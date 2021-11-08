Четыре этажа, или Да здравствует интрига! Акценты зрителя на играх 14-го тура УПЛ

Ни одной ничьей. Пять побед гостей (а фактически шесть – ведь "Рух" играл гостевой матч дома) в восьми играх. 24 гола – ровно по 3 за поединок, в среднем. Поражение лидера и победы обоих аутсайдеров – как следствие, уплотнение на обоих полюсах таблицы. Победы всех без исключения участников группы преследования фаворитов.

Вы не находите, что тур удался? Хотя, естественно, болельщики "Динамо" с этим не согласятся. А наиболее рьяные фанаты сведут все к дискуссии о судействе. Советую не обращать на последних внимания, как это делаю я. Тур, безусловно, приподнял настроение. И, разумеется, дело не в конкретных очках для конкретных команд.

Колос – Шахтер 1:3

Динамо – Ворскла 1:2

Заря – Верес 3:0

Ингулец – Днепр-1 0:1

Александрия – Металлист 1925 2:0

Львов – Десна 0:2

Черноморец – Рух 4:3

Минай – Мариуполь 0:2

Зрелищность. Большинство матчей смотрелись, как по мне, на ура. Если брать общее количество опасных моментов у ворот, то увлекательнее всего была игра между "Зарей" и "Вересом" в Запорожье – не менее полутора десятка шансов. Затем идут "Динамо" с "Ворсклой" (почти столько же), и лишь после них – команда из Одессы с "Рухом".

Фото - ФК "Зоря"

Понравились также поединки в Ковалевке и Александрии. "Минай" с "Мариуполем" в Ужгороде откатали на средний балл зрелищности.

Менее интересно, на мой взгляд, было в Кропивницком, где "Ингулец" принимал "Днепр-1". Скучнее всех прочих выглядели "Львов" с "Десной": два-три из четырех-пяти ярких эпизодов случились здесь в течение двух минут аж в концовке.

Интрига. Раньше всего она умыла руки в Кропивницком: гол Довбика на 26-й минуте потушил свет, ибо у "Ингульца" голевых моментов не было, как таковых.

"Заря" решила задачу почти сразу же после перерыва, когда Шахаб открыл счет, а через две минуты и удвоил – отыграться "Вересу" уже было не под силу. "Львов" продержался на пять минут дольше, но последовавший затем гол черниговца Калитвинцева, по факту, "убил" и его.

Теперь об интересном. Думаю, что только гол Мудрика, установившего окончательный счет в Ковалевке на 72-й минуте, позволил успокоиться "Шахтеру". Минутой позже забил второй гол хозяев поля в Александрии Дубра, и это был финиш для "Металлиста 1925". А еще через минуту второй мяч "Ворсклы", забитый Тиллем с пенальти, означал фиаско для "Динамо" - единственный ответный киевляне забьют под самый занавес.

Фото - ФК "Шахтар"

"Мариуполь" разобрался с "Минаем" на 81-й, когда Кащук забил опять-таки второй гол гостей. И, наконец, победу одесситам удар Тлумака принес на 83-й – здесь, во Львове, интрига задержалась дольше всего. И после шансов отыграться у "Руха" тут не было.

Логика. Сочту самым закономерным счет 0:2 в Ужгороде – "Мариуполь" заслужил. Вполне адекватно смотрится и минимальная победа "Днепра-1" - не чисто визуально, а с учетом созданных реальных моментов (исходя из пропорции: три момента равны условному голу).

На мой взгляд, у "Шахтера" и "Десны" по одному "лишнему" мячу преимущества в счете. Тогда как "Металлист 1925" в Александрии "наиграл" на свой гол. Да и "Верес" в Запорожье, если не на все два. Однако все это не отменяет результата – победы команд, набравших в этих играх свои кровные три очка.

Фото - ФК "Рух"

Исходя из соотношения голевых шансов, не заслужил своего поражения "Рух". Ну а "Динамо", по-хорошему, и вовсе должно было выигрывать с условным счетом 3:1. Следует понимать, что это не попытка подвергнуть сомнению какой-либо результат, а лишь взгляд сквозь призму цифр, основанных на числе реальных угроз воротам.

Судейство. Вопросы вызвал арбитраж трех поединков. Как всегда, консультируюсь у коллеги Юстаса – профессионального арбитра, а коллеги лишь по данному блогу. Ну еще, если это кому-то интересно, мы в разное время заканчивали один и тот же факультет.

"Минай" - "Мариуполь". 45-я минута, 0:1 – предупреждение Кащуку, надевшему маску, за празднование гола (при том, что в этом же туре Фернандо из "Шахтера" в аналогичной ситуации уже в третий раз безнаказанно щеголял в темных очках): "Не знаю, какие вказивки, но думаю, что это не было обязательно". Как минимум, двойные стандарты.

