021 в 18:58
Програли більш по ділу, але крото-будка знов розпускається. Суддівсто - ДНО. Потім не дивуйтесь, слюняві кротенята, що проти вас вболіває 99% України.
Ответить
+3
-16
FC Energy (Новая Каховка)
06.11.2021 в 19:00
Не можете выиграть - кричите о судействе. А оно было адекватное. Динамо ужасное, Сидорчук - кошмар, не дай бог за сборную выпустят.
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+7
-6
oleg.m.3972 (Харьков)
06.11.2021 в 19:12
0
-2
avatar
ua-football-2021 (Київ)
06.11.2021 в 19:12
Бажаю кротам в кожному матчі такого "справедливого судейства"
+1
-3
Salming (Полтава)
06.11.2021 в 19:03
100%
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+2
-3
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
06.11.2021 в 18:58
Гармаш дно
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+7
-5
Mexxxxx (Просяная)
06.11.2021 в 19:01
Та он сегодня еще и нормально. На мячи выходил, по воротам бил. Не истерил, как некоторые партнеры, то соперников швыряли то от судьи отмахивались
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+5
-1
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kotіgorok (Чернiгiв)
06.11.2021 в 19:01
Там вся команда - гармаши. Полные.
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+6
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2021 в 18:57
ворскла - полтава, дупамо - осасуна!!!
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+7
-8
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ua-football-2021 (Київ)
06.11.2021 в 18:59
TIRAN-BARAN-ВАТАН
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+2
-9
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.11.2021 в 19:00
сосиуй, чмо тупое!
+5
-5
avatar
ua-football-2021 (Київ)
06.11.2021 в 19:01
Сосать - це твій удєл, тупа вата і твого папки
+4
-9
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
06.11.2021 в 18:57
Ворскла - молодцы, вся страна, кроме кучки ватных ОПЗЖшных любителей уззкава мира, аплодирует стоя!!!
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+10
-10
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Viktor Ivanjvich
06.11.2021 в 18:58
Ответить
+2
-5
Salming (Полтава)
06.11.2021 в 19:01
Узкий мир бегал по даунбасу с трехцветными тряпками и звал х##@др то
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+4
-7


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