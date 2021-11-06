Максимов: Победа такая – выиграли, но как бы не по игре

Наставник "Ворсклы" Юрий Максимов дал комментарий после матча с "Динамо" (2:1) в УПЛ:

– Понятно, что тяжело против "Динамо" играть. Прекрасно понимаем, у них заявка на 30 человек. Сегодня играли 11 на 11, и где-то нам повезло. Победа такая – выиграли, но как бы не по игре. Ребята – молодцы, выдержали. Обыграть "Динамо", поверьте, очень тяжело.

Неполная заявка? Да, у нас ковид – немного подрастеряли футболистов. Кто-то восстанавливается, Чеснаков был в составе, вышел на разминку, говорит: "Я не могу, сил нет – поплыву". Мы сразу выпустили Челядина. Тот же Пуцлин после ковида, там еще много людей осталось. Это у всех проблемы такие, думаю, не только у нас.

– Разыгрывали через короткий пас у штрафной.

– Лучше потерять мяч, но выбивать куда-то без адреса – это не по мне. Лучше мы проиграем, но сесть в штрафную и обороняться – я не понимаю. Идите вперед, играйте там, ничего страшного, если пропустим. Разве нас убьют или расстреляют? Это футбол, надо играть, стараться.

– Прервали почти годичную серию "Динамо" без поражений в УПЛ.

– Скажу честно, выиграть – всегда приятно, у "Динамо" – вдвойне, даже втройне, потому что играл за эту команду и знаю, что это такое – обыграть "Динамо".

На выезде, 11 человек, у нас лавки не было – дети сидели. Не буду жаловаться, но оно так и есть. Я благодарен футболистам.

– Красная Кравчуку.

– Может, я нагнетал, говорил, чтобы старался, отбирал мяч. Он старался, но понятно – вышел в такую игру. Я его только похвалил, – сказал Максимов.