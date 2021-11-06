Сергей Шебек о матче Мариуполь - Минай: Когда женщина судит мужчин, это очень вредит футболу

Много эмоций и споров среди болельщиков обычно вызывает судейство Екатерины Монзуль. Но это не единственная женщина, работающая на матчах мужских команд украинского элитного футбольного дивизиона. Еще одна – это Анастасия Романюк, которая сегодня, шестого ноября, была арбитром в поле поединка "Минай" - "Мариуполь" (0:2). Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек остался крайне недоволен работой Романюк и в очередной раз выразил свое мнение, что женщины не должны судить мужской футбол.

- Сначала замечу, что удалила игроков Анастасия Романюк правильно. Очеретько сыграл грубо, прыгнув в ноги и угрожая здоровью соперника. Это прямая красная. А Ахмедзаде неуместно аплодировал перед носом арбитра после того, как получил желтую. За это и схлопотал второе предупреждение. Здесь все четко. Но на этом весь позитив в судействе Романюк закончился, – сказал Шебек.

- Плохо отработала не только Романюк, но и вся бригада. Безобразно себя проявили ассистентки Грушко и Стрелецкая. Все началось на 49-й минуте, когда арбитры не назначили явный пенальти в ворота "Миная" – Матич сыграл рукой. Следует заметить, что Романюк с ее позиции было трудно определить положение Матича (в штрафной площади или вне ее пределов), так что вина лежит на ассистенте Грушко. Она контролировала линию штрафной, поэтому должна была видеть, где Матич сыграл рукой. Однако она "отморозилась" и не помогла коллеге, назначившей штрафной, а не пенальти.

И второй ключевой момент – совершенно безосновательный пенальти в ворота "Мариуполя". Это уже ассистент Стрелецкая сбила Романюк с толку, заставив ее принять ошибочное решение. Это не пенальти. Была подача, игрок "Мариуполя" отворачивался от мяча, прижал руку и в локоть этой прижатой руки со спины попал мяч. Рука не увеличивала объем тела, поэтому о пенальти речи быть не может. Первоочередное решение Романюк было правильным (продолжила игру), но после подсказки ассистента "отмотала" эпизод и указала на одиннадцатиметровую отметку. Хорошо, что ужгородцы не реализовали этот пенальти. Но есть вопрос: почему в двух одинаковых эпизодах принимаются разные решения? Ведь вспомним матч "Мариуполь" - "Динамо", когда мяч попал со спины в локоть Караваеву и Романов не назначил пенальти. Аналогичный эпизод здесь – и абсолютно противоположное решение бригады Романюк, - сказал эксперт.

Также экс-арбитр ФИФА проанализировал общий стиль судейства Романюк.

- На видео есть пример. Пошла длинная передача, игрок "Мариуполя" устремился к мячу, на противоход ему бежит Кулиев и играет в корпус. Это очевидный срыв опасной атаки акцентированной игрой в соперника, а не в мяч. Но ни арбитр в поле Романюк, ни ассистент Грушко на это не среагировали. Романюк и её помощницы не понимают мужской борьбы, единоборства, не успевают, нет легкости в ногах. Еще один пример – это отсутствие второй желтой карточки Эльдару Кулиеву, который в борьбе отмахнулся в лицо игроку "Мариуполя". Это был не случайный эпизод, а умышленный. Но Романюк назначила только штрафной, без дисциплинарных санкций. Мое мнение неизменно: когда женщина судит мужчин, это очень вредит футболу.

Своими непонятными решениями бригада вызывала нервозность и повышала напряжение на поле и в технической зоне тренеров, – резюмировал Сергей Шебек.

Добавим, что "Мариуполь" победил в Ужгороде местный "Минай" 2:0, прервав затяжную серию неудач.