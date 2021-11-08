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Шахтёр попрощался с Дентиньо
Бразилец защищал цвета "горняков" на протяжении 10 лет
Фото: ФК Шахтер Донецк
Нападающий Дентиньо покидает донецкий "Шахтер".
Бразилец пришел в клуб в 2011 году и в дебютной же игре с "Оболонью" на "Донбасс Арене" забил свой первый гол. Дентиньо провел в команде 10 лет и завоевал с ней 16 трофеев – 6 чемпионств, 5 Кубков и 5 Суперкубков Украины.
Он отыграл за "Шахтер" во всех турнирах 197 матчей, забил 29 мячей и вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба. В 2013 году форвард уходил в аренду в "Бешикташ".
Напомним, ранее футболист сам подтвердил, что матч против "Колоса" (3:1) стал для него последним в футболке "оранжево-черных".
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