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Поражение ценой в лидерство. ФОТО репортаж с матча Динамо - Ворскла
Лучшие кадры из центрального поединка 14-го тура УПЛ
Главный по статусу поединок 14-го тура чемпионата Украины оправдал надежды – в нем была интрига, эмоции, борьба, голы и, наконец, сенсация. "Динамо" на собственном поле проиграло "Ворскле", что заставило Мирчу Луческу после игры говорить о предвзятом судействе. Осечка привела к тому, что бело-синие впервые за полтора года отдали лидерство "Шахтеру". Как "Ворскла" побеждала фаворита на НСК "Олимпийский", смотрите в фоторепортаже Александра Приходько.
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