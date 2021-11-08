Выберите лучший гол 14-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

UA-Футбол традиционно предлагает своим читателям проголосовать за лучший гол очередного тура чемпионата Украины, в этот раз – 14-го. Претендентов определяем мы, за победителя голосуете вы! Голы расположены в хронологическом порядке

Начнем с гола вингера "Александрии" Игоря Кирюханцева, удачно сбегавшего в атаку. Отмечаем разрезной пас Сергея Рыбалки и сложный удар внешней стороной стопы

В поединке "Черноморец" – "Рух" зрители увидели семь голов, четыре из которых вполне могли быть в нашем хит-параде. Но мы сократим выбор до двух. Вашему вниманию удар в касание от Артура Авагимяна, закрутившего мяч в стиле Тьерри Анри

Героем "Руха" должен был стать Валерий Федорчук, оформивший дубль. За звание лучшего в туре поспорит его выстрел с линии штрафной в верхний угол

Артем Довбик во второй раз в этом сезоне забивает со штрафного. В этот раз от форварда "Днепра-1" пострадал "Ингулец"

Николай Матвиенко здорово замкнул подачу от Алана Патрика со штрафного, а "Шахтер" вернулся на первое место в турнирной таблице после победы над "Колосом" 3:1

Шахаб Захеди из "Зари" оформил хет-трик в игре с "Вересом". Все его голы были достаточно "рабочими", но отметить форварда нужно. Поэтому предлагаем вашему вниманию второй мяч, когда иранец включил скорость, пробросил мяч мимо голкипера, ушел от контакта с защитником и забил в почти пустые

Владислав Калитвинцев из "Десны" владеет одним из сильнейших ударов в УПЛ. А когда мяч еще и ложится на ногу, получается вот такой шедевр, как в игре со Львовом

Напомним, что в предыдущем, 13-м туре лучшим был выбран гол Сергея Сидорчука в ворота "Мариуполя"