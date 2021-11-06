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Заря - Верес: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Встреча четвёртой и седьмой команд лиги

Заря - Верес: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: volynnews.com / Автор - Олександр Зелінський

UA-Футбол
Новина українською

Виктору Скрипнику наконец-то удалось стабилизировать результаты своей команды. С середины сентября "чёрно-белые коты" не проиграли только дважды двум командам, класс которых всё же немного повыше: "Шахтёр" и "Рома". Успешные результаты позволили подтянуться в таблице Лиги конференций, вернуть себе третью строчку в УПЛ, а также выйти в четвертьфинал Кубка. К слову, "Верес" для себя кубковую историю завершил, уступив в 1/8 финала другому претенденту на еврокубки - "Ворскле". Ещё одна любопытная деталь: "Заря" и "Верес" последний официальный матч между собой провели как раз в Кубке Украины. Было это в марте прошлого года. На луцком стадионе "Авангард" победу праздновали луганчане.

Новая серия противостояния состоится уже в рамках УПЛ в воскресенье, 7 ноября. Поединок пройдёт на домашнем стадионе луганчан, "Славутич-Арене" в Запорожье, а начаться спектакль должен в 17:00 по Киеву.

В прямом эфире эту игру на ТВ покажет канал "УНІАН" - ищите его в кабеле, на спутнике или в открытом доступе на Т2.

В интернете матч можно будет увидеть совершенно бесплатно и легально на сайте UA-Футбол в плеере Youtube-канала FootballHub. Также увидеть поединок можно будет на ОТТ-сервисах, которые работают по предоплате: oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар ТБ, TV Plus Lifecell, 1plus1.video.

Если вы не сможете увидеть матч, следите за развитием событий на "Славутич-Арене" в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол. Вместе с нашим лайвом вы точно не пропустите ни одного важного события в игре.

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В статье: Заря (Луганск) Верес (Ровно)
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