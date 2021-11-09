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Клуб Михайличенко хочет выкупить одного из лидеров Зари

Премьер-лига
(2 голосов)

Футболист может сменить клубную прописку

Клуб Михайличенко хочет выкупