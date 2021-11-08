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Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла

Премьер-лига
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Лучшие кадры из центрального поединка 14-го тура УПЛ

Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный по статусу поединок 14-го тура чемпионата Украины оправдал надежды – в нем была интрига, эмоции, борьба, голы и, наконец, сенсация. "Динамо" на собственном поле проиграло "Ворскле", что заставило Мирчу Луческу после игры говорить о предвзятом судействе. Осечка привела к тому, что бело-синие впервые за полтора года отдали лидерство "Шахтеру". Как "Ворскла" побеждала фаворита на НСК "Олимпийский", смотрите в фоторепортаже Александра Приходько.

Фотогалерея

Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 1Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 2Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 3Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 4Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 5Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 6Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 7Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 8Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 9Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 10Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 11Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 12Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 13Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 14Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 15Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 16Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 17Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 18Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 19Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 20Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 21Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 22Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 23Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 24Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 25Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 26Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 27Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 28Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 29Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 30Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 31Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 32Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 33Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 34Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 35Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 36Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 37Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 38Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 39Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 40Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 41Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 42Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 43Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 44Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 45Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла - фото 46
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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) фото
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