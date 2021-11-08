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Шахтер получил пять дней выходных
Команда будет отдыхать до 13 ноября
Фото: ФК Шахтер Донецк
После поединка 14-го тура Премьер-лиги, в котором "
"Оранжево-черные" соберутся на тренировочной базе в Святошино в субботу, 13 ноября, и начнут подготовку к календарному матчу Премьер-лиги.
Отметим, что несколько футболистов клуба отправились в расположение сборных. Шестеро игроков призваны под знамена национальной команды Украины, а Манор Соломон – Израиля.
Следующий поединок "Шахтер" проведет 20 ноября в рамках 15-го тура Премьер-лиги на НСК "Олимпийский" с "Рухом".
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