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Гол в ворота Ворсклы стал дебютным для Витиньо за Динамо

Премьер-лига
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Бразилец поразил ворота команды Максимова на 90+5

Гол в ворота Ворсклы стал дебютным для Витиньо за Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

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В матче 14-го тура УПЛ киевское "Динамо" дома уступило для полтавской "Ворсклы".

Подопечные Мирчи Луческу проиграли со счетом 1:2, а единственный мяч в составе "бело-синих" на свой счет записал форвард Витиньо - для бразильского нападающего этот забитый мяч стал первым в футболке "бело-синих".

В нынешем сезоне чемпионата Украины Витиньо провел 7 матчей.

Видео первого гола бразильца за "Динамо"

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Витиньо
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