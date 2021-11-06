Йовичевич: Пихаленок - топ. Он видит футбол по-другому, когда бьет по - тот звучит иначе

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич поделился мыслями насчет полузащитника днепрян Александра Пихаленка.

– Это топ. Он видит футбол по-другому, бьет по мячу по-другому – тот звучит иначе, если ты рядом стоишь.

– Может, у него бутсы другие?

– Нет, это футбольный интеллект. У него в голове уже случилось то, что будет на поле через несколько секунд. Он читает игру и играет на такой паузе, в особенном стиле, – рассказал Йовичевич.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины 24-летний хавбек записал на свой счечт 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.