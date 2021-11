После 11 лет работы руководитель ПР службы Шахтера покинул клуб

Руководитель ПР службы " Шахтера " Андрей Бурлаков покинул клуб. Он посвятил "горнякам" 11 лет профессиональной карьеры. Об этом сам Бурлаков сообщил на своей странице в Facebook.

"It's time to say goodbye. Я покидаю "Шахтер" и пост руководителя PR службы клуба.

3 должности, 11 лет, 21 трофей, сотни организованных матчей, тысячи проведенных информационных кампаний, 7000+ мониторинговых отчетов, 2.500.000+ миллиона подписчиков в соцсетях клуба и больше 100 неиспользованных дней отпуска) За это время было сделано столько проектов, что можно устать от самого их описания, поэтому не буду утомлять.

Огромное спасибо всем, и особенное - сотням журналистов, с кем удалось познакомиться благодаря любимой работе.

Это было отличное приключение, после которого я на всю жизнь останусь болельщиком "Шахтера", но пришло время двигаться дальше", - написал Бурлаков.