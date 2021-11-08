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Шахтёр попрощался с Дентиньо

Премьер-лига
(6 голосов)

Бразилец защищал цвета "горняков" на протяжении 10 лет

Шахтёр попрощался с Дентиньо

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Нападающий Дентиньо покидает донецкий "Шахтер".

Бразилец пришел в клуб в 2011 году и в дебютной же игре с "Оболонью" на "Донбасс Арене" забил свой первый гол. Дентиньо провел в команде 10 лет и завоевал с ней 16 трофеев – 6 чемпионств, 5 Кубков и 5 Суперкубков Украины.

Он отыграл за "Шахтер" во всех турнирах 197 матчей, забил 29 мячей и вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба. В 2013 году форвард уходил в аренду в "Бешикташ".

Напомним, ранее футболист сам подтвердил, что матч против "Колоса" (3:1) стал для него последним в футболке "оранжево-черных".

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (18)
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kotіgorok (Чернiгiв)
08.11.2021 в 19:40
Спасибо за игру!
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+2
-1
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K-Spirit (Киев)
08.11.2021 в 19:19
RIP
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0
0
download1 (huyersk)
08.11.2021 в 16:53
Давно пора, дармоед
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+1
-1
unnamed (Cape May)
08.11.2021 в 16:52
Разменял карьеру на деньги - но такова жизнь - не все профессиональные футболисты из Бразилии становятся мегазвездами, но всем надо что-то кушать.
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0
0
Romb_DK (Київ)
08.11.2021 в 16:02
За 10 років був хоч один гарний матч? Ну за винятком коли вийшов на останній хвилині і підкатом сзаду зламав Циганкова?
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+2
-2
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scorpius (Ck)
08.11.2021 в 20:32
Видать с памятью у тебя совсем плохо, ромбоид - Дентиньо никогда не ломал Цыгана, да и с динамой играл и забивал
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+2
-1
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таврия19752009 (симферополь)
08.11.2021 в 15:47
Вечно больной ,был неплох только как джокер на замену
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+3
-4
Algrab (Костопiль)
08.11.2021 в 20:16
п н х, крисянин...
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+2
-2
A.l.e.x. (Київ)
08.11.2021 в 14:42
Гадав його випустять проти Реала, але ні..
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+2
0
старий фан (Рівне)
08.11.2021 в 14:42
Граіець . ніби і непоганий, але через 5 років за нього і не згадають.
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+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
08.11.2021 в 14:20
вроде и 10 лет провел, а все равно не идет ни в какое сравнение с Фернандиньо или Тайсоном. да хоть с Брандау, хоть тот и форвард)
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.11.2021 в 14:11
Прощавай, Дентіньо! Нам тебе буде не вистачати.
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+1
0
Матч Футболович
08.11.2021 в 14:05
Давно пора было попрощаться. Слабенький для уровня Шахтёра. КПД паровозное, очень часто пижонил, не нападающий - не полузащитник. Авансов больше, чем вложил в результат. Но, спасибо за то что сделал, полагаю уехал ты на много богаче отсюда, чем приехал сюда. Пока!
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+3
0
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Ракицкий (Питер)
08.11.2021 в 13:37
Ура!!!!
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+1
-4
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Динамiт (Василькiв)
08.11.2021 в 16:22
А ти чого олексiн з трусiв випадаеш ??? Замiж вряд чи тебе позове !
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0
-2
aleks68
08.11.2021 в 17:15
тебе какое дело чучело лапотное
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+2
-1
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alex 66 (Кременчук)
08.11.2021 в 12:38
Что запомнилось мне на протяжении этих 10 лет: 1. Ключевые голы за ШД (выходил и забивал победный мяч тогда когда вроде бы все...ничейка или проигрыш. 2 Не игрок основы...подменка.3 Вечно хрустальный, вышел потянулся и больничка.
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+5
-3
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alex.belogubko (одесса)
08.11.2021 в 11:58
хороший игрок--удачи
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+1
-3


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