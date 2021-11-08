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Шахаб: Это не первый хет-трик в моей карьере, но я счастлив помочь команде
Футболист поделился эмоциями после победы над "Вересом"
Фото: ФК Заря Луганск
Нападающий "Зари" Шахаб Захеди в интервью ПРОФУТБОЛ Digital поделился эмоциями после победы над "Вересом" (3:0). Напомним, хет-трик иранца принес победу своей команде.
"Верес — очень хорошая команда. Они боролись с нами, хорошо действовали на контратаках, и мы это знали. Первый тайм был очень сложным для нас из-за графика. Но во втором тайме мы начали показывать свою игру.
Я счастлив, что помог победить своей команде. Теперь у нас три выходных дня и я думаю, что пауза на игры сборных позволит нам подготовиться к матчам УПЛ и Лиги конференций.
Это не первый хет-трик в моей карьере. В составе "Олимпика" я делал хет-трик в матче против "Львова", — сказал Шахаб.
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