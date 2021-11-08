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Мудрик: Де Дзерби мне всегда говорил бить по воротам
Хавбек "Шахтера" - о победе над "Колосом" (3:1)
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик высказался после победы над "Колосом" (3:1) в рамках 14-го тура УПЛ.
"Де Дзерби был рад, когда я забил гол. Он мне всегда говорил бить по воротам. Я прислушался к его советам и ударил", – сказал Мудрик.
В нынешнем сезоне Мудрик провел 13 матчей за "Шахтер" во всех турнирах. На счету 20-летнего футболиста два гола и пять результативных передач.
Напомним, после победы над "Колосом" донецкий клуб возглавил турнирную таблицу УПЛ, в активе клуба 35 зачетных пунктов.
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