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Мудрик: Де Дзерби мне всегда говорил бить по воротам

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "Шахтера" - о победе над "Колосом" (3:1)

Мудрик: Де Дзерби мне всегда говорил бить по воротам

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик высказался после победы над "Колосом" (3:1) в рамках 14-го тура УПЛ.

"Де Дзерби был рад, когда я забил гол. Он мне всегда говорил бить по воротам. Я прислушался к его советам и ударил", – сказал Мудрик.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 13 матчей за "Шахтер" во всех турнирах. На счету 20-летнего футболиста два гола и пять результативных передач.

Напомним, после победы над "Колосом" донецкий клуб возглавил турнирную таблицу УПЛ, в активе клуба 35 зачетных пунктов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Михаил Мудрик
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (3)
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Болельщик39 (Харьков)
08.11.2021 в 18:49
Более странная причёска была только когда-то у Шапаренко, но он догадался посоветоваться со стилистом.
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0
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
09.11.2021 в 12:03
А что не так с причёской ? Или просто больше написать нечего ?
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0
0
avatar
sergkir
08.11.2021 в 14:34
Всегда бить по воротам?! Это так учат? Или ты гонишь?
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0
-1


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