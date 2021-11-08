Главный бомбардир Боснии может пропустить матч с Украиной из-за травмы

Главный голеадор сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко может пропустить матч отбора ЧМ-2022 против сборной Украины.

Форвард получил травму в воскресном дерби между Интером и Миланом (1:1) и был заменен на 76-й минуте поединка.

Эдин прибыл в расположение национальной команды, где МРТ подтвердила определенную степень повреждения мышц задней поверхности бедра.

Сейчас футболист не тренируется, а проходит курс физиотерапии. Таким образом, участие Джеко в двух ближайших матчах, в том числе и с Украиной, остаётся под вопросом.

Напомним, что 13 ноября Босния и Герцеговина сыграет в отборе ЧМ-2022 с Финляндией, а 16-го – с Украиной.