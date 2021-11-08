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Вместе с Малиновским. Сборная Украины собралась в Киеве - ФОТО

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Начинается очередной сбор национальной команды

Вместе с Малиновским. Сборная Украины собралась в Киеве - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Национальная сборная Украины в понедельник собралась в Киеве.

В обед собрались почти все вызванные Александром Петраковым игроки. Позже других должен был прибыть нападающий Роман Яремчук, рейс которого из Лиссабона транзитом через Франкфурт прибыл в 17.00.

Остальные исполнители из иностранных чемпионатов прилетели вчера или сегодня, поэтому 24 футболиста сборной пообедали и отправились отдыхать перед первой тренировкой ноябрьского сбора. Яремчук присоединится к команде перед вечерним занятием, которое начнется в 19 часов на газоне НТК им. В. Банникова.

Первую тренировку сине-желтые проведут полным составом в 25 игроков.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик (все – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Корниенко (все – "Шахтер" Донецк), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба (" Славия", Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Денис Гармаш ("Динамо" Киев).

Резервный список

Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Игорь Харатин ("Легия", Польша), Александр Пихаленок (" Днепр-1" Днепр).

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (9)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.11.2021 в 22:20
Фасолька
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0
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 11:10
Нам не цiкаво, який розмiр твого достоiнства...
Ответить
0
0
Primeval (Одесса)
08.11.2021 в 21:20
Сколько ещё будете зацикливаться на Малиновском?
Ответить
+2
-3
Thiirane2 (Днепр)
08.11.2021 в 21:19
Сидорчука обязательно в старте выпускать. Будет биться о газон и распугивать соперников.
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+2
-3
avatar
Американец 2000
08.11.2021 в 20:02
Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик,Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський ((((((( и на закуску Денис Гармаш - нападающий - это просто пздц и отстой (усі — "Динамо" Київ) - сразу на х... всех послать (((((((((((((((((((((((((((((
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+2
-5
Рівнянин (Рівне)
08.11.2021 в 20:17
Для чого всіх?Тебе одного хватить! Запропонуй бандерлогів Петракову:Тете,Додо,Бебе і Муму.Ах да...збірна не грає в тікі-таку...
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+3
-2
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
08.11.2021 в 20:31
Бандерлоги на трибунах НСК часто отмечаются, с Ворсклой вот недавно... Ты тоже похож на них, судя по всему. А Американец 2000 в футболе - редкий тупица, тут без вопросов.
+2
-5
can (Торонто, Львов)
09.11.2021 в 08:09
Дончанину +
0
-2
Зритель (Харьков)
08.11.2021 в 20:55
Ты вместо них играть будешь?
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+1
-3


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