Палкин: Дентиньо всегда старался быть полезен Шахтеру

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал расставание донецкого клуба с бразильским нападающим Дентиньо.

"Сегодня завершается более чем 10-летняя история выступлений Дентиньо за "Шахтер".

Дебютировав в июле 2011 года на Донбасс Арене, он 197 раз выходил на поле в "оранжево-черной" футболке, забил 29 мячей и выиграл вместе с командой 16 трофеев. Дентиньо всегда старался быть полезен, в каждом матче играл с огромным желанием и самоотдачей. Важно и то, что как опытный игрок он помогал адаптироваться в клубе многим бразильским новичкам, внес свою лепту в развитие молодых футболистов.

Благодарю Дентиньо за годы, проведённый в "Шахтере", за профессионализм, за вклад в успехи команды и желаю новых интересных вызовов и ярких побед! Удачи и всего наилучшего", - написал Палкин в своем Facebook.