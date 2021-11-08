Хавбек Мариуполя: Победа над Минаем - как глоток свежего воздуха для нас

Полузащитник "Мариуполя" Алексей Кащук поделился эмоциями после победы над "Минаем" (2:0) в 14-м туре УПЛ. Напомним, именно хавбек формил дубль и принес победу своей команде.

- Мы довольны результатом. Мы ехали в Ужгород, чтобы победить. Единственная наша задача – набрать три очка. Мои голы – это заслуга всей команды! Мы сегодня отработали на все 100 процентов.

- После первого гола Вы получили желтую карточку за необычное празднование. Почему решили праздновать гол именно так?

- Это было спонтанное решение. Хотелось придумать что-то оригинальное. Перед игрой решил так отпраздновать, если забью. Не знал, что за это дают желтую карточку. В следующий раз буду аккуратнее.

- Большую часть второго тайма "Мариуполь" играл в меньшинстве. Вы как-то перестроили свою игру?

- Вся команда – молодцы. Отработали на максимуме. Такое нелепое удаление… После него мы отошли назад, а в конце реализовали контратаку и довели игру до логического завершения.

- "Мариуполь" одержал первую победу за 6 туров. Эта победа станет для команды переломной?

- 100 процентов! Для нас эта победа как глоток свежего воздуха. Нам нужна была эта победа, - сказал Кащук.