Легионер Александрии был вызван в национальную сборную своей страны

Защитник "Александрии" Каспарс Дубра вызван в Сборную Латвии для участия в матчах европейского отборочного цикла Чемпионата мира - 2022 года.

Отметим, 13 ноября латвийцы сыграют против Норвегии, а 16 ноября встретятся с командой Гибралтара.

После восьми туров Латвия занимает пятое место в своей отборочной группе, набрав 5 очков. Лидирует в группе сборная Нидерландов, Норвегия - вторая, Турция - третья. Черногория располагается на 4-й позиции, Гибралтар - на 5-й.

На данный момент на счету Дубры 48 матчей и три гола за национальную команду.