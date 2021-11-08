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Гол Вереса в ворота Зари отменили несправедливо. Это результативная ошибка бригады арбитров
По итогам матча 14-го тура УПЛ
Скріншот - Football Hub
В первом тайме матча 14-го тура УПЛ "Заря" – "Верес" (3:0) бригада арбитров отменила сразу два взятия ворот. Сначала – ровенских, потом – луганских. Как нам объяснил судейский эксперт Сергей Шебек, решение не засчитать гол "Вереса" было ошибочным.
"Верес" пробивал штрафной аккуратно с радиуса штрафной площади. После удара мяч попал в стенку, а затем улетел вперед к двум игрокам "Вереса", которые успели выбежать из этой стенки и приблизиться к воротам "Зари". Сергийчук нанес удар и забил, но в этот момент ассистент Думенко просигнализировал офсайд. Как говорит эксперт – ошибочно.
Офсайда не было, поскольку в момент удара один из игроков "Зари" лежал на газоне позади стенки, находясь ближе к воротам Мацапуры, чем последний игрок "Верес". Поэтому гол чистый. Поскольку эпизод произошел при счете 0:0, эксперт фиксирует эту ошибку как результативную. В поле судил Анатолий Абдула, первым ассистентом был Владимир Думенко, вторым – Владимир Коротин. VAR на этом матче не работал. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу "Зари".
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