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Полузащитник Шахтера: Догнали Динамо? Мы же обогнали их

Премьер-лига
(4 голосов)

"Горняки" возглавили турнирную таблицу УПЛ

Полузащитник Шахтера: Догнали Динамо? Мы же обогнали их

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик поделился эмоциями после победы над "Колосом" (3:1) в рамках 14-го тура УПЛ.

– Поединок подарил много эмоций фанатам "Шахтера" и "Колоса". Игра понравилась?

– Да, очень, в первую очередь это победа своей команды. "Колос" – молодцы, хороший клуб, они показали хорошую игру.

– Роберто Де Дзерби очень эмоционально отреагировал на твой гол. Что бы это могло значить?

– Наверное, он был рад, что мы забили. Он всегда меня просил бить по воротам, и вот я прислушался к его совету.

– Впервые в карьере так эффектно забил?

– Можно и так сказать. Все отрабатывается на тренировках, и в игре получилось.

– Какую установку давал тренер перед выходом на поле?

– Просил много открываться за спину, в глубину отыгрывать, брать инициативу на себя, обыгрывать один в один, обострять и изменить счет с 2:1.

– Когда Михаил Мудрик придумает оригинальное празднование по примеру Фернандо?

– Сначала надо начать больше забивать, а уже потом буду думать, как праздновать голы.

– "Шахтер" догнал "Динамо" в турнирной таблице. Держали этот факт в голове?

– Догнали? Мы же обогнали их! Это то, к чему мы шли. Ранее у нас была оплошность, а сейчас "Динамо" допустило ошибку, так что теперь все зависит только от нас. Надо удерживать первое место и увеличивать отрыв, - сказал Мудрик.

Напомним, после победы над "Колосом" донецкий клуб возглавил турнирную таблицу УПЛ, набрав 35 баллов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Михаил Мудрик
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (19)
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kotіgorok (Чернiгiв)
08.11.2021 в 19:30
Мудрые мысли говорит!
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+1
0
aleksandrdre (Краматорск)
08.11.2021 в 17:28
Поскромничал . надо не увеличивать отрыв а драть дырявых во все дыры что бы снова на пятилетку забыли про чемпиоство
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+3
-1
Shilov 2020 (Кировоград )
08.11.2021 в 17:05
Чего мелочиться сказал бы что вы уже выиграли чемпионат!!!
Ответить
+2
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.11.2021 в 15:43
Побольше бы уверенности ему и было бы норм
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+2
-2
DK с 6 лет (Киев)
08.11.2021 в 15:39
Отрыв??? Увеличивать?
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+5
-4
avatar
Dimonych (FCSD)
08.11.2021 в 14:32
Удачи, ребята!
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+6
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.11.2021 в 14:26
Новая звезда украинского футбола!!!
Ответить
+5
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.11.2021 в 14:06
Романов та Іванов під наглядом лучі вже включилися у боротьбу.
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+4
-6
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.11.2021 в 14:27
Ссикнули уже?))))) ха-ха..
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+6
-5
aleks68
08.11.2021 в 14:47
смени пластинку убогий.другие оправдания придумай тупое чмо.поганому танцору-динамо всегда что-то мешает.у дырявых .....рыло в пуху дальше некуда.после дурки ты совсем е.....я убогий.
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+4
-4
ещё не специалист (Кривой Рог)
08.11.2021 в 13:24
и на сколько уже оторвались ?
Ответить
+4
-6
маматрахер228 (Киев)
08.11.2021 в 13:08
не надолго колхозник, Динамо вам просто фору дало, а то не интересно будет как в прошлом году, а так типа интрига
Ответить
+2
-8
Hanter44 (Baburka)
08.11.2021 в 13:14
Не распускай слюни.
Ответить
+7
-5
маматрахер228 (Киев)
08.11.2021 в 13:16
иди паси овец селюк и не пиши мне!
+5
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.11.2021 в 14:07
Це престарілий пацієнт з дурки під Харковом.
+4
-5
aleks68
08.11.2021 в 14:43
чмо бокасса бывал на дурке?вот в чём дело.безмозглая тупая падаль
+3
-3
aleks68
08.11.2021 в 14:41
сосать будет твоё ...динамопо полной программе.прошлый год уже не повторится.выпердыш подзаборной шалавы.полечи голову.ты таким е....м родился чучело?
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+3
-5
Wille_kiev (Украина)
08.11.2021 в 12:53
Ахахаха, дурень думкою багатіє. Ох, уж эти кроты, ударенные дурачки
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+6
-9
aleks68
08.11.2021 в 14:49
дурней вас дырявых долб....в ещё нужно поискать.посмотри в зеркало упоротый и там увидишь дырявого идиота
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+5
-5


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