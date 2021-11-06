Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Они выиграли, они сыграли лучше. Большая помощь от судьи была
Коуч понимает, почему киевляне потерпели поражение
Фото: ФК Динамо Киев
Румынский наставник "Динамо" Мирча Луческу дал комментарий после поражения "Ворскле" (1:2) в 14-м туре УПЛ.
"Они выиграли, они сыграли лучше. Какие комментарии могут быть? Большое желание было у соперника, всеми возможными способами... Большая помощь от судьи была.
Не заслуживали мы победу, в том числе из-за того, что не забивали свои моменты и не оказывали большего давления на соперника. Мне надо пересмотреть игру – было много непонятных для меня ситуаций.
Одна наша ошибка поспособствовала голу, дальше было сложнее, потому что нужно было атаковать, создавать моменты. К сожалению, у нас не получилось. Нервничали, спешили, допускали много ошибок. Было много пауз и беспочвенных остановок – нас тормозил и этот момент.
Мы виноваты в этом проигрыше. Я принимаю на себя эту неудачу – в том смысле, что не удалось восстановить игроков после "Барселоны" где было большое разочарование от поражения. Слишком мало времени прошло, чтобы игроки были на все 100%", – сказал Луческу.
Популярное сейчас
- Шахтёр, твой выход. Динамо - Ворскла 1:2
- Стало известно, когда Шевченко прибудет в Италию для подписания контракта с Дженоа
- В 46 лет возвратиться в футбол. Виталий Рева снова в игре!
- Президент Ингульца: Пожелал бы Вацко взять дуст и намазать лысину
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО