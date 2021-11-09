Йовичевич – об интересе к Шведу: Меня всегда интересуют хорошие футболисты

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич рассказал о работе с полузащитником "Мехелена" Марьяном Шведом, когда возглавлял "Карпаты".

– У нас тогда был трансферный бан, мы не могли никого подписать и были вынуждены искать пополнение через академию. Одним из таких игроков был Марьян Швед, который не играл еще за дубль, но играл за U-19. Его, Кравца и Гуцуляка или Клеца, точно не помню, мы взяли.

На сборах я увидел, что он мощный, не ощущает давления, не чувствует ответственности. Он будто играет в школе. Я не знаю, что там с его карьерой сейчас. Я не смотрел тогда на паспорт, на то, что ему было 17. Но я видел, что он подходит под мои идеи.

Вингер в 4-3-3, команда будет играть на него, он будет выходить один на один. И через 10 матчей его покупает "Севилья". Мы решили его продать, но он себя не смог найти там.

- Сейчас он играет в "Мехелене". Тебя интересует этот футболист?

– Меня всегда интересуют хорошие футболисты, а он хороший футболист. Этот вопрос стал для меня неожиданным. Хорошие футболисты всегда интересуют, - сказал Йовичевич.

К слову, этим летом Марьян Швед подписал полноценный контракт с "Мехеленом" летом, уйдя из "Селтика". В нынешнем сезоне украинец забил два гола в 10 матчах.