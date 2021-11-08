Полузащитник Шахтера: Догнали Динамо? Мы же обогнали их

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик поделился эмоциями после победы над "Колосом" (3:1) в рамках 14-го тура УПЛ.

– Поединок подарил много эмоций фанатам "Шахтера" и "Колоса". Игра понравилась?

– Да, очень, в первую очередь это победа своей команды. "Колос" – молодцы, хороший клуб, они показали хорошую игру.

– Роберто Де Дзерби очень эмоционально отреагировал на твой гол. Что бы это могло значить?

– Наверное, он был рад, что мы забили. Он всегда меня просил бить по воротам, и вот я прислушался к его совету.

– Впервые в карьере так эффектно забил?

– Можно и так сказать. Все отрабатывается на тренировках, и в игре получилось.

– Какую установку давал тренер перед выходом на поле?

– Просил много открываться за спину, в глубину отыгрывать, брать инициативу на себя, обыгрывать один в один, обострять и изменить счет с 2:1.

– Когда Михаил Мудрик придумает оригинальное празднование по примеру Фернандо?

– Сначала надо начать больше забивать, а уже потом буду думать, как праздновать голы.

– "Шахтер" догнал "Динамо" в турнирной таблице. Держали этот факт в голове?

– Догнали? Мы же обогнали их! Это то, к чему мы шли. Ранее у нас была оплошность, а сейчас "Динамо" допустило ошибку, так что теперь все зависит только от нас. Надо удерживать первое место и увеличивать отрыв, - сказал Мудрик.

Напомним, после победы над "Колосом" донецкий клуб возглавил турнирную таблицу УПЛ, набрав 35 баллов.