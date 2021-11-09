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Леоненко: К поражению Динамо привели глупые ошибки
Эксперт - о поражении киевлян от "Ворсклы"
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины, а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян от "Ворсклы" (1:2) в матче 14-го тура УПЛ.
"Считаю, что проблема "Динамо" в этой игре была не в усталости, так как киевляне владели мячом и инициативой по ходу матча. К поражению привели глупые ошибки, которыми воспользовались соперники.
Речь о глупом пенальти и серьезном нарушении Забарного", - сказал Леоненко.
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Источник:ТК Футбол
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