Луческу: Они выиграли, они сыграли лучше. Большая помощь от судьи была

Румынский наставник "Динамо" Мирча Луческу дал комментарий после поражения "Ворскле" (1:2) в 14-м туре УПЛ.

"Они выиграли, они сыграли лучше. Какие комментарии могут быть? Большое желание было у соперника, всеми возможными способами... Большая помощь от судьи была.

Не заслуживали мы победу, в том числе из-за того, что не забивали свои моменты и не оказывали большего давления на соперника. Мне надо пересмотреть игру – было много непонятных для меня ситуаций.

Одна наша ошибка поспособствовала голу, дальше было сложнее, потому что нужно было атаковать, создавать моменты. К сожалению, у нас не получилось. Нервничали, спешили, допускали много ошибок. Было много пауз и беспочвенных остановок – нас тормозил и этот момент.

Мы виноваты в этом проигрыше. Я принимаю на себя эту неудачу – в том смысле, что не удалось восстановить игроков после "Барселоны" где было большое разочарование от поражения. Слишком мало времени прошло, чтобы игроки были на все 100%", – сказал Луческу.