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Полузащитник Шахтера: Догнали Динамо? Мы же обогнали их
"Горняки" возглавили турнирную таблицу УПЛ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик поделился эмоциями после победы над "Колосом" (3:1) в рамках 14-го тура УПЛ.
– Поединок подарил много эмоций фанатам "Шахтера" и "Колоса". Игра понравилась?
– Да, очень, в первую очередь это победа своей команды. "Колос" – молодцы, хороший клуб, они показали хорошую игру.
– Роберто Де Дзерби очень эмоционально отреагировал на твой гол. Что бы это могло значить?
– Наверное, он был рад, что мы забили. Он всегда меня просил бить по воротам, и вот я прислушался к его совету.
– Впервые в карьере так эффектно забил?
– Можно и так сказать. Все отрабатывается на тренировках, и в игре получилось.
– Какую установку давал тренер перед выходом на поле?
– Просил много открываться за спину, в глубину отыгрывать, брать инициативу на себя, обыгрывать один в один, обострять и изменить счет с 2:1.
– Когда Михаил Мудрик придумает оригинальное празднование по примеру Фернандо?
– Сначала надо начать больше забивать, а уже потом буду думать, как праздновать голы.
– "Шахтер" догнал "Динамо" в турнирной таблице. Держали этот факт в голове?
– Догнали? Мы же обогнали их! Это то, к чему мы шли. Ранее у нас была оплошность, а сейчас "Динамо" допустило ошибку, так что теперь все зависит только от нас. Надо удерживать первое место и увеличивать отрыв, - сказал Мудрик.
Напомним, после победы над "Колосом" донецкий клуб возглавил турнирную таблицу УПЛ, набрав 35 баллов.
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