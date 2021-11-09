Лавриненко: У нас осталась игра с Минаем, а затем - Лига чемпионов

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал поражение своей команды от "Днепра-1" (0:1) в 14-м туре УПЛ.

— Мы настраивались на хорошего соперника, ведь "Днепр-1" показывает хорошие результаты и команда хорошо укомплектована. Стремились дать им бой, и что-то у нас получилось. Упрекать ребят я не могу, поскольку желание было большое, а иногда и слишком большое, что и воплотилось в две желтые карточки Шишки.

В общем, скажу, что поле было сложное, поэтому нам где-то было легче защищаться. "Днепр-1" контролировал ход матча, не скажу, что создал много моментов, и только в конце встречи действительно у них было несколько шансов забить еще, но тогда мы уже потеряли стройность игры, побежали вперед, пытаясь хоть как-то спасти этот матч.

Определенные сложности у наших ворот и возникли. А так я не скажу, что сопернику было легко, но тем не менее они везут отсюда три очка, с чем я их и поздравляю.

— Показалось, что когда команда осталась в меньшинстве, она заиграла смелее?

– Это чисто психология. Команда остается в меньшинстве, и какой-то груз ответственности с футболистов падает, и здесь мы не первые и не последние, поэтому когда игроки оказываются в такой ситуации, то они начинают раскрепощеннее играть.

— Команда находится в угрожающем турнирном положении. Есть ли ресурс, чтобы улучшить эту ситуацию?

– Какой сейчас у нас может быть ресурс? Только в межсезонье, когда мы сумеем доукомплектоваться, мы сможем достойно конкурировать. Сейчас у нас осталась гостевая игра с "Минаем", а затем начнется Лига чемпионов – "Шахтер", "Заря", "Десна" и "Динамо".

При таком календаре нам будет очень тяжело. Да, мы будем на каждый матч выходить с целью набрать очки, и убежден, что никому из соперников с нами легко не будет. Но это футбол. Возможно то, что мы сейчас имеем – это и есть наш максимум, ведь мы выжимаем из тех футболистов, что у нас в обойме, максимум сил.

— Еще есть перенесенный домашний матч с "Рухом". Когда он состоится?

– Я не знаю. Это решение УПЛ еще не принимало.

– Как команда проведет двухнедельный перерыв?

– Сейчас у ребят будут выходные, потом соберемся на неделе и начнем работу. Запланирован спарринг с "Александрией" на 14 ноября, после чего выходим на недельный цикл подготовки к матчу против "Миная".

— Что скажете о фоле Запорожца против Пихаленка, после которого и был забит единственный гол в матче? И как это отразилось на дальнейшей игре?

— С той позиции, где я находился – Запорожец играл в мяч. Сейчас смотрел повтор с одной из камер, так там ни Запорожец, ни Пихаленок в мяч не сыграли. Арбитр принял решение, что это фол и назначил штрафной.

Конечно, это кардинально повлияло на игру, ведь с этого штрафного "Днепр-1" забил гол, который оказался победным. Ну а то, что с днепрянами у нас всегда боевые игры выходят, мы и территориально рядом находимся, и много спаррингов проводили, и в Первой лиге еще играли, и все эти матчи проходили с большим напряжением, много всегда страстей, эмоций, но, пожалуй, так и должно быть.

Когда в футболе тишина и благодать – тоже плохо.

— Насколько важно для команды, чтобы у нее появились исполнители, которые смогут решать ход игры в противостоянии с равными по классу соперниками?

— Конечно хочется, чтобы такие футболисты у нас появились. Мы понимаем, что при ровной игре, даже не равных соперниках, а именно ровной игре, ведь не всегда команда может показать свой класс на поле, и вот в таких матчах больше всего решает в завершающей фазе класс самих игроков.

У нас команда больше рабочая в футбольном смысле, мы стараемся более агрессивно прессинговать и работать, но у нас нет такого человека, который может эпизод в завершающей фазе атаки решить в свою пользу. Надеюсь, что у нас такие футболисты появятся.

– Судя по турнирному положению, следующая игра в Ужгороде будет самая сложная?

— Любая игра может принести сюрприз, и последние матчи это показывают. И "Ворскла" одержала победу над "Динамо", и "Черноморец" вырвал победу у "Руха" на последней минуте, хотя тот до этого отыграл три мяча, и "Мариуполь" выиграл в гостях.

Так что, думаю, что в этом году еще будут и сложные, и интересные матчи, тем более что сейчас качество игры будет нивелироваться, поскольку поля будут еще тяжелее. Плюс накапливается усталость у команд, ведь сезон достаточно длинный, а у многих клубов и еврокубки, и сборная сейчас играет, и эмоциональная усталость сказывается, поэтому считаю, что будут еще разные результаты, – сказал Лавриненко.