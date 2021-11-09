Сирота: После возобновления чемпионата вы снова увидите голодное Динамо

Защитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Александр Сирота рассказал, что говорил Мирча Луческу после проигранного матча с "Ворсклой" (1:2) в 14-м туре УПЛ.

- Какое сейчас у тебя психологическое состояние после двух кряду поражений "Динамо" от "Барселоны" и "Ворсклы"?

- Нужно уметь быстро переключаться с клубной работы на игры в сборной. Сейчас все мысли только о матчах против Северной Македонии и Сербии. А уже по возвращении в "Динамо", будем решать другие вопросы.

- Что говорил команде Мирча Луческу после проигранного поединка с "Ворсклой"?

- Попросил не вешать нос, пожелал удачи в сборных, и чтобы все вернулись без травм. Это поражение, неконкретно от "Ворсклы", а вообще, напрашивалось. Хорошо, что оно случилось перед матчами сборных. Уверен, что после возобновления чемпионата вы снова увидите голодное "Динамо", - сказал Сирота.