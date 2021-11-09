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Леоненко: К поражению Динамо привели глупые ошибки

Премьер-лига
(1 голосов)

Эксперт - о поражении киевлян от "Ворсклы"

Леоненко: К поражению Динамо привели глупые ошибки

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины, а нынче эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян от "Ворсклы" (1:2) в матче 14-го тура УПЛ.

"Считаю, что проблема "Динамо" в этой игре была не в усталости, так как киевляне владели мячом и инициативой по ходу матча. К поражению привели глупые ошибки, которыми воспользовались соперники.

Речь о глупом пенальти и серьезном нарушении Забарного", - сказал Леоненко.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Леоненко Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 11:45
А хiба ж товстозада Леонора не знае, що абсолютно всi голи - це чиiсь помилки ??? Без цього не буде футболу, ржавий експерд..
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+1
-3
GELO88 (киев)
09.11.2021 в 09:07
Супер эксперт считает, что Динамо играло само с собой и проиграло, бо ноги не звідти проросли, а хто така Ворскла він не чув і не бачив
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+3
-4
СашаXM (Хмельницкий)
09.11.2021 в 09:06
а чего про судью молчит? тот тоже чудил ого!
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+4
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2021 в 09:12
Так для Ахметова суддя добре відсудив
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+3
-4
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armik (Киев)
09.11.2021 в 08:55
Забарный лажает постоянно, но не в каждом матче это заканчивается плачевно.Однако, имея кучу личных болельщиков во главе с Суркисом, за место в составе он может не переживать.
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+4
-3


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