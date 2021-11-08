Шахтер получил пять дней выходных

После поединка 14-го тура Премьер-лиги, в котором " Шахтер " на выезде обыграл "Колос" со счетом 3:1 и возглавил турнирную таблицу, команда получила пять выходных.

"Оранжево-черные" соберутся на тренировочной базе в Святошино в субботу, 13 ноября, и начнут подготовку к календарному матчу Премьер-лиги.

Отметим, что несколько футболистов клуба отправились в расположение сборных. Шестеро игроков призваны под знамена национальной команды Украины, а Манор Соломон – Израиля.

Следующий поединок "Шахтер" проведет 20 ноября в рамках 15-го тура Премьер-лиги на НСК "Олимпийский" с "Рухом".