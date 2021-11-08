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После 11 лет работы руководитель ПР службы Шахтера покинул клуб
Андрей Бурлаков покинул клуб
facebook.com/burlakov.andrey
Руководитель ПР службы "
"It's time to say goodbye. Я покидаю "Шахтер" и пост руководителя PR службы клуба.
3 должности, 11 лет, 21 трофей, сотни организованных матчей, тысячи проведенных информационных кампаний, 7000+ мониторинговых отчетов, 2.500.000+ миллиона подписчиков в соцсетях клуба и больше 100 неиспользованных дней отпуска) За это время было сделано столько проектов, что можно устать от самого их описания, поэтому не буду утомлять.
Огромное спасибо всем, и особенное - сотням журналистов, с кем удалось познакомиться благодаря любимой работе.
Это было отличное приключение, после которого я на всю жизнь останусь болельщиком "Шахтера", но пришло время двигаться дальше", - написал Бурлаков.
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