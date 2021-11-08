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Левченко - о Шапаренко: За расистские высказывания надо жестко карать и пресекать

Премьер-лига
(5 голосов)

Инцидент произошел во время матча 14-го тура УПЛ

Левченко - о Шапаренко: За расистские высказывания надо жестко карать и пресекать

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ситуацию с полузащитником "Динамо" Николаем Шапаренко, которого обвиняют в расистских оскорблениях нападающего "Ворсклы" Лукаса Рангела.

Инцидент произошел во время матча 14-го тура УПЛ, в котором полтавчане сумели добыть победу над киевским клубом (2:1).

"Я очень люблю Шапаренко как игрока, но если он позволяет себе расистские высказывания по отношению к другим игрокам, то это надо жестко карать и пресекать", – написал Левченко в Twitter.

Читайте такжеРанжел: В матче против Динамо я пострадал от расизма от одного из игроков и трибун
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В статье: Ворскла (Полтава) Евгений Левченко Динамо (Киев) Николай Шапаренко Лукас Рангель
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Комментарии (55)
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Кююмалайнен (Київ)
09.11.2021 в 00:19
Достали они уже своими спекуляциями и провокациями. Если ты черный, как тебя называть? Темно-серый? Шоколадный? Цвета тени?
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0
-2
oleg.m.3972 (Харьков)
09.11.2021 в 12:01
А если ты белый, то другого обращения к тебе, кроме "белый" ты не воспримешь ?
Ответить
0
0
androma (Вересневе)
08.11.2021 в 18:45
Колись років з п'ятнадцять тому назад мав нагоду спостерігати за неграми і арабами в таборі для депортованих під Парижем. Це ще ті свині і бидло. До урни три метри так вони з трьох метрів кидають і після них старенька робітниця ходить і прибирає ті бички які вони накидали мимо урни. Ввечері перекличка. Одного нема. Всі стоять ждуть. Через пів години являється. Ну думаю зараз тею палкою як огриє його. А поліцай підходить до нього і говорить " Месьє, ви більше так не робіть, бо ваші товариші змушені чекати на вас". Вони нахабніють, а трогать їх бояться, бо їх захисники затаскають по судах.
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+4
-1
aleksandrdre (Краматорск)
08.11.2021 в 17:19
Посмотрим на сколько адекватной будет реакция . 5 игр минимум
Ответить
+3
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
08.11.2021 в 17:17
Наказать надо и не чего спорить
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+3
-2
Гаринча (Киев)
08.11.2021 в 17:14
Назвать н...а черным это не расизм. Это тоже самое, что сказать правду и назвать Левченка голубым.
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+4
-2
Luka1956 (, Київ)
08.11.2021 в 16:15
Інтересно, а десь визначено офіційно, які слова у якому випадку є расизмом? Тоді за логікою статті, якщо я негродної раси слово чорний - расизм, тоді слово білий, якщо я європеоїдної - расизм, слово жовтий - монголоїдної раси - расизм. Знав що слово нігер - расизм, а блек ні. Аналогічна ситуація із сексизмом. Скажеш блондинка сексзим? Ні потрібно контекст. Гарна блондинка ні, а - та то блондинка за кермом (коли жінка розгублюється) так.Напевно потрібно десь ці всі визначення давати, бо будемо мати проблеми.
Ответить
+5
-2
Гаринча (Киев)
08.11.2021 в 17:15
Все зависит от того кто жалуется... слова белого человека в аналогичной ситуации вообще остались без реакции...
Ответить
+3
-1
Luka1956 (, Київ)
08.11.2021 в 18:16
Так у цьому ж і питання, євреї у нас жаліються, якщо інакше назвеш, а в Польщі все нормально при такій же назві. У кожної країни свої звичаї і традиції та назви. Потрібно Федерації офіційно створити перелік слів, абревіатур, цифр які не припустимі.
+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.11.2021 в 15:53
Наказания будет? Или динамовцев все можно
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+3
-6
Romb_DK (Київ)
08.11.2021 в 23:50
набивку в мозгах поменяй а то вата свалялась уже и со рта выпадает
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0
-1
avatar
Ракицкий (Питер)
08.11.2021 в 14:58
Если Шапарэнко реально расист.Требую отстранить его от сборной и назначить наказание согласно Криминального кодекса.Так же освистывать его на всех стадионах страны