49-я минута – штрафной удар вместо пенальти за руку Матича в ворота "Миная": "Тут пенальти без вопросов". Дело было в штрафной площадке.

78-я – пенальти в ворота "Мариуполя" за руку Стасюка, при 0:1: "Пенальти назначила лайнсвумэн Стрелецкая. Я бы такой не ставил, рука в естественном положении".

86-я – нет второго предупреждения и удаления в составе "Миная" Кулиева: "70/30 в пользу карточки".

Вот так зажигала бригада арбитрынь под руководством Анастасии Романюк. Отмечу, что все четыре спорных решения были приняты не в пользу мариупольцев. Обычно говорят, что три случая – система. Как насчет четырех? К счастью для себя, команда Маркевича выиграла, несмотря ни на что.

"Динамо" - "Ворскла". 18-я минута – неудаление полтавчанина Тамма за удар ногой по лицу Рамиреса, при 0:0: "Соглашусь с судьей: игрок шел головой вниз, и голова уже была почти ниже пояса, и касание было вскользь. Но и если бы красную показал, то вопросов бы не возникло. Ну, наверное, посмотреть кино можно было бы".

74-я – пенальти в ворота "Динамо" за фол Сидорчука, при 0:1: "Игрок прокинул себе мяч на ход, и ему ставят корпус. Хочешь – трактуй как толчок, хочешь – как блокировку с контактом. И там, и там штрафной удар. А в штрафной площадке – пенальти. Непонятно, почему без желтой: потенциально голевой момент и никаких шансов сыграть в мяч".

"Ингулец" - "Днепр-1". 26-я минута – штрафной удар, с которого был забит победный мяч гостей: "Если честно, то хрен его знает. Реально, минут 10 просматривал. Но, все- таки, в динамике поддержу Бойко (хотя и не являюсь поклонником его судейства). Но и в другую сторону можно было свистнуть. Очень тяжелый момент".

Резюмирую: возможно, от судейской ошибки в туре пострадал лишь "Ингулец". Да и то не факт. Так говорит нам Юстас.

Везение. Наверное, как раз больше всех повезло именно тем, в чью пользу принимались решения рефери в наиболее спорных ситуациях – "Днепру-1" и, в меньшей степени (потому что здесь оно видится нам более очевидно правомерным), "Ворскле".

Если же говорить о чистом везении – без примеси действий служителей Фемиды – то, пожалуй, выделил бы "Рух".

После перекладины одесских ворот, в которые угодил Бойчук при 1:3, львовяне забили уже через три минуты – поэтому о ней можно забыть. А вот рикошет от Михайленко, позволивший им сравнять счет на 79-й минуте, стал судьбоносным: без него второй гол Федорчука не состоялся бы. Впрочем, от поражения это команду Кучука в итоге не спасло.

В туре были еще штанги – от Рыбалки, Степанюка, Ильина, Гладкого и Аллахяра. Однако на результате матча они сказаться не могли никак.

Личности. Как по мне, самой яркой фигурой тура зарекомендовал себя Аллахяр из "Зари" - шесть участий в голевых эпизодах, включая ассист. Лишь после него назову его земляка и одноклубника Шахаба с хет-триком. В тройку включу Патрика из "Шахтера". На этом же уровне упомяну днепрянина Довбика.

Фото - ФК "Зоря"

Если говорить об эффективности в атаке, то следует выделить мариупольца Кащука, Федорчука из "Руха" и одессита Авагимяна. Из выходивших на замену более других запомнился киевлянин Гармаш.

Самым ярким вратарем тура признал бы Мацапуру из "Зари" с тремя-четырьмя зачетными сэйвами. Конкуренцию здесь ему мог бы составить лишь Гальчук из "Ингульца". Для сравнения: у парировавших пенальти Кучерука и Турбаевского больше не было ни одного спасения ворот, заслуживающего внимания. Извините, но у меня свои критерии, и я им следую неизменно.

Симпатии. Если говорить о тех, кто больше других развлекал зрителя на чужой половине поля, удерживая его у экранов, то здесь далеко вперед ушли "Динамо" и "Заря". Третьим, с существенным отрывом, у меня будет "Шахтер".

Примерно на одном, но достаточно приличном уровне показали себя в атаке "Верес", "Александрия" и "Мариуполь", "Рух", команда из Одессы и "Днепр-1". В общей сложности, более половины команд лиги – небывалое число в сезоне. И это, несомненно, радует, подтверждая лишний раз качество зрелища в туре. Не путать с мастерством.

На этом радужном фоне откровенно слабыми звеньями выглядели безмоментный "Ингулец", "Львов" - имевший уникальный шанс в атаке на 1-й минуте игры, и "Минай" - получивший свою единственную реальную возможность забить благодаря судейской ошибке.

Таблица. Результаты тура, во многом неожиданные, привели к обострению борьбы как вверху, так и внизу. Поэтому можно сказать, что он прошел под девизом: "Да здравствует интрига!"

"Шахтер" догнал и перегнал "Динамо". Но это пока – теперь они оба будут стремиться к тому, чтобы наращивать разницу забитых и пропущенных мячей, и уже в следующем туре у команды Луческу представится блестящий шанс вернуть себе лидерство. Таким образом, в шикарном пентхаусе, венчающем здание УПЛ, становится горячо.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 14 11 2 1 38-8 +30 35 2 Динамо 14 11 2 1 35-7 +28 35 3 Заря 14 9 2 3 33-16 +17 29 4 Ворскла 14 8 4 2 23-11 +12 28 5 СК Днепр-1 14 9 1 4 21-14 +7 28 6 ФК Александрия 14 6 5 3 14-10 +4 23 7 Десна 14 6 3 5 17-21 -4 21 8 Верес 14 5 4 5 12-15 -3 19 9 Металлист 1925 14 6 1 7 16-22 -6 19 10 Рух 13 3 4 6 13-18 -5 13 11 Колос 13 3 2 8 8-21 -13 11 12 Черноморец 14 2 5 7 16-29 -13 11 13 ФК Львов 14 2 4 8 9-22 -13 10 14 Ингулец 13 2 3 8 9-23 -14 9 15 ФК Минай 13 1 5 7 8-20 -12 8 16 ФК Мариуполь 14 2 1 11 17-32 -15 7

Этажом ниже расположилась вполне благополучная, на первый взгляд, компания из трех соискателей бронзовых медалей (о Лиге Европы, в свете наших последних достижений, по-прежнему умолчу). Хором выигравшие "Заря", "Ворскла" и "Днепр-1" нынче смотрятся примерно на одном уровне. И это тоже интригует.

Второй этаж и поскромнее, и непритязательнее. Из населяющих его четырех представителей среднего класса сегодня, пожалуй, лишь "Александрия" может позволить себе смелые мечты о смене места жительства с переездом на более престижный уровень. В остальном здесь пока тишь да гладь, относительные спокойствие и душевный комфорт.

Чего никак не скажешь о нижнем этаже, фактически представляющем собой общежитие для семи бедных родственников участников "вышки", двум из которых весной придется переселиться в подвальное помещение, а еще двум – отстаивать свое право на то, чтобы этого избежать.

Победа одесситов позволила им повысить свои шансы на успех в этих тараканьих бегах, победа мариупольцев сделала перспективу подвальной ссылки не столь неизбежной.

Пяти-шестиочковая разница между жителями соседних этажей говорит о том, что сериал "Четыре этажа" вполне может стать долгоиграющим. Но пока мы смотрим его первый сезон.

Анонсы. На повестке дня – последний тур Первого круга. После чего у нас за плечами останется половина пути. Что любопытного он нам приготовил? Сразу как-то вспомнилась пародия на "Кинопанораму" Эльдара Рязанова: "О чем этот фильм?... Да ни о чем!"

Единственной вывеской, привлекшей мое внимание, стала встреча "Днепра-1" с "Александрией". Соседей с третьего и второго этажей. Вот ее, надеюсь, посмотрю с интересом. И буду симпатизировать команде Гуры – она буквально завоевала такое к себе отношение. Опять же, хочется, чтобы прибавилось полку борцов за медали.

Фото - СК "Дніпро-1"

Для любителей острых ощущений из серии "за шесть очков" рекомендую пару "Минай" - "Ингулец". Только сразу предупреждаю о высокой вероятности низкого качества действа. Борьба за место под солнцем, за право остаться в "общаге", а не оказаться в подвале, обычно не вдохновляет на зрелищный футбол. В который еще нужно уметь играть.

"Черноморец" - "Динамо". Сказал бы, что в этом месте я всегда плачу, когда бы не отплакал свое много лет назад. Что мертво, умереть не может. Сами понимаете, каким будет состав команды Мороза, так своевременно удалившегося накануне. И каким будет счет в матче, где киевлянам нужна разница.

А знаете, что самое интересное? Этот же выдающийся тандем будет завершать очным "поединком" чемпионат в последнем туре, в Киеве. И кто знает, не определит ли эта игра чемпиона?

Но сейчас все наши помыслы уже связаны со сборной. Меня совершенно не интересует "товарняк" с болгарами, пусть даже в моем родном городе. Конечно же, я говорю о Боснии. И почему-то так и тянет перефразировать Михаила Фоменко, когда-то сумевшего с честью выйти из подобной ситуации: здесь шансов нет, даже когда они есть.

Буду несказанно рад ошибиться. Но извиняться за это не стану: это всего лишь жалкое подобие прогноза. А прогноз – это не предсказание, а "вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования". Конец цитаты из Википедии.