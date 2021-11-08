Бартулович провел свой 250-й матч в чемпионатах Украины

В 14-м туре УПЛ хорватский легионер "Ингульца" Младен Бартулович, выйдя на замену в матче с "Днепром-1" (0:1) , провел свой 250-й матч в чемпионатах Украины.

Таким образом, он стал 5-м легионером из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа. Большее количество матчей в УПЛ из легионеров провели только Дарио Срна (339), Желько Любенович (303), Папа Гуйе (298) и Арменд Даллку (292)

За 14 сезонов выступления в УПЛ Бартулович защищал цвета 6 клубов, являясь рекордсменом среди иностранных футболистов по этому показателю. 109 встреч он отыграл за "Кривбасс", 38 - за "Днепр", где 15 лет назад 26 июля 2006 года в поединке с донецким "Металлургом" состоялся дебют Младена в украинских чемпионатах, 36 - за "Ворсклу", 30 - за "Ингулец", 23 - за "Карпаты" и 14 - за "Арсенал".