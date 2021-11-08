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Вместе с Малиновским. Сборная Украины собралась в Киеве - ФОТО
Начинается очередной сбор национальной команды
Фото Павла Кубанова - УАФ
В обед собрались почти все вызванные Александром Петраковым игроки. Позже других должен был прибыть нападающий Роман Яремчук, рейс которого из Лиссабона транзитом через Франкфурт прибыл в 17.00.
Остальные исполнители из иностранных чемпионатов прилетели вчера или сегодня, поэтому 24 футболиста сборной пообедали и отправились отдыхать перед первой тренировкой ноябрьского сбора. Яремчук присоединится к команде перед вечерним занятием, которое начнется в 19 часов на газоне НТК им. В. Банникова.
Первую тренировку сине-желтые проведут полным составом в 25 игроков.
Состав сборной Украины
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик (все – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Корниенко (все – "Шахтер" Донецк), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба (" Славия", Чехия).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Денис Гармаш ("Динамо" Киев).
Резервный список
Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Игорь Харатин ("Легия", Польша), Александр Пихаленок (" Днепр-1" Днепр).
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