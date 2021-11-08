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Главный бомбардир Боснии может пропустить матч с Украиной из-за травмы

Премьер-лига
(1 голосов)

Проблемы у Эдина Джеко

Главный бомбардир Боснии может пропустить матч с Украиной из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный голеадор сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко может пропустить матч отбора ЧМ-2022 против сборной Украины.

Форвард получил травму в воскресном дерби между Интером и Миланом (1:1) и был заменен на 76-й минуте поединка.

Эдин прибыл в расположение национальной команды, где МРТ подтвердила определенную степень повреждения мышц задней поверхности бедра.

Сейчас футболист не тренируется, а проходит курс физиотерапии. Таким образом, участие Джеко в двух ближайших матчах, в том числе и с Украиной, остаётся под вопросом.

Напомним, что 13 ноября Босния и Герцеговина сыграет в отборе ЧМ-2022 с Финляндией, а 16-го – с Украиной.

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В статье: Эдин Джеко Украина Босния и Герцеговина Интер (Милан)
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Комментарии (8)
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Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 11:39
Та нам козакам поыiг, буде Джеко чи нi !!! Порвем боснiйцiв, як молдавськi дальнобоi попу Водителя трамвая олексiна, рахiтського пi**ера !!!
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+1
-1
download1 (huyersk)
09.11.2021 в 10:55
Це дуже хороша новина, наші шанси зросли відсотків на 20 відразу
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0
-2
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Ракицкий (Питер)
08.11.2021 в 22:20
Надеюсь выздоровет Джеко.Нам нужна самая сильная Босния!!!
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0
-9
sasha_lv (Львів)
08.11.2021 в 22:36
кому "нам" ?
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+5
0
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Ракицкий (Питер)
08.11.2021 в 22:48
Украинской
0
-5
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Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 11:36
Клоун олексiн не паяснiчай ! Твоя справа смоктати на Окружнiй, судячи по кiлькостi фур на стоянцi це в тебе чудово виходить ! А футбол, то не твое !
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.11.2021 в 22:14
Радісно...
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
08.11.2021 в 21:57
Здоровья конечно Джеко. Но задняя это не шутки, надо залечивать. Недельку физеотерапии самое оно будет!
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+4
0


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