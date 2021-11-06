Тете - перед матчем с Колосом: Такие команды всегда опасно выходят в контратаки

Бразильский вингер "Шахтера" Тете рассказал о планах на предстоящий матч с "Колосом":

"Без всяких сомнений, мы на самом деле очень усердно трудимся. Чтобы понять этот стиль игры, мы должны прибавлять с каждым матчем.

В футболе не бывает простых матчей. Если мы так настроимся и не будем до конца мотивированы, то это может быть опасно. Очень важно сейчас настроиться на победу и сделать все, чтобы победить. "Колос" – хорошая, достаточно сильная команда.

Мы знаем, что такие команды всегда опасно выходят в контратаки. Мы должны быть к этому внимательны. Нужно забить быстрый гол и добиться победы", – сказал Тете.