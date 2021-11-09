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Сирота: После возобновления чемпионата вы снова увидите голодное Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Защитник "Динамо" - о последних матчах киевлян

Сирота: После возобновления чемпионата вы снова увидите голодное Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Александр Сирота рассказал, что говорил Мирча Луческу после проигранного матча с "Ворсклой" (1:2) в 14-м туре УПЛ.

- Какое сейчас у тебя психологическое состояние после двух кряду поражений "Динамо" от "Барселоны" и "Ворсклы"?

- Нужно уметь быстро переключаться с клубной работы на игры в сборной. Сейчас все мысли только о матчах против Северной Македонии и Сербии. А уже по возвращении в "Динамо", будем решать другие вопросы.

- Что говорил команде Мирча Луческу после проигранного поединка с "Ворсклой"?

- Попросил не вешать нос, пожелал удачи в сборных, и чтобы все вернулись без травм. Это поражение, неконкретно от "Ворсклы", а вообще, напрашивалось. Хорошо, что оно случилось перед матчами сборных. Уверен, что после возобновления чемпионата вы снова увидите голодное "Динамо", - сказал Сирота.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Сирота
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (8)
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krakow (Херсон)
09.11.2021 в 19:31
Так его уже лет двадцать,таким все видят. Кожа да кости, беззубый рот и полуобморочное состояние...
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ДВ (Одесса)
09.11.2021 в 16:41
Суркис не корми их перед Баварией и Бенфикой !
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+1
-1
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alex.belogubko (одесса)
09.11.2021 в 16:24
УПЛ это не показатель -ЛЧ вот где надо быть голодными -понял сынок
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2021 в 15:53
Проти Чорноморця чи Минтая? Хотілося би щоби голодні були проти Баварії та Бенфіки у ЛЧ.
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
09.11.2021 в 13:12
ДК объявляет голодовку???
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+2
-2
cucumber (Киев)
09.11.2021 в 12:17
Поки що ДК нагадує вискооплачуване лайно, якому ліньки грати на результат. Діють по формулі "Нас й так непогано кормлять". Жоден гравець за два роки не прогресує, грають на старому багажі, жоден не викладається за гру на 100%. Виключенням може бути лише Гармаш, але його золотий вік вже минув, всі інші, повторюю, футбольне лайно.
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+2
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2021 в 15:54
Не виключенням, а винятком. Підписуватися треба...)
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0
-1
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Американец 2000
09.11.2021 в 11:32
Ну сейчас оно выглядит сильно зажравшимся ((((((((
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+2
-3


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