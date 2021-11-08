Шахаб повторил достижения Леоненко и Селезнева, но до Реброва и Мораеса очень далеко

Иранский форвард "Зари" Шахаб Захеди в последних матчах разыгрался не на шутку. Дубль в Кубке против "Руха", победный гол в ворота софийского ЦСКА, в воскресенье же форвард оформил хет-трик в игре с "Вересом".

Для Шахаба это уже второй хеттрик в рамках чемпионата Украины. Первый он оформил еще когда выступал за "Олимпик" – произошло это в 31-м туре чемпионата 2019/2020, 16 июля 2020-го в игре со "Львовом".

Конечно, Шахаб Захеди не первый футболист, кому удавалось совершить "трюк со шляпой" в двух или более матчах высшего украинского дивизиона. Он на самом деле стал 21-м игроком, кто делал по два хет-трика в УПЛ. Компанию ему составляют, например, Виктор Леоненко, Андрей Воробей, Евгений Селезнев, Марко Девич, Клейтон Хавьер, Исмаэль Бангура, Олег Венглинский и другие. Среди играющих футболистов в УПЛ двумя хет-триками также может похвастаться Виктор Цыганков.

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Что касается тех, кто имел более двух хет-триков в высшем дивизионе Чемпионата Украины, то таких героев восемь.

По три хет-трика на счету Александра Паляницы (1 в составе "Днепра", 2 в составе "Карпат"), Олега Матвеева (2 в "Шахтере", 1 в "Кремене"), Алексея Антюхина (все в составе "Таврии") и Александра Ковпака (тоже в составе "Таврии").

Двое футболистов делали по четыре хет-трика! Это Максим Шацких и Александр Косырин. Первый набивал статистику, играя за "Динамо". Второй свой первый хет-трик оформил в составе "Черноморца", три последующих, когда играл за донецкий "Металлург".

Наконец, рекордсмены. Первым игроком, кому удалось оформить пять хет-триков, стал Сергей Ребров. Впервые три гола он забил еще в составе "Шахтера" в 1992-м году в ворота николаевского "Эвиса", затем перешел в "Динамо", но второй раз оформил хет-трик только в 1998 году в игре с "Таврией". 1999-й стал уникальным для него – он забил по три мяча "Карпатам", "Черноморцу" и "Прикарпатью". Впрочем, это объясняется тем фактом, что "Динамо" как раз покинул Шевченко и Ребров взял на себя роль главного бомбардира.

Но Ребров не уникален. Есть еще один футболист, кому удавалось пять хет-триков. Более того, он еще может превзойти это достижение. Речь о Жуниоре Мораесе. В 2013 году он впервые забил трижды в одном матче, когда играл за донецкий "Металлург". В течение 2016 Мораес дважды делал хет-трик, но уже играл за "Динамо". Наконец-то в 2018-м и 2019-м бразилец забил по три гола уже в составе "Шахтера"!

Впрочем, в заочном соревновании между Ребровым и Мораесом все же преимущество будет на стороне Сергея Станиславовича, ведь кроме пяти хет-триков на его счету также один покер – четыре мяча он забивал в 1996-м в игре против "Кривбасса". Мораес таким достижением похвастаться не может.