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Сергей Шебек о матче Мариуполь - Минай: Когда женщина судит мужчин, это очень вредит футболу

Премьер-лига
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(1 голосов)

В Ужгороде было плохое судейство

Сергей Шебек о матче Мариуполь - Минай: Когда женщина судит мужчин, это очень вредит футболу

Фото - ФК Львів / Автор невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Много эмоций и споров среди болельщиков обычно вызывает судейство Екатерины Монзуль. Но это не единственная женщина, работающая на матчах мужских команд украинского элитного футбольного дивизиона. Еще одна – это Анастасия Романюк, которая сегодня, шестого ноября, была арбитром в поле поединка "Минай" - "Мариуполь" (0:2). Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек остался крайне недоволен работой Романюк и в очередной раз выразил свое мнение, что женщины не должны судить мужской футбол.

- Сначала замечу, что удалила игроков Анастасия Романюк правильно. Очеретько сыграл грубо, прыгнув в ноги и угрожая здоровью соперника. Это прямая красная. А Ахмедзаде неуместно аплодировал перед носом арбитра после того, как получил желтую. За это и схлопотал второе предупреждение. Здесь все четко. Но на этом весь позитив в судействе Романюк закончился, – сказал Шебек.

- Плохо отработала не только Романюк, но и вся бригада. Безобразно себя проявили ассистентки Грушко и Стрелецкая. Все началось на 49-й минуте, когда арбитры не назначили явный пенальти в ворота "Миная" – Матич сыграл рукой. Следует заметить, что Романюк с ее позиции было трудно определить положение Матича (в штрафной площади или вне ее пределов), так что вина лежит на ассистенте Грушко. Она контролировала линию штрафной, поэтому должна была видеть, где Матич сыграл рукой. Однако она "отморозилась" и не помогла коллеге, назначившей штрафной, а не пенальти.

И второй ключевой момент – совершенно безосновательный пенальти в ворота "Мариуполя". Это уже ассистент Стрелецкая сбила Романюк с толку, заставив ее принять ошибочное решение. Это не пенальти. Была подача, игрок "Мариуполя" отворачивался от мяча, прижал руку и в локоть этой прижатой руки со спины попал мяч. Рука не увеличивала объем тела, поэтому о пенальти речи быть не может. Первоочередное решение Романюк было правильным (продолжила игру), но после подсказки ассистента "отмотала" эпизод и указала на одиннадцатиметровую отметку. Хорошо, что ужгородцы не реализовали этот пенальти. Но есть вопрос: почему в двух одинаковых эпизодах принимаются разные решения? Ведь вспомним матч "Мариуполь" - "Динамо", когда мяч попал со спины в локоть Караваеву и Романов не назначил пенальти. Аналогичный эпизод здесь – и абсолютно противоположное решение бригады Романюк, - сказал эксперт.

Также экс-арбитр ФИФА проанализировал общий стиль судейства Романюк.

- На видео есть пример. Пошла длинная передача, игрок "Мариуполя" устремился к мячу, на противоход ему бежит Кулиев и играет в корпус. Это очевидный срыв опасной атаки акцентированной игрой в соперника, а не в мяч. Но ни арбитр в поле Романюк, ни ассистент Грушко на это не среагировали. Романюк и её помощницы не понимают мужской борьбы, единоборства, не успевают, нет легкости в ногах. Еще один пример – это отсутствие второй желтой карточки Эльдару Кулиеву, который в борьбе отмахнулся в лицо игроку "Мариуполя". Это был не случайный эпизод, а умышленный. Но Романюк назначила только штрафной, без дисциплинарных санкций. Мое мнение неизменно: когда женщина судит мужчин, это очень вредит футболу.

Своими непонятными решениями бригада вызывала нервозность и повышала напряжение на поле и в технической зоне тренеров,резюмировал Сергей Шебек.

Добавим, что "Мариуполь" победил в Ужгороде местный "Минай" 2:0, прервав затяжную серию неудач.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (13)
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sorokop (днепр )
06.11.2021 в 20:57
Мне тоже не нравится когда судит женщина-но есть один плюс футболисты меньше корчатся от страшной боли-стыдно перед женщиной...
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
06.11.2021 в 20:37
И почему-то все эти 4 неправильные решения арбитрессы были в пользу Миная. Хорошо, что наши выиграли матч, а если бы проиграли из-за этих ляпов? Было бы очень противно...
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+1
-1
rivnenskyi (Рівне)
06.11.2021 в 20:36
Премію імені Бутка в студію! Ще один бовдур, вже тільки гендерний.
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+2
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
06.11.2021 в 20:28
...я не против Монзуль, но должен согласиться, ...нельзя допускать женщин в мужскую борьбу, ...каждому свое. Это "новомодное" - женщин в мужской чемпионат переворачивает все с ног на голову, которая не может понять, что они со своей ментальностью здесь делают. Для них правильно написали - женский футбол со своими эмоциями. Мода не есть правильно - она временщик...
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0
-3
Болельщик39 (Харьков)
06.11.2021 в 19:49
В принципе, наши судьи-мужчины ошибаются не реже и не менее фатально. Единственное, к чему, теоретически, можно придраться, что в женском футболе ЯКОБЫ не бывает столкновений, жёсткой игры корпусом, и они не понимают, когда свистеть, а когда нет. Но таки женщины (наши -точно) иногда играют поотмороженней мужиков - я думаю, что они понимают нюансы.
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+1
-1
Андрей (Odessa)
06.11.2021 в 20:56
+100
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0
0
Матч Футболович
06.11.2021 в 19:37
Соглашусь с Шебеком. Есть женский футбольный чемпионат, в чем проблема судить именно там?! Обязательно нужно в мужскую высшку засунуть женщин?!? С чего такое убеждение, что дамы обязаны быть в судействе мужского чемпионата?!? Очередной феминисткой бред.
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+2
-4
xapyga (Запорожье)
06.11.2021 в 19:59
согласен, это почти тоже что играть в футбол против женщин. Если сравнивать чисто спортивные возможности то мужик и женщина это небо и земля.
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+1
-2
Андрей (Odessa)
06.11.2021 в 20:55
Правила чем-то отличаются? Судья следит за правилами, а не за "спортивными возможностями".
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
06.11.2021 в 19:33
А нашім "мужикам" можна судити... Після кожного матчу купа питань! До того до головного жодних претензій. Все до її помічників. Справді це якийсь "ідіотизм" чоловікам помилятися можна, а жінкам ЗАСЬ! А пенальті Міная... Ну підіграв собі нехай і не навмисно гравець Маріуполя. А далі в пунктах Правил та їх трактуваннях можна і заблукати!
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+4
-1
krakow (Херсон)
06.11.2021 в 19:26
Она судит матч,идиот. Хорошо,или плохо, другой вопрос...У нас много женщин,воюет на передовой,идиот в квадрате.
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+7
-6
vgolovan (полтава)
06.11.2021 в 19:29
вот что ты хотел этим сказать кроме слова идиот ничего не понятно и кто идиот тоже не понятно скорее всего это ты
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+5
-7
krakow (Херсон)
06.11.2021 в 19:32
Только одно знакомое слово? Видно часто его слышал.
+5
-3


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