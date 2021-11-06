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Луческу: Они выиграли, они сыграли лучше. Большая помощь от судьи была

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Коуч понимает, почему киевляне потерпели поражение

Луческу: Они выиграли, они сыграли лучше. Большая помощь от судьи была

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Румынский наставник "Динамо" Мирча Луческу дал комментарий после поражения "Ворскле" (1:2) в 14-м туре УПЛ.

"Они выиграли, они сыграли лучше. Какие комментарии могут быть? Большое желание было у соперника, всеми возможными способами... Большая помощь от судьи была.

Не заслуживали мы победу, в том числе из-за того, что не забивали свои моменты и не оказывали большего давления на соперника. Мне надо пересмотреть игру – было много непонятных для меня ситуаций.

Одна наша ошибка поспособствовала голу, дальше было сложнее, потому что нужно было атаковать, создавать моменты. К сожалению, у нас не получилось. Нервничали, спешили, допускали много ошибок. Было много пауз и беспочвенных остановок – нас тормозил и этот момент.

Мы виноваты в этом проигрыше. Я принимаю на себя эту неудачу – в том смысле, что не удалось восстановить игроков после "Барселоны" где было большое разочарование от поражения. Слишком мало времени прошло, чтобы игроки были на все 100%", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Источник:
Профутбол Digital

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Комментарии (11)
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маматрахер228 (Киев)
06.11.2021 в 21:03
все водили что судьи купленные, Динамо чемпион все равно, шахтеру нечего не светит!!! хоть всех судий подкупите, Динамо всех поревет!! все провинциалы болеющее за всяких лошков, вы мусор!
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aleks68
06.11.2021 в 21:05
ударься головой е.....й."динамо всех порвёт"?пора лечиться убогий.меньше пей и не гавкай
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avatar
zloyded (Киев)
06.11.2021 в 21:00
Проиграл тренер! Гонять одних и тех-же без ротации?! Кажется, что Мирча себя уже исчерпал с этой командой, он уже ничего не может дать, да и не может! У него нет гибкости и чего-то нового, а это крах команды! В Шахтере он тоже играл однобоко и предсказуемо много лет, просто Ахмэт подпитывал его новыми и качественными игроками, а когда понял, что Мистер уже не тянет, то и распрощался с ним. Суркис подпитать команду не может качеством, вот команда, боюсь, пойдет по наклонной
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Andreyko (Вінниця)
06.11.2021 в 20:49
Так, суддя винен... завжди... Але лише в тому, що могло бути більше червоних, не лише у Ворскли - за порушення, розмови з суддями, симуляцію. Краще б дивилися, на гру Раміреса, на розмови з суддями і катання по полю. Щось треба робити з "зірочками" - в цьому сезоні не можна виділити жодного гравця, яки би брав гру на себе, заводив би команду, і вина в цьому не суддів чи ворсклян...
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0
0
Матч Футболович
06.11.2021 в 20:48
Пххх-ах-ха-ха-ха))))) помощь от арбитра,пппхх-ах-ха-ха)))) это тренерам дырявых про помощь от арбитра варежку раскрывать?!?))) окстись... дырка - чемпион по подковерных играм, компьютерным голам, шубам, удалениям за игру головой и пеналями на 98х минутах, об арбитрах оно вспомнило.., фублд
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0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
06.11.2021 в 20:47
Судьями сейчас в Украине никого не удивишь. Но и игры у Динамо нету от слова "совсем".
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+3
0
aleks68
06.11.2021 в 20:44
луческу никогда ни в чём не виноват.кто угодно,но только не он.что в шахтёре,что в динамо.смени пластинку цыган.кстати сегодня ровно 15 лет шапке луческу и "браво федерция".за 15 лет ничего не изменилось
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+3
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
06.11.2021 в 20:43
Правду сказав ! Вся країна бачила, крім бидла , що витворяв пед...ст в чорному !
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+1
-3
aleks68
06.11.2021 в 20:49
когда другой пед...ст в чёрном назначает пенальти в ворота соперников динамо пенальти и засчитывает голы на 96-й минуте при пяти добавленных всё правильно?нечего ныть и пенять на зеркало.выходи на поле и выигрывай.а луческу все ноет когда проигрывает
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+1
-1
sergio07 (Запоріжжя)
06.11.2021 в 20:39
Луческу без коментарів про арбітраж - не Луческу. Але дорослішає хлопець, наголос не на цьому)))
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+3
-1
Григорий Листопадов
06.11.2021 в 20:38
Что не заслужили победу-истина! Ну а помощь от судьи-это у Лучика стандарт после каждой неудавшейся игры.
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-1


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