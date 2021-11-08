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Шаблий отошел от дел Мариуполя. Неофициальным куратором команды стал Дарио Срна
Трансферы, результаты Мариуполя – все это беспокоит директора по футболу Шахтера
Фото - ФК Шахтер / Автор - неизвестен
Известный агент Вадим Шаблий больше не занимается делами игроков "Мариуполя". Как стало известно UA-Футбол, Шаблий отошел от дел команды, а функции неофициального куратора "Мариуполя" перешли к директору по футболу "Шахтера" Дарио Срне.
Отметим, что ранее уже публиковалась информация о переходе в "Мариуполь" двух легионеров Спировски и Босанчича. Инициатором трансфера этих игроков был именно Дарио Срна, которому должны отойти определенные проценты от последующей перепродажи футболистов. Также была информация о том, что Дарио Срна в начале сентября совершал визит в клуб "Мариуполь" для разговора с руководством и тренерским штабом азовцев на предмет плохих результатов.
Также известно, что руководство мариупольского клуба продолжает доверять главному тренеру Остапу Маркевичу, хотя с подопечными и коллегами-тренерами у Маркевича-младшего очень непростые отношения в плане взаимопонимания.
"Мариуполь" продолжает находиться на последнем месте турнирной таблицы УПЛ, хотя в 14-м туре одержал вторую в чемпионате победу. Азовцам в Ужгороде удалось одолеть "Минай" со счетом 2:0.
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