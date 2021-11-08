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После 11 лет работы руководитель ПР службы Шахтера покинул клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Андрей Бурлаков покинул клуб

После 11 лет работы руководитель ПР службы Шахтера покинул клуб

facebook.com/burlakov.andrey

Новина українською

Руководитель ПР службы "Шахтера" Андрей Бурлаков покинул клуб. Он посвятил "горнякам" 11 лет профессиональной карьеры. Об этом сам Бурлаков сообщил на своей странице в Facebook.

"It's time to say goodbye. Я покидаю "Шахтер" и пост руководителя PR службы клуба.

3 должности, 11 лет, 21 трофей, сотни организованных матчей, тысячи проведенных информационных кампаний, 7000+ мониторинговых отчетов, 2.500.000+ миллиона подписчиков в соцсетях клуба и больше 100 неиспользованных дней отпуска) За это время было сделано столько проектов, что можно устать от самого их описания, поэтому не буду утомлять.

Огромное спасибо всем, и особенное - сотням журналистов, с кем удалось познакомиться благодаря любимой работе.

Это было отличное приключение, после которого я на всю жизнь останусь болельщиком "Шахтера", но пришло время двигаться дальше", - написал Бурлаков.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 09:26
Геббельс подумав... Пора тiкати...
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+2
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2021 в 08:12
ПР це партія регіонів?
Ответить
+4
-2
Caballero (DC)
09.11.2021 в 08:25
А що ще?
Ответить
+3
-2
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Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 09:25
Пропагандист Ржавих !
+4
-2


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