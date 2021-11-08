Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левченко - о Шапаренко: За расистские высказывания надо жестко карать и пресекать
Инцидент произошел во время матча 14-го тура УПЛ
Фото: ФК Динамо Киев
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ситуацию с полузащитником "Динамо" Николаем Шапаренко, которого обвиняют в расистских оскорблениях нападающего "Ворсклы" Лукаса Рангела.
Инцидент произошел во время матча 14-го тура УПЛ, в котором полтавчане сумели добыть победу над киевским клубом (2:1).
"Я очень люблю Шапаренко как игрока, но если он позволяет себе расистские высказывания по отношению к другим игрокам, то это надо жестко карать и пресекать", – написал Левченко в Twitter.
Популярное сейчас
- Поворознюк: То, что ТК Футбол платит за телеправа по $200 000, да я на 200 000 нищим больше раздаю
- Йовичевич: Я знаю, что в Украине очень плохо относятся к России - не первый день здесь
- Клуб Михайличенко хочет выкупить одного из лидеров Зари
- Шахтёр, твой выход. Динамо - Ворскла 1:2
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска