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Первая строчка Шахтера как тонус для Динамо, общие черты Ворсклы и Вест Хэма. Аудиомнение #123
Врываемся с итогами футбольных выходных
Фото: 1) ФК Динамо Киев; 2) Getty Images
Обсуждаем главные поединки уик-энда. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Разбираем на атомы арбитраж в матче "Динамо" – "Ворскла", ищем мотивацию для киевлян, хвалим команду Максимова и сравниваем ее с коллективом Мойеса. Неожиданно критикуем Ибрагимовича, объясняем, как у "Милана" резко стало все хорошо, не понимаем Сульшера и игроков "Юнайтед" – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:31 – "Динамо" – "Ворскла" (1:2);
07:54 – "Вест Хэм" – "Ливерпуль" (3:2);
14:53 – "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" (0:2);
19:02 – "Милан" – "Интер" (1:1);
26:53 – Не попадайте в офсайд!
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