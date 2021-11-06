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Гол в ворота Ворсклы стал дебютным для Витиньо за Динамо
Бразилец поразил ворота команды Максимова на 90+5
Фото: ФК Динамо Киев
В матче 14-го тура УПЛ киевское
Подопечные Мирчи Луческу проиграли со счетом 1:2, а единственный мяч в составе "бело-синих" на свой счет записал форвард Витиньо - для бразильского нападающего этот забитый мяч стал первым в футболке "бело-синих".
В нынешем сезоне чемпионата Украины Витиньо провел 7 матчей.
Видео первого гола бразильца за "Динамо"
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