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+3
-9
Запорізьке Торпедо (zp)
08.11.2021 в 14:30
в США черных так и называют - блэк. В США, Карл. Так что черному полтавчанину бы сопли подтереть, а Левченко - сопла прикрыть, а то уже как Леоненко, в каждой бочке затычка
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+12
-5
старий фан (Рівне)
08.11.2021 в 14:41
Блек і нігер - одне і друге це чорний. Але є різниця, як чувак і чмо. Обоє на "ч".
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+4
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
08.11.2021 в 14:52
мне вот интересно афроамериканцы родившись в США и другие во Франции и тд. Жалеют что и предки были в рабстве и из-за них они не могут бегать босякам по просторам африканских саван. Или все же им нравиться вкушать цивилизационный мир)
+6
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.11.2021 в 14:29
Губошлеп голубой!
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+4
-4
Romb_DK (Київ)
08.11.2021 в 15:17
про себе згадав криса?
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+3
-5
Червяк (Донецкая)
08.11.2021 в 14:27
А разве в русском языке слово "чёрный" оскорбительное?Если бы 321-ом назвали - понятно. А чёрный - просто цвет.
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+2
-2
старий фан (Рівне)
08.11.2021 в 14:35
Так Шапаренко не знає узкій - він його назвав американською- ніга.
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+2
-2
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
08.11.2021 в 14:26
Этот Лукас, что Майклом Джексоном себя возомнил, чтобы обижаться на слово "черный"?
Ответить
+4
-4
A.l.e.x. (Київ)
08.11.2021 в 14:14
Не думав, що він таке бидло.
Ответить
+6
-3
мы за динамо (киев)
08.11.2021 в 14:17
про себе не забудь подумати.
Ответить
+3
-5
A.l.e.x. (Київ)
08.11.2021 в 14:26
а ти подумай, чи захоче якісь умовний Лукаку переходити у Динамо після таких розмов?
+5
-5
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
08.11.2021 в 13:32
Перепис неандертальців у коментарях. Нормальних людей вистачає, але вони здебільшого гребують з вами дискутувати, дикуни. Респект тим, хто все ж таки, долаючи огиду, пробує щось вам пояснити.
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+5
-6
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Cтепний воїн (Дике поле)
08.11.2021 в 14:36
Ты знаешь что мне лучше скажи. Американский коп передает по рации описание преступника и говорит - Блэк мен. И нечего такого. Черные говорят на белых - белые. И нечего такого. Движение Блэк лайвс метер и нечего такого. И тут в стране которая не была замешана в рабстве африканского населения планеты. Белый парень назвал черного парня черным. Ого ну все тогда расист. Ты поверь для ярых борцов против расизма сама эта шумиха уже расизм. Так как морально правильно было бы вообще на это не обратить внимание. Потому что он действительно черный и в этом нет нечего такого. И если уж на то пошло то официально в мире три расы. Черная, белая и желтая, была еще красная но их причислили к желтым. Вот слова с википедии "За класифікацією XIX ст. їх також називали відповідно білою, чорною та жовтою. "
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+6
-1
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Pacifist (Chiang Mai)
08.11.2021 в 16:17
Ну что тебе можно сказать, если ты отрицаешь очевидное? Ты не понимаешь, что по-русски "черный" — это оскорбление? Вот, например, "темнокожий спортсмен" звучит корявенько, но это попытка именно что избежать расизма, это не оскорбление. А "эй ты, черный!" — да, расизм и оскорбление. Для тебя русский язык неродной? При этом то, что по-английски black звучит как раз нормально, не имеет к этому никакого отношения, как и то, что считалось нормальным "за класифікацією XIX ст.". Люди все разные — умные и тупые, добрые и злые, подлые и благородные, но это вообще не зависит от цвета кожи. Если бы Шапаренко назвал Ранжела долбоыбом, это было бы их личное дело, а так мне стыдно, что качественный футболист моей команды такое расистское ґoвнo. Что тут объяснять?
+3
-4
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Cтепний воїн (Дике поле)
08.11.2021 в 16:37
если руський человек захочет обозвать по расовой принадлежности черного, он скажет гNuDa 4eRNoж0паR или Neгер. Можно еще уголь) Я тебе еще раз говорю ярые борцы против расизма тебе бы накидали за темнокожего спортсмена. А я бы сказал ей черные успокойтесь, он просто хотел вас меньше обидеть. И они навалили бы тебе еще раз. Потому что это и есть расизм.
+1
-1
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Pacifist (Chiang Mai)
08.11.2021 в 17:02
Ты юлишь. И "черный" явно оскорбление, и подчеркивание цвета кожи человека в ситуации, которая этого не требует — это расизм. Ситуация, которая этого требует, — это, скажем, когда полицейский дает описание внешности подозреваемого, как в том примере, который ты привел. И вообще, я бы еще понял тех, кто кричит, что ненавидит черных и хочет их называть по-всякому. Такие люди мне омерзительны, но эта позиция хотя бы по-своему честная. Преступная, но откровенная. А когда человек говорит, мол, я не расист, но негры должны терпеть, что я называю их неграми (черными, еще как-то) — это не просто расизм, это cцbіkливый расизм, когда человек хочет побыть ґoвнeцoм, но чтобы не брать на себя ответственность не дай бог.
+3
-1
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Cтепний воїн (Дике поле)
08.11.2021 в 17:13
Если черный скажет мне " ей белый" и что то там дальше. Я не обижусь. Я ведь белый. Но по твоей логике я должен подумать что он расист, раз он ко мне обратился подчеркнув мой цвет кожи. Вот если бы он сказал белоснежка, то это другое дело. Хотя они так и говорят, и что-то из-за этого скандалы не подымают. В нашей стране люди говорят " о смотри обезьяна", "ого она еще и разговаривает", "о смотри негер". А в черном нет нечего такого. Черные братки. "Ей черная братва, подскажите как добраться до библиотеки" за это тебе нечего не будет. А вот за нюню толерантную. Тебе "скажут ей снежок давай иди пока мы тебя не пристрелили" Я сейчас говорю немного с иронией.
+1
-1
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Cтепний воїн (Дике поле)
08.11.2021 в 13:11
Да Шапаренко вообще обалдел. Явно белого парня назвал черным.
Ответить
+7
-11
football_soccer (Украина)
08.11.2021 в 13:01
не вопрос. Но если все так и было, черного назвали черным это не расизм. С таким же успехом можно обратившись к женщине, указав то, что она женщина, называть сексизмом.
Ответить
+9
-5
старий фан (Рівне)
08.11.2021 в 14:34
Жінок, іноді, чоловіки нащ=зивають бл2дями. ЦЕ по вашому нормально?
Ответить
+2
-4
truf (Odessa)
08.11.2021 в 16:01
и где здесь расизм? :)
+2
0
football_soccer (Украина)
08.11.2021 в 16:09
Ты случайно не политик? Так с одной на другую тему передергивать? Где связь между сексизмом и моим комментом к тому , что некоторые мужчины некоторых женщин зовут *ядями?
+1
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
08.11.2021 в 12:22
Хм, в Америці не можна казати нигер - бо це образа,, та расизм. Треба казати black, це нормально. Рангел образився , що він чорний? Невже в душі, він вважає себе білим?
Ответить
+11
-6
Acsakal (Kharkov)
08.11.2021 в 12:54
А нащо звертати увагу на колір шкіри на футбольному полі? Колір впливає на футбольні чесноти? Дає вищу швидкість, покращує техніку, подовжує витривалість? То може Коля просто бісився від безсилих заздрощів, якщо не знайшов інших способів зачепити суперника, як нагадуванням про колір шкіри? Розумово відсталі двійочники дражнять відмінників, називаючи "ботанами", бо самі в одному реченні роблять по десять помилок. Пишки на 100 кг дражнять худеньких, називаючи "дошками", бо не здатні відмовитися від десятого тістечка після обіду. Алкаші біля підїзду називають "калікою" людину на візку, бо заздрять мужності, яку демонструє та людина кожну мить свого життя. То чому позаздрив Шапаренко? Тому, що в Ранжела гра виходила, а в нього - ні? А він розумів, що та заздрість надовго залишить на ньому відбиток? Теж мені: Коля Шапар - "справжній арієць".
Ответить
+8
-8
avatar
Spokoyno (Київ)
08.11.2021 в 13:02
Все так але навпаки! На жаль провокації в спорті то ДІЙСНІСТЬ! Тут Муракамі почитав, так він згадує, як його під час тріатлону "притоплювали"... хоч він змагався лише з СОБОЮ! Так це погано, проте се ля ві
+1
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
08.11.2021 в 13:27
Я к це не дивно, але колір впливає на швидкість, та витривалість. Подивиться на бігунів в легкій атлетиці, або на чемпіонат Франції - подекуди на полі взагалі білих нема.
+4
-2
Romb_DK (Київ)
08.11.2021 в 23:58
Як казав один комментатор - чорні традиційно лідирують в бігових дисциплінах а білі - в стрільбі
0
0
football_soccer (Украина)
08.11.2021 в 13:05
мне кажется, то что черные так психуют , когда их называют черными это самый натуральный расизм по отношению к самим себе же. Они стыдятся своего цвета кожи и преподносят это все так будто белые что-то не так сказали, как-то не так посмотрели. а на счет звучания слова черный, то латиносам вообще надо на сам словарь обижаться, у них же черный это "негро" . )
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+11
-3
avatar
dmtroyan (Полтава)
08.11.2021 в 12:12
Самый грубый футболист в команде. Сфолит, чаще всего грубо, против соперника и никогда не придет извиниться или подать руку, как это делают большинство футболистов.
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+6
-6
мы за динамо (киев)
08.11.2021 в 14:04
ще й смердючий кляузник. пс у нас ні за шо ніхто нікого не обзиває.
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+3
-2
Беовульф (Одесса)
08.11.2021 в 12:02
Предлагаю запретить организацию Black Lives Matter - там есть слово "черный" в названии.
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+12
-4
avatar
Динамист (Киев)
08.11.2021 в 11:30
Как задолбали эти сопли от "пострадавших от расизма" ну крикнул в сердцах один,крикни ему в ответ и бегите дальше играть.Нет, начнут ныть, Вы еще расплачтесь как Тайсон.Будьте мужиками.
Ответить
+12
-9
VooDoo (Чернівці)
08.11.2021 в 11:19
Левченко правий. Але чи говорив таке Шапаренко? Пам"ятаю, у матчі, де Тайсона обзивали, він його підтримував
Ответить
+8
0
Acsakal (Kharkov)
08.11.2021 в 12:15
Ще до заяв від Ранжела вболівальники на цьому сайті писали пости про "сольний виступ" Шапаренка. Я теж неприємно вражений, бо вважав Шапаренка інтелігентним та розумним хлопцем, а тепер навіть не знаю: чи то як так помилявся, чи то Коля потрапив у середовище "з ким поведешся - від того наберешся". Проте навіть у разі останнього, своїх мізків в нього таки бракує. Ну невже досі не зрозуміло: хочеш послати - посилай, але не лізь в болото расизму.
Ответить
+8
-7
Orest_ua (Kyiv)
08.11.2021 в 11:14
Мнение этого х'/йлыги очень важно, конечно
Ответить
+13
-8
Acsakal (Kharkov)
08.11.2021 в 12:07
Так, його думка в тисячі разів важливіша за твою, бо він відомий успішний футболіст, а ти - троль з підворіття.
Ответить
+9
-9
Медведь с балалайкой (Харьков)
08.11.2021 в 12:11
А ты , важнее что ли ? Что он, что ты, что я - наше мнение - лишь наше мнение, и Левченко - ноунейм сраный , по сегодняшним меркам - никогда бы в Сб.Украины не попал ...
+4
-9
Acsakal (Kharkov)
08.11.2021 в 12:33
Наші пости, якщо пощастить, прочитають десятки, але за годину навіть не згадають, хто там що написав. А його пост прочитають тисячі, і навіть, якщо не погодяться, то принаймні відреагують. Тому не став себе на одну дошку з Левченком. Він, може, і не отримував Золоті мячі, але порівняно з ним ми для футболу взагалі нулі. А головне: питання же не в тому, чия думка важливіша, а в тому, що взагалі вона дає людям. Якщо думка відстоює ідеї рівності всіх людей на планеті, то не можна терпіти спроби її дискредитувати примітивним тролінгом в стилі "А ти хто такий?" Левченко в даному випадку веде себе, як достойна людина, а расисти, боягузливо не наважуючись заявити відкрито про свої погляди, удаються до атак не проти ідеї, а проти того, хто її висловлює. Це примітивний і жалюгідний тролізм, якому я завжди протидіятиму, і мені байдуже, скільком людям це не сподобається. Іншого не буде.
+4
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.11.2021 в 11:13
Он черных сов защищал
Ответить
+2
-8
Arthas (Севастополь)
08.11.2021 в 11:04
Нам дуже важлива думка цього ноунейм гравця з 8 іграми за збірну за кар'єру щодо кожної новини (ні).
Ответить
+6
-9
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.11.2021 в 11:04
Так это Шкапаренко, печальное и вся его перспектива канула в лету! Фу, а когда-то он мне даже нравился, как футболист с амбициями....... фу!
Ответить
+8
-11
bobik43
08.11.2021 в 16:48
А Леоненко також расист ,він на Циганкова казав той риженький в перкдачі великий футбол
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+2
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
09.11.2021 в 11:47
У Цыганкова рыжий цвет кожи ?
0
0


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