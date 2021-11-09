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Первая строчка Шахтера как тонус для Динамо, общие черты Ворсклы и Вест Хэма. Аудиомнение #123

Премьер-лига
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Врываемся с итогами футбольных выходных

Первая строчка Шахтера как тонус для Динамо, общие черты Ворсклы и Вест Хэма. Аудиомнение #123

Фото: 1) ФК Динамо Киев; 2) Getty Images

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем главные поединки уик-энда. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Разбираем на атомы арбитраж в матче "Динамо" – "Ворскла", ищем мотивацию для киевлян, хвалим команду Максимова и сравниваем ее с коллективом Мойеса. Неожиданно критикуем Ибрагимовича, объясняем, как у "Милана" резко стало все хорошо, не понимаем Сульшера и игроков "Юнайтед" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:31 – "Динамо" – "Ворскла" (1:2);

07:54 – "Вест Хэм" – "Ливерпуль" (3:2);

14:53 – "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" (0:2);

19:02 – "Милан" – "Интер" (1:1);

26:53 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Ворскла (Полтава) Дэвид Мойес Георгий Бущан Хакан Чалханоглу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Оле Гуннар Сульшер Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Милан Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Подкаст Аудиомнение Подкасты UA-Футбол
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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
09.11.2021 в 08:38
Який перший рядок Шахтаря? Ви там очі протріть, а потім таке пишіть! Якби-то чистий відрив був, а то... за деякими показниками перевага Чомусь так про Динамо не писали коли вони чисто очолювали таблицю?! Зрозуміло на кого працює це видання Отримайте печеньку від Рінатіка
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