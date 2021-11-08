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Стал известен лучший игрок 14-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Футболист забил три гола в ворота соперника

Стал известен лучший игрок 14-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Нападающий "Зари" Шахаб Захеди признан лучшим игроком по итогам 14-го тура Премьер-лиги сезона 2021/22.

26-летний иранец оформил хет-трик в ворота ровенского "Вереса"" (3:0).

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В текущем сезоне Шахаб провел 13 матчей за "Зарю" в чемпионате Украины. На счету форварда шесть забитых мячей и три результативные передачи.

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В статье: Заря (Луганск) Шахаб Захеди
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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octavi4 (Warszawa)
08.11.2021 в 13:46
Ворскла даже не поняла когда он успел
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