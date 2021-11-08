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Главный бомбардир Боснии может пропустить матч с Украиной из-за травмы
Проблемы у Эдина Джеко
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный голеадор сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко может пропустить матч отбора
Форвард получил травму в воскресном дерби между Интером и Миланом (1:1) и был заменен на 76-й минуте поединка.
Эдин прибыл в расположение национальной команды, где МРТ подтвердила определенную степень повреждения мышц задней поверхности бедра.
Сейчас футболист не тренируется, а проходит курс физиотерапии. Таким образом, участие Джеко в двух ближайших матчах, в том числе и с Украиной, остаётся под вопросом.
Напомним, что 13 ноября Босния и Герцеговина сыграет в отборе ЧМ-2022 с Финляндией, а 16-го – с Украиной.
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