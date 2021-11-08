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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер получил пять дней выходных

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда будет отдыхать до 13 ноября

Шахтер получил пять дней выходных

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

После поединка 14-го тура Премьер-лиги, в котором "Шахтер" на выезде обыграл "Колос" со счетом 3:1 и возглавил турнирную таблицу, команда получила пять выходных.

"Оранжево-черные" соберутся на тренировочной базе в Святошино в субботу, 13 ноября, и начнут подготовку к календарному матчу Премьер-лиги.

Отметим, что несколько футболистов клуба отправились в расположение сборных. Шестеро игроков призваны под знамена национальной команды Украины, а Манор Соломон – Израиля.

Следующий поединок "Шахтер" проведет 20 ноября в рамках 15-го тура Премьер-лиги на НСК "Олимпийский" с "Рухом".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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