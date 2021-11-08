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Шаблий отошел от дел Мариуполя. Неофициальным куратором команды стал Дарио Срна

Премьер-лига
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(3 голосов)

Трансферы, результаты Мариуполя – все это беспокоит директора по футболу Шахтера

Шаблий отошел от дел Мариуполя. Неофициальным куратором команды стал Дарио Срна

Фото - ФК Шахтер / Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Известный агент Вадим Шаблий больше не занимается делами игроков "Мариуполя". Как стало известно UA-Футбол, Шаблий отошел от дел команды, а функции неофициального куратора "Мариуполя" перешли к директору по футболу "Шахтера" Дарио Срне.

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Отметим, что ранее уже публиковалась информация о переходе в "Мариуполь" двух легионеров Спировски и Босанчича. Инициатором трансфера этих игроков был именно Дарио Срна, которому должны отойти определенные проценты от последующей перепродажи футболистов. Также была информация о том, что Дарио Срна в начале сентября совершал визит в клуб "Мариуполь" для разговора с руководством и тренерским штабом азовцев на предмет плохих результатов.

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Также известно, что руководство мариупольского клуба продолжает доверять главному тренеру Остапу Маркевичу, хотя с подопечными и коллегами-тренерами у Маркевича-младшего очень непростые отношения в плане взаимопонимания.

"Мариуполь" продолжает находиться на последнем месте турнирной таблицы УПЛ, хотя в 14-м туре одержал вторую в чемпионате победу. Азовцам в Ужгороде удалось одолеть "Минай" со счетом 2:0.

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В статье: Дарио Срна ФК Мариуполь
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Источник:
UA-Футбол

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Комментарии (26)
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Wuddy (Київ)
08.11.2021 в 20:53
Крот-наркот заліз у будку )
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+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
08.11.2021 в 19:33
От этой информации, правда это или нет, существенно ничего не изменится.
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.11.2021 в 18:19
Ссикнули уже голубые )))
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+1
-2
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
09.11.2021 в 14:18
Так ти і є сцикун голубий
Ответить
0
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
08.11.2021 в 16:02
Неофiцiйний президент Марiуполя Ахметов поставив неофiцiйному куратору Марiуполя Срнi завдання -- посилити склад,щоб мати змогу вiдбирати очки в ЧЕМПIОНА ДИНАМО !!!
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+4
-5
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.11.2021 в 15:45
Вброс
Ответить
+3
-7
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
08.11.2021 в 16:46
Вброс - це твоє нікчемне існування
Ответить
+3
-4
avatar
Dimonych (FCSD)
08.11.2021 в 14:31
"материал" отстой.
Ответить
+4
-7
avatar
Динамiт (Василькiв)
08.11.2021 в 16:03
Правда очi коле ???
Ответить
+4
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
08.11.2021 в 14:16
тот факт, что шаблий в украинском футболе в принципе ведет какие-то дела, причем довольно серьезные - и является одной из причин невысокого уровня нашего мячика. В нормальной футбольной стране ему бы доверили разве что боллбоями во второй лиге командовать
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+7
-2
Primeval (Одесса)
08.11.2021 в 13:48
Та шаблий такой агент... вот кого он пристроить в норм клуб? Он чисто нахлебник
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+4
-1
kanoist (мариуполь)
08.11.2021 в 13:31
Ну не надо быть умным,что бы понять для чего Шахтёру нужен Мариуполь(((( печально конечно,но кто платит,тот и заказывает музыку! А Среда взял управление делами в клуба не просто так,зачем ему Мариуполь в первой лиге??? Ответ на поверхности)))) будут усилять и однозначно!
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+5
-3
kanoist (мариуполь)
08.11.2021 в 13:32
Среда,Срна..почти одно и тоже,т9 чудит)))
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+3
-1
avatar
Dimonych (FCSD)
08.11.2021 в 14:31
Для чего? :) Вот от поехавших динамовцев обычно бред слышно, что "отбирать очки у их дыры". И еще другая шизофрения. А еще какие версии?)))
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+3
-5
avatar
Динамiт (Василькiв)
08.11.2021 в 16:08
Кожен сезон (коли було 14 команд) Марiуполь додавав ржавим по 18 балiв + робота лжесуддiв --- i шахтьор чемпiйон... Всi розумiють, що це -- "БЕСПРЕДЕЛ" !!!
+4
-2
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
08.11.2021 в 16:45
дыры - це твій дім, півнику
0
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
09.11.2021 в 19:14
Динамiт (Василькiв), а в каком сезоне Мариуполь дал Шахтёру + 18 баллов ? А ну, балабол, удиви !
0
0
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
08.11.2021 в 13:03
"Дарио Срна в начале сентября совершал визит в клуб "Мариуполь" для разговора с руководством и тренерским штабом азовцев на предмет плохих результатов." - зашел в соседний кабинет.
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+2
-5
avatar
Динамiт (Василькiв)
08.11.2021 в 16:10
Та вони в одному сидять....Одного клоуна в Марик вiдправили та думають що всi в краiнi - дураки...
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+1
-3
СашаXM (Хмельницкий)
08.11.2021 в 12:53
совсем не палятся с фармами своими )))
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+7
-4
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Dimonych (FCSD)
08.11.2021 в 14:30
у тебя фарм такой же, что ты несешь?
Ответить
+5
-5
СашаXM (Хмельницкий)
08.11.2021 в 21:01
у вас он 100 лет, а тут ЧО только первый год ... (( ппц вы адекваты!
+1
-1
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
08.11.2021 в 12:52
Кротенята, розкажіть ще раз про Чорноморець
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+5
-6
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Dimonych (FCSD)
08.11.2021 в 14:29
То твоє лайно, і ти і розповідай. А почни з Говерли, і як твоє диряво вбило український футбол.
Ответить
+6
-4
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Динамiт (Василькiв)
08.11.2021 в 16:11
В тебе дупа дирява, крикун ржавий !
+3
-3
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
08.11.2021 в 16:45
фк будка - це ваше лайно, тому й жуй його мовчки, бовдур тупорилий.
0
-1


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