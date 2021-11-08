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Легионер Александрии был вызван в национальную сборную своей страны
Футболист получил вызов на решающие матчи отбора ЧМ-2022
Фото: ФК Александрия
Защитник "Александрии" Каспарс Дубра вызван в Сборную Латвии для участия в матчах европейского отборочного цикла Чемпионата мира - 2022 года.
Отметим, 13 ноября латвийцы сыграют против Норвегии, а 16 ноября встретятся с командой Гибралтара.
После восьми туров Латвия занимает пятое место в своей отборочной группе, набрав 5 очков. Лидирует в группе сборная Нидерландов, Норвегия - вторая, Турция - третья. Черногория располагается на 4-й позиции, Гибралтар - на 5-й.
На данный момент на счету Дубры 48 матчей и три гола за национальную команду.
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