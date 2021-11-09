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Турбаевский: Отстояли на ноль в матче с Минаем. Для нас это успех

Премьер-лига
(1 голосов)

"Мариуполь" прервал 6-матчевую серию поражений

Турбаевский: Отстояли на ноль в матче с Минаем. Для нас это успех

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Голкипер "Мариуполя" Никита Турбаевский прокомментировал победу над "Минаем" (2:0) в матче 14-го тура УПЛ.

- Самое главное – это победа. Плюс отстояли на ноль. Для нас это успех. Все отработали на максимуме. Спасибо команде и тренерскому штабу за эту игру. Мы достойно играли и заслуженно выиграли.

- Вы отбили пенальти. Вы реагировали по удары или старались угадать?

- У меня есть своя тактика.

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- Насколько тяжело Вам было в том эпизоде?

- Это скорее момент психологии. Мы 1:0 выигрывали, потом красная карточка и сразу поставили пенальти. Не знаю - был или не был… Тяжелый момент для нас. Но, наверное, я оказался именно по психологии сильнее бьющего.

- Большую часть второго тайма "Мариуполь" играл в меньшинстве. Вам, как вратарю, стало тяжелее?

- Да, было давление. Но мы выстояли и потом в конце забили еще один мяч, - сказал Турбаевский.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Минай Никита Турбаевский
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Источник:
ФК Мариуполь

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