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Турбаевский: Отстояли на ноль в матче с Минаем. Для нас это успех
"Мариуполь" прервал 6-матчевую серию поражений
Фото: ФК Мариуполь
Голкипер "Мариуполя" Никита Турбаевский прокомментировал победу над "Минаем" (2:0) в матче 14-го тура УПЛ.
- Самое главное – это победа. Плюс отстояли на ноль. Для нас это успех. Все отработали на максимуме. Спасибо команде и тренерскому штабу за эту игру. Мы достойно играли и заслуженно выиграли.
- Вы отбили пенальти. Вы реагировали по удары или старались угадать?
- У меня есть своя тактика.
- Насколько тяжело Вам было в том эпизоде?
- Это скорее момент психологии. Мы 1:0 выигрывали, потом красная карточка и сразу поставили пенальти. Не знаю - был или не был… Тяжелый момент для нас. Но, наверное, я оказался именно по психологии сильнее бьющего.
- Большую часть второго тайма "Мариуполь" играл в меньшинстве. Вам, как вратарю, стало тяжелее?
- Да, было давление. Но мы выстояли и потом в конце забили еще один мяч, - сказал Турбаевский.
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