Ворскла прибавила в стабильности, но уверенности в ней пока всё ещё нет. О чем говорить после 14-го тура УПЛ

"Ворскла" прибавила в стабильности, но уверенности в ней пока всё ещё нет

Последняя часть утверждения - это больше внутренние ощущения. Высказываю полтавчанам большое уважение и почтение за те результаты, которые они показывают в течение первого круга текущего чемпионата. Команда Юрия Максимова храбро играла против "Шахтёра", так же попыталась сыграть и с "Динамо". Получилось. Выиграли. И это был не просто автобус, что втройне приятно. Этот футбол приятно смотреть.

Но.

Сколько раз нас "Ворскла" уже подводила? Давайте вспомним прошлый год, когда команда осенью также выглядела очень солидно, но по ходу сезона началось падение, и только с невероятным трудом и не без помощи "Десны" получилось взять путёвку в Лигу конференций. К слову, еврокубок, это второй пример. В двух матчах с финнами вести в счёте. В двух. И вылететь. От финнов. Вы серьёзно?

Сейчас я не собираюсь нивелировать все те успехи, которые есть у "Ворсклы". Юрий Максимов при должном кадровом ресурсе наконец-то создал отличную команду. А что будет, если ещё расширить обойму и добавить конкуренции, например, в середине поля или на флангах? Сколько бы я ни критиковал наставника, он доказал, что путь он пока выбирает правильный. Прошлый абзац был только с одной целью: напомнить, что сейчас команда делит четвёртое-пятое места и борьба не заканчивается никогда. Эти три очка в турнирном плане ничего не значат, если не будет их подкрепления в последующих матчах. Александр Рыженко

Мудрик может вскоре вытолкнуть Соломона из основы

За последнюю неделю Михаил Мудрик набрал несколько дополнительных очков в битве за основу. Его неожиданно для многих выпустили в старте в Мадриде, где он неплохо поработал на атаку, а в игре с УПЛ именно точный удар левого вингера стал ключевым для “Шахтера” и похоронным для “Колоса”. На его фоне игра Манора Соломона стала немного серой, а потому возникает вопрос: А кто сейчас для де Дзерби основной левый вингер?

Израильтянин неплох в индивидуальной работе с мячом, имеет поставленный удар, а также не боится отрабатывать сзади, но два последних матча он вряд ли запишет себе в актив. С “Реалом” он мог бы и не выходить на поле, с “Колосом” был заметен, но очень сильно хотел забить, что только шло ему во вред. Подобное с ним случалось в прошлом году, когда конкурентом вингера был Тайсон. Каштру тоже никак не мог сделать выбор, а Манор играл хорошо раз через раз. Возможно, для обретения стабильности ему нужно знать, что именно он - главный игрок на позиции.

Мы сделаем такой вывод. Во-первых, Мудрик неплохо прибавил за последнее время, что можно записать в актив Роберто де Дзерби. Его скорость часто помогает “Шахтеру” в построении атак, а сам Михаил из слабенького юниора начинает превращаться в полноценного футболиста. Второй вывод, у де Дзерби возник отличный тандем на левом фланге атаки, но выбор в пользу главного и второстепенного персонажа все равно придется сделать. И не факт, что Соломон сможет выиграть эту битву. Георгий Грошев

"Рух" проиграл, но заслужил больше комплиментов, чем за прошлый матч, который принес очки

"Браво, команда!", провозглашенное Кучуком неделю назад после матча с "Александрией" (0:0), было издевательством не только над болельщиками "Руха", но и над всеми, кто хоть как-то следит за событиями в УПЛ. Ужасная, беззубая, импотентная игра не могла нравиться нормальным людям. Понятно, что Кучук как тренер оценил результат, но публично подытожить его нужно было иначе.

Больше оснований произносить бравурные речи было после поединка с "Черноморцем" (3:4), хотя в нем "Рух" и проиграл. Нечасто в нашем чемпионате увидишь камбэки с 0:3. А камбэки с 0:3 в течение двенадцати минут – и подавно. Команда проявила характер, показала, что может играть не как мертвый аутсайдер, а как самодостаточный середняк. Другое дело – четвертый пропущенный мяч. Здесь уже Кучук должен разобраться в себе и понять, где и почему его защитная структура, как и вообще в матче, дала трещину.

Вместе с тем не нужно считать, что поединок, в котором "Рух" забил трижды и вернулся с 0:3, станет переломным в контексте игровой философии львовян. Это был интересный поединок для зрителей, но плохой для тренеров "Руха" - адептов защитного футбола. Боюсь, что все может произойти ровно наоборот – учитываться будут не три забитые львовянами мячи, а четыре пропущенные от "Черноморца". Это может побудить "Рух" еще больше закрываться в последующих поединках. Игорь Семйон

Против “Шахтера” мы увидели старый “Колос”. В последний раз?

Некогда участник еврокубков, а сейчас клуб из нижней части таблицы, ковалевский “Колос”, подходил к игре против “Шахтера” с ощущением полной неизбежности. Они не побеждали долго, не забивали долго, а перед игрой стало известно, что их покинул главный тренер Сергей Кузнецов, подавший в отставку. Неприятный букет для команды, с которым вряд ли ты пойдешь на свадьбу. Такой набор подходит на более печальный праздник. Но, к удивлению многих, “Колос” провел свой лучший матч в сезоне. Даже несмотря на поражение.

По сути, в 14-м туре мы увидели старый “Колос”. Заряженный, агрессивный, стремящейся забить. Приятно было окунуться в атмосферу прошлого, когда у “бело-черных” получалось все и они шли вверху таблицы. Но после матча в голове невольно возник вопрос - а смогут ли всегда ковалевцы играть с таким азартом и заряженностью? Все понимают, что одно дело настроиться на гранда, особенно в трудные для себя времена. Но будут ли игроки готовы каждую неделю выходить с подобным желанием? Есть немало сомнений.

Мы много раз говорили о неизбежности изменений в Ковалевке. Судя по всему, момент настал. По слухам, команду вскоре может возглавить новый тренер, который придет со своим видением футбола и со своим стилем. Вполне возможно, что в игре против “Шахтера” мы в последний раз увидели старый добрый “Колос”, который играет в свой старый добрый футбол. Это было прощание, а впереди - новая эра. Георгий Грошев

Серия "Вереса" без побед не ставит на команде крест

Пару недель назад я писал, что футбол "народного клуба" не привлекательный, но отмечал, что он приносит результат. С тех пор команда не смогла забить "Ингульцу" и "Заре" в чемпионате, а также вылетела от "Ворсклы" из Кубка Украины. Однако эта серия не говорит, что в команде что-то сломалось.

Во-первых, у Юрия Вирта очень короткая скамейка запасных, поэтому ставку приходится в каждой игре делать на тех же игроков. Сейчас двое центрхавов находятся в лазарете, плюс Евгений Пасич, похоже, не в форме, потеряв место в старте, как итог - коллектив остаётся без положительного результата. В атаке, по сути, кроме Сергийчука больше и нет никого. Михаил Шестаков пока больше для ротации и выстреливает в лучшем случае раз в месяц. Лично у меня есть вопросы и по игре Когута, но он же капитан. Тем более, иногда тоже спасает. А Кичака мы давно не видим (только в Кубке вышел), поэтому здесь сравнивать вообще, в принципе, нечего.

Во-вторых, календарь. Поражения "Ворскле" и "Заре" были ожидаемы, и вы ещё попробуйте доказать иное. Причём с луганчанами шансы были. Да, они были минимальны. Однако согласитесь, что первый тайм прошёл, в целом, на равных. Только класс нападающих команды Скрипника после перерыва сделал результат. Ну, а в таких играх, как с "Ингульцом", "Верес" в принципе пока не готов играть первым номером.

"Верес" заслужил своё нынешнее восьмое место в таблице. Как минимум, своей стабильностью. Больше ни у кого (кроме, пожалуй, "Металлиста 1925" и "Мариуполя") её нет. Поэтому для падения "красно-чёрных" в трясину таблицы я предпосылок не вижу. Но для дальнейшего прогресса зимой нужно усиление. Не усиление запаса (Сергей Шестаков, Гечев, Кичак и, к слову, Евгений Пасич), а сразу под основу. Александр Рыженко

"Десна" играла плохо, но все решил индивидуальный класс игроков

У "Десны" было мало голевых моментов. За первый тайм вообще можно отметить только один подход к чужим воротам, когда Безбородько простреливал в направлении Шевцова. "Львов" тоже не фейерил, но это было замыслом Дулуба. Главное – не пропустить.

Этот замысел работал бы и дальше, если бы не индивидуальное мастерство Калитвинцева. Его гол возник не после каких-то удачных комбинационных действий, а сугубо на индивидуальном мастерстве. Отличный удар лидера "Десны" сломал единственный план "Львова" на игру – запасного варианта у Дулуба не было. Черниговцы также сразу изменили приоритет, минимизировав риски у собственных ворот. Обе команды беспокоились о результате, но не беспокоились о качестве игры. В такой битве примитивизма лучше был тот, у кого лучше игроки.

Следует отметить также фактор Александра Рябоконя – выполненные им замены освежили игру "Десны". Понравилось и то, как обычно спокойный и даже флегматичный тренер реагировал на события на поле. Именно таким и должно быть противодействие проблеме "отсутствия искры в глазах", с которой связывали последние неудачи "Десны". У этой команды все еще есть кадровый потенциал бороться за место в топ-5. Нужен только правильный настрой. Игорь Семйон

Небольшая пауза должна помочь “Металлисту 1925”

Вряд ли в УПЛ можно найти более нестабильную команду, чем “Металлист 1925”. И в этом нет ничего удивительного и даже плохого. Валерий Кривенцов - молодой тренер, а сама команда впервые в своей истории оказалась в элите футбола. От того и случаются такие перепады. То пятиматчевая серия без побед, то серия из пяти побед кряду. То яркая игра, то 3:13 за три поединка. В принципе, подобного из стоило ожидать от выходца из Первой лиги, который три года подряд пробивал себе в путь в УПЛ.

В последних играх харьковчан начало казаться, что Кривенцов стал терять контроль над командой, а потому международная пауза, которая наступает с сегодняшнего дня, пойдет команде на пользу. Это время для перезагрузки, для того, чтобы собраться с силами, настроившись на нормальное окончание сезона. Мы много раз говорили, что Кривенцов выжимает практически максимум из своего состава, и тренеру нужно постараться максимально грамотно распределить силы до финишной прямой. А дальше - перерыв, сборы, трансферы. Без них “1925” никуда. Георгий Грошев

Сидорчук, не пора ли перестать давление на судей?

Я с большим уважением отношусь к капитану "Динамо". За полем это один из самых рассудительных игроков, но со свистком о начале матча Сергею словно крышу срывает. И ладно бы он орал на своих партнёров и таким образом заводил их. Но он же постоянно срывается на судьях.

Показательный момент - в матче против "Ворсклы". Даже два. Когда была скидка на вратаря Ризныка от защитника полтавчан и фол на Степанюке в собственной штрафной. Жёлтую кэп получил как раз за разговоры с арбитром после первого из двух эпизодов. После второго словно котёнок просто тихонько ушёл с места преступления.

Спорить с арбитром - это не круто. Может, Мирча Луческу пытается доказать другое, но в этом старик точно не прав. Выигрывать чемпионаты и трофеи - вот это круто. А ещё круче, если ты берёшь все медали благодаря своей игре, а не тому, насколько ты морально "задушил" арбитра. Интересно, что к этой травле иногда подключается и Цыганков - большой талант украинского футбола, который с "Ворсклой" также вступал в дискуссию с рефери. Ну что же, каждый себе путь выбирает сам: кто-то выигрывать золотые мячи, а кто-то давить на судей. Есть и такое амплуа в футболе. Александр Рыженко