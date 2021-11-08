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Выберите лучший гол 14-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Великолепная семерка

Выберите лучший гол 14-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

UA-Футбол
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UA-Футбол традиционно предлагает своим читателям проголосовать за лучший гол очередного тура чемпионата Украины, в этот раз – 14-го. Претендентов определяем мы, за победителя голосуете вы! Голы расположены в хронологическом порядке

Начнем с гола вингера "Александрии" Игоря Кирюханцева, удачно сбегавшего в атаку. Отмечаем разрезной пас Сергея Рыбалки и сложный удар внешней стороной стопы

В поединке "Черноморец" – "Рух" зрители увидели семь голов, четыре из которых вполне могли быть в нашем хит-параде. Но мы сократим выбор до двух. Вашему вниманию удар в касание от Артура Авагимяна, закрутившего мяч в стиле Тьерри Анри

Героем "Руха" должен был стать Валерий Федорчук, оформивший дубль. За звание лучшего в туре поспорит его выстрел с линии штрафной в верхний угол

Артем Довбик во второй раз в этом сезоне забивает со штрафного. В этот раз от форварда "Днепра-1" пострадал "Ингулец"

Николай Матвиенко здорово замкнул подачу от Алана Патрика со штрафного, а "Шахтер" вернулся на первое место в турнирной таблице после победы над "Колосом" 3:1

Шахаб Захеди из "Зари" оформил хет-трик в игре с "Вересом". Все его голы были достаточно "рабочими", но отметить форварда нужно. Поэтому предлагаем вашему вниманию второй мяч, когда иранец включил скорость, пробросил мяч мимо голкипера, ушел от контакта с защитником и забил в почти пустые

Владислав Калитвинцев из "Десны" владеет одним из сильнейших ударов в УПЛ. А когда мяч еще и ложится на ногу, получается вот такой шедевр, как в игре со Львовом

Напомним, что в предыдущем, 13-м туре лучшим был выбран гол Сергея Сидорчука в ворота "Мариуполя"

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В статье: Владислав Калитвинцев Валерий Федорчук Николай Матвиенко Игорь Кирюханцев Артур Авагимян Шахаб Захеди лучшие голы
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Комментарии (7)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
08.11.2021 в 15:48
Лучше всех Балули Ужгороду забил со штрафного метров с дохера
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0
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Stihl Kindermann (Gonduras)
08.11.2021 в 15:43
Штрафной от Довбика вообще можно было не добавлять в голосования,обычный штрафной да ещё и недалеко от ворот,ладно бы метров с 30-40 тогда да... Авагимян и Федорчук красавэллы забили
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.11.2021 в 14:14
В.Калітвінцев .Львів-Десна. Давно пора його у основу збірної (хоча би на заміну), а не в якийсь список Б.
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0
0
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Viktor Ivanjvich
08.11.2021 в 13:01
все красавы НО довбыка то мог и не быть если бы судья не присудил левейший штрафной
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+2
0
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alex.belogubko (одесса)
08.11.2021 в 12:01
Авагимян ЧО
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+1
-1
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simargl (Чернигов)
08.11.2021 в 11:05
Однозначно гол Калитвинцева лучший. Это параллельная реальность...
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+2
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
08.11.2021 в 15:46
Что там лучшего? приложился и попал,другое дело в дальний угол подкрутил Авагимян или Федорчук
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0
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