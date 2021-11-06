Эксперт о пенальти в ворота Динамо: Игровое столкновение, которое каждый может трактовать как в одну, так и в другую сторону

Судейский эксперт, эксарбитр ФИФА Мирослав Ступар отметил несколько негативных моментов в судействе Виталия Романова на поединке 14-го тура УПЛ "Динамо" – "Ворскла" (1:2). Эксперт говорит, что судьи пропустили один важный эпизод, а в эпизоде ​​с назначением пенальти в ворота "Динамо" могли принять другое решение.

- Есть вопросы. Почему ВАР не вмешался, когда игрок "Ворсклы" дал пас своему вратарю Ризныку, а тот взял мяч в руки? Это опасный свободный удар из пределов площади ворот, который мог бы изменить ход игры. Потом еще и Сидорчук из-за апелляций получил желтую, хотя апелляции были небезосновательны, - говорит Мирослав Иванович.

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- А еще меня смущает решение арбитра назначить одиннадцатиметровый в ворота "Динамо". Решение из категории "по просьбе трудящихся". Степанюк грудью сбросил себе мяч вперед, после чего состоялся контакт с Сидорчуком. Но возникает вопрос: Сидорчук врезался в Степанюка, или же Степанюк наткнулся на Сидорчука? Не видно, чтобы в этом эпизоде ​​игрок "Динамо" перемещался на траекторию движения Степанюка для того, чтобы заблокировать его или как-то иначе неправомерно навредить оппоненту.. Напротив, Сергей чувствовал, что будет контакт и немного отстранился назад. Это игровое столкновение, которое каждый может трактовать как в одну, так и в другую сторону. Захотел судья – дал, а захотел бы – не дал бы. И никто бы ему слова не сказал, – заметил Ступар.

Напомним, что "Динамо" впервые с осени 2020-го года проиграло в УПЛ. Обидчиком стала "Ворскла" (1:2).