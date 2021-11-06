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Йовичевич: Пихаленок - топ. Он видит футбол по-другому, когда бьет по - тот звучит иначе

Премьер-лига
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(2 голосов)

Наставник днепрян оценил игру хавбека

Йовичевич: Пихаленок - топ. Он видит футбол по-другому, когда бьет по - тот звучит иначе

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич поделился мыслями насчет полузащитника днепрян Александра Пихаленка.

– Это топ. Он видит футбол по-другому, бьет по мячу по-другому – тот звучит иначе, если ты рядом стоишь.

– Может, у него бутсы другие?

– Нет, это футбольный интеллект. У него в голове уже случилось то, что будет на поле через несколько секунд. Он читает игру и играет на такой паузе, в особенном стиле, – рассказал Йовичевич.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины 24-летний хавбек записал на свой счечт 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.

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В статье: Игорь Йовичевич Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ

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Комментарии (2)
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Ракицкий (Питер)
06.11.2021 в 21:01
Пихаленок топ только с Ингульцами и Колосами и Минаем.Поставь его с Реалом или Ювентусом,его не видно было на поле.
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Болельщик39 (Харьков)
06.11.2021 в 19:50
Так отпустите человека играть в более футбольные страны. Или хотя бы в более благополучные, он заслужил.
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