Леоненко: К поражению Динамо привели глупые ошибки

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины, а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян от "Ворсклы" (1:2) в матче 14-го тура УПЛ.

"Считаю, что проблема "Динамо" в этой игре была не в усталости, так как киевляне владели мячом и инициативой по ходу матча. К поражению привели глупые ошибки, которыми воспользовались соперники.

Речь о глупом пенальти и серьезном нарушении Забарного", - сказал Леоненко.