Левченко - о Шапаренко: За расистские высказывания надо жестко карать и пресекать

Если черный скажет мне " ей белый" и что то там дальше. Я не обижусь. Я ведь белый. Но по твоей логике я должен подумать что он расист, раз он ко мне обратился подчеркнув мой цвет кожи. Вот если бы он сказал белоснежка, то это другое дело. Хотя они так и говорят, и что-то из-за этого скандалы не подымают. В нашей стране люди говорят " о смотри обезьяна", "ого она еще и разговаривает", "о смотри негер". А в черном нет нечего такого. Черные братки. "Ей черная братва, подскажите как добраться до библиотеки" за это тебе нечего не будет. А вот за нюню толерантную. Тебе "скажут ей снежок давай иди пока мы тебя не пристрелили" Я сейчас говорю немного с иронией.