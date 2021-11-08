Премьер-лига
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Прервали беспроигрышную серию соперника. Назван лучший тренер 14-го тура УПЛ
Наставник получил индивидуальный приз
Фото: УПЛ
Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 14-го тура УПЛ сезона 2021/22.
Им стал наставник полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов.
Его подопечные обыграли киевское "Динамо" (2:1 на чужом поле), прервав годовую беспроигрышную серию соперника в чемпионате.
Максимов получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.
Напомним, после 14-ти туров "Ворскла" с 28 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Источник:УПЛ
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