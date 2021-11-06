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Эксперт о пенальти в ворота Динамо: Игровое столкновение, которое каждый может трактовать как в одну, так и в другую сторону

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Динамо - Ворскла 1:2. Судейский анализ матча, 06.11.2021

Эксперт о пенальти в ворота Динамо: Игровое столкновение, которое каждый может трактовать как в одну, так и в другую сторону

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, эксарбитр ФИФА Мирослав Ступар отметил несколько негативных моментов в судействе Виталия Романова на поединке 14-го тура УПЛ "Динамо" – "Ворскла" (1:2). Эксперт говорит, что судьи пропустили один важный эпизод, а в эпизоде ​​с назначением пенальти в ворота "Динамо" могли принять другое решение.

- Есть вопросы. Почему ВАР не вмешался, когда игрок "Ворсклы" дал пас своему вратарю Ризныку, а тот взял мяч в руки? Это опасный свободный удар из пределов площади ворот, который мог бы изменить ход игры. Потом еще и Сидорчук из-за апелляций получил желтую, хотя апелляции были небезосновательны, - говорит Мирослав Иванович.

Эксперт о пенальти в ворота Динамо: Игровое столкновение, которое каждый может трактовать как в одну, так и в другую сторону - изображение 1

Фото - UA-Футбол

- А еще меня смущает решение арбитра назначить одиннадцатиметровый в ворота "Динамо". Решение из категории "по просьбе трудящихся". Степанюк грудью сбросил себе мяч вперед, после чего состоялся контакт с Сидорчуком. Но возникает вопрос: Сидорчук врезался в Степанюка, или же Степанюк наткнулся на Сидорчука? Не видно, чтобы в этом эпизоде ​​игрок "Динамо" перемещался на траекторию движения Степанюка для того, чтобы заблокировать его или как-то иначе неправомерно навредить оппоненту.. Напротив, Сергей чувствовал, что будет контакт и немного отстранился назад. Это игровое столкновение, которое каждый может трактовать как в одну, так и в другую сторону. Захотел судья – дал, а захотел бы – не дал бы. И никто бы ему слова не сказал, – заметил Ступар.

Напомним, что "Динамо" впервые с осени 2020-го года проиграло в УПЛ. Обидчиком стала "Ворскла" (1:2).

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (36)
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Acsakal (Kharkov)
06.11.2021 в 21:02
Я знав і до цієї днищної публікації про вкрай низький рівень Ступара, як експерта арбітражу, але цим останнім коментарем він пробив усі дна, які тільки можуть бути. Цитати з "Правил гри IFAB" (стор.103-107) я навів внизу сторінки. З правил випливає, що ніяке ні 50 на 50, а однозначно 100% порушення вчинив Сидорчук, коли прибіг на траєкторію руху полтавця, який перед тим прокинув мяч собі на хід. Це порушення називається "Перешкоджання просуванню суперника". Полтавець прокинув мяч собі на хід і побіг за ним, а Сидорчук побіг не за мячем, а на траєкторію руху полтавця. "Але виникає питання: Сидорчук врізався у Степанюка, чи Степанюк наткнувся на Сидорчука? Не видно, аби в цьому епізоді гравець "Динамо" переміщався на траєкторію руху Степанюка задля того, щоб заблокувати його чи якось інакше неправомірно зашкодити опоненту." Коли я дивлюся повтор з-за воріт і бачу полтавця і мяч на одній лінії, а потім бачу, як з лівого боку на цю лінію прибігає гравець Динамо і "зустрічає" полтавця, то я думаю лише про одне: а чи є межа безсоромності і непрофесійності автора вище наведеної цитати? Шановна (поки що) редакція: якщо ваш "екперт" відкривав правила гри у футбол останній раз років 30 тому або якщо в нього проблеми із зором або якщо в нього загострився старечий маразм, то просто не звертайтеся більше до нього, а знайдіть когось іншого у кращій фізичній та розумовій формі. Не соромьте себе. Не опускайте планку своєї власної репутації.
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0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
06.11.2021 в 20:58
Ну, кто ж как ни Ступор может оправдывать Динамо... " - Есть вопросы. Почему ВАР не вмешался, когда игрок "Ворсклы" дал пас своему вратарю Ризныку, а тот взял мяч в руки? " Если б не отсутствие ума, то Ступар знал бы, что ВАР не рассматривает назначение свободных ударов.
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0
KadimXa (Харьков)
06.11.2021 в 20:55
Ступар такой тупарь
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хмельничанин (Хмельницкий)
06.11.2021 в 20:55
В Украине под руководством Лучи судейство достигло небывалых высот. Судят, как хотят и половину футбольных правил трактуют "по понятиям". Почти все матчи заканчиваются судейскими скандалами. Трудно сказать-это злой умысел или случайность. Но ясно одно, пока Лучи во главе судейского корпуса украинский футбол будет и дальше деградировать.
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Алекс1955 (Донецк)
06.11.2021 в 20:54
Разуйте глаза. Игрок Ворсклы прокинул мяч грудью. Сидорчук левую ногу ставит рядом с правой, ОБЕ ноги стоят рядом, он остановился и когда игрок Ворсклы начал его оббегать Сидорчук ставит перед ним ПРАВУЮ ногу. Вообще-то я всю свою жизнь думал, что футболисты, как и остальные люди при беге выносят вперед ноги поочередно (правая-левая-правя), а здесь был какой-то спецбег (правая-правая).
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0
0
Григорий Листопадов
06.11.2021 в 20:44
Виновны все-Ахметов,Палкин,Павелко,Монзуль,ФИФА,УЭФА,все судьи Украины если проигрывает ДК. Теперь и Ступар друг Киева,пусть он анализирует своё судейство Продажное,помним как он судил. Сиди на диване и смотри футбол молча без комнтов.
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+1
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.11.2021 в 20:37
Вернулись часи зека Януковича ! Мало того , що шахтар двома командами йде, ще й суддів підключили ! Щоб ти здох смердючий "гарант закону" в країні !!!!
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+2
-5
deify22
06.11.2021 в 20:34
'експерт' ступар спочатку б почитав правила використання вар,а потім ділився своєю думкою...Система відеодопомоги дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти вірне рішення: порушення правил при забитих голах,епізоди з призначенням пенальті,помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).
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+4
-2
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Динамiт (Василькiв)
06.11.2021 в 20:31
Ахметов знову продажних суддів підключив !
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+2
-6
Acsakal (Kharkov)
06.11.2021 в 20:34
Ні, це сайт для провокування срачу підключив продажних "експердів".
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+1
-1
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Американец 2000
06.11.2021 в 20:34
Дядя Петя ты дурак ???
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+1
-1
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victor1306 (Мадрид)
06.11.2021 в 20:29
Чистий пенальті
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+6
-4
efim423 (odessa)
06.11.2021 в 20:53
тебя били грудью по голове .ты отлетал ? )))
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0
-1
vgolovan (полтава)
06.11.2021 в 21:02
а тебя наверное один раз ударили в детстве
0
0
Only DK (Kyiv)
06.11.2021 в 20:29
Но так как у нас судейки тянут за уши вонючую кротовскую помойку, в какую сторону решение вопросов не возникало
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+3
-6
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SeventyFour (Phoenix)
06.11.2021 в 20:31
Та ну блдь, блокировка и пеналь.
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+3
-2
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simargl (Чернигов)
06.11.2021 в 20:28
Лучше жевать, чем давать такие коменты. ЭксПерд.
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+6
-3
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Динамiт (Василькiв)
06.11.2021 в 20:28
Не зря Ахметов продовжив контракт з недобитком продажним Луччі ! Не змогли конкурувати з ДИНАМО на полі, підключили продажних суддів ! Ганьба ржавим !
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+3
-7
Алекс1955 (Донецк)
06.11.2021 в 21:00
Вообще-то я думал, что контракт продлила АФУ, где половина вице-президентов - динамовские сердца. И как я понимаю, если Динамо проиграло - то это все происки судей, а не бездарная игра. С такими темпами, скоро во всех проигрышах Динамо в Европе тоже будет виновен Шахтер.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
06.11.2021 в 20:27
Спасибо этому Иванову, что после просмотра ВАР и назначения пенальти не дал Сидору вторую желтую. Ибо повадились за каждый пенальти еще и желтую давать. Что касается самого эпизода, то когда Иванову сказали смотреть ВАР у него не было шанса не назначить пенальти
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+4
-1
vlotko (Броди)
06.11.2021 в 20:42
Там Степанюк врізався у Сидора.
Ответить
+1
-2
Forza INTER! (Покровск)
06.11.2021 в 20:54
0
0
Forza INTER! (Покровск)
06.11.2021 в 20:54
Купи очки
0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
06.11.2021 в 21:03
Блокировка она такая... Игрок, идущий в атаку, в любом случае врезается в защищающегося игрока, если защищающийся игрок блокирует игрока нападающего...
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
06.11.2021 в 20:24
Ступар не эксперт, а подстилка сурков.
Ответить
+6
-9
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.11.2021 в 20:26
Чого ти всіх ображаєш Крива Рожа ???
Ответить
+2
-6
avatar
Карикатурист (Білозерське)
06.11.2021 в 20:23
Циганик жуватиме соплі, бо не вилучили Тамма за фол на Раміресі, а от із "Шахтарем" Тілля вилучили. 100%
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+4
-3
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Карикатурист (Білозерське)
06.11.2021 в 20:21
"50 на 50. Захотел судья – дал, а захотел бы – не дал бы. И никто бы ему слова не сказал". Якщо за "не дал" ніхто б слова й не сказав, то тоді і за "дал" можна не чеплятися. Це ж "50 на 50". Згідно логіки Ступара
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+2
-7
Hanter44 (Baburka)
06.11.2021 в 20:14
Вот нравится мне комментарий Ступора.Я уже писал: Если назначается пенальти в ворота противника,это правильно!.Если же пенальти в наши ворота-это не правильно!.И ,потом,что такое этот ВАР? Как было здорово без него! Попадает мяч в нос игроку... и пожалуйста-пенальти.Вида отбивает мяч идущий в ворота рукой,а Федорчук, в этот же момент, борцовским приемом укладывает игрока на газон и...ничего!Как говорил Попандопула:"Так и было"
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+8
-4
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Американец 2000
06.11.2021 в 20:10
Ступар - ты просто долб - ёб сказочный (((((((((( Какое ещё тебе надо движение , когда Сидорчук как петух пошёл атаковать нападающего ((((((((
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+12
-5
Запорізьке Торпедо (zp)
06.11.2021 в 20:10
Сидор заехал полтавцу локтем в лицо, без этого тянуло бы на игровое столкновение
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+3
-5
Acsakal (Kharkov)
06.11.2021 в 20:30
І з ліктем в обличчя, і без ліктя в обличчя, і навіть якби гравець Ворсли якимось дивом взагалі примудрився уникнути контакту з Сидорчуком - це все одно порушення збоку динамівця, яке називається "перешкоджання руху суперника". "Правила гри IFAB", стор.103-107: "Штрафний удар призначається, якщо гравець скоює... перешкоджання супернику за допомогою контакту. ... Перешкоджання просуванню суперника за відсутності контакту Перешкоджання просуванню суперника означає переміщення на траєкторію руху суперника задля того, щоб перешкодити, заблокувати, уповільнити або змусити суперника змінити напрямок, коли м'яч не перебуває в межах ігрової відстані до будь-якого гравця." Сидорчук навмисно прибіг на траєкторію руху суперника. І не правий коментатор стосовно торкання мяча Сидорчуком, бо навіть якби киянин спочатку торкнувся мяча, але не заволодів ним, а просто блокував суперника, то це все одно порушення, а не ніяке не "ігрове зіткнення", бо ворсклянин прокинув собі мяч на хід і біг за ним, а Сидорчук біг не за мячем, а поперечним курсом так, щоби заблокувати ворсклянина. За правилами - це однозначне порушення незважаючи на наявність або відсутність контакту.
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+5
-2
vlotko (Броди)
06.11.2021 в 20:46
Уважно дивіться повтор , рука Сидора була на рівні грудей, а Степанюк симулював удар у лице.
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0
-3
vgolovan (полтава)
06.11.2021 в 20:07
ступар ты дебил посмотри движение ногами игроков и потом говори что нибудь а может и молчи уже всегда потому что пенальти очевидный и говорить что то против это подписаться в некомпетенции
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+13
-5
efim423 (odessa)
06.11.2021 в 20:55
ТЫ ХОТЬ РАЗ ИГРАЛО У ФУТБОЛ , ЧТО ТАКОЕ НЕСТИ .
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0
0
vgolovan (полтава)
06.11.2021 в 21:00
говорить что то против это подписаться в некомпетенции - прочитай это еще раз
0
0


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