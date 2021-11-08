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Гол Вереса в ворота Зари отменили несправедливо. Это результативная ошибка бригады арбитров

Премьер-лига
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(4 голосов)

По итогам матча 14-го тура УПЛ

Гол Вереса в ворота Зари отменили несправедливо. Это результативная ошибка бригады арбитров

Скріншот - Football Hub

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом тайме матча 14-го тура УПЛ "Заря" – "Верес" (3:0) бригада арбитров отменила сразу два взятия ворот. Сначала – ровенских, потом – луганских. Как нам объяснил судейский эксперт Сергей Шебек, решение не засчитать гол "Вереса" было ошибочным.

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"Верес" пробивал штрафной аккуратно с радиуса штрафной площади. После удара мяч попал в стенку, а затем улетел вперед к двум игрокам "Вереса", которые успели выбежать из этой стенки и приблизиться к воротам "Зари". Сергийчук нанес удар и забил, но в этот момент ассистент Думенко просигнализировал офсайд. Как говорит эксперт – ошибочно.

Офсайда не было, поскольку в момент удара один из игроков "Зари" лежал на газоне позади стенки, находясь ближе к воротам Мацапуры, чем последний игрок "Верес". Поэтому гол чистый. Поскольку эпизод произошел при счете 0:0, эксперт фиксирует эту ошибку как результативную. В поле судил Анатолий Абдула, первым ассистентом был Владимир Думенко, вторым – Владимир Коротин. VAR на этом матче не работал. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу "Зари".

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (7)
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B_O_S (Rivne)
09.11.2021 в 19:01
Той гравець, що міг бути в оффсайді в момент удару (Нємчанінов), м'яча не торкався і голкіперу ніяк не заважав. М'яч відскочив від стінки, з глибини набіг Сергійчук (він точно не перебував в офсайді) і забив чистий гол.
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lui87ivanov (Запорожье)
09.11.2021 в 12:48
Эксперд шебек свой анализ пусть засунет себе в анал. УАФ продлила контракт с великим маразматиком лучи, и следовательно все в футбольном судействе в украине хорошо.
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ascent (Луксор)
08.11.2021 в 22:58
На стоп кадре (фото) видно, что в офсате игрок Вереса, но не видно касался ли он мяча, когда его партнер забивал? Может офсайд зафиксировали не когда мяч от стенки отскочил, а когда от игрока Вереса к его партнеру (7 номер)?
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ascent (Луксор)
08.11.2021 в 23:07
По крайней мере нельзя сказать, что он никак не участвовал в эпизоде, ведь удар по мячу он сделал, правда промахнулся, а его партнер забил... Так, что можно трактовать как офсайд. И получаеися, что Семьон совсем другой эпизод разбирал, ай-яй-яй...
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Viktor Ivanjvich
08.11.2021 в 21:08
а второй игрок который был явно в офсайде не мешал ли защитнику? Эксперты они конечно рассматривают с точки зрения своих платильщиков зарплаты. Уже не впервые читаем высказывания. и ещё будем читать.
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doschukrovno (Ровно)
08.11.2021 в 22:48
В момент удара офсайда не было . И как я понял Вас , то Верес платит зарплату Шебеку ? Самому не смешно ?
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+1
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Лекарь (село Дарница)
08.11.2021 в 20:54
А при чем здесь национальная сборная?
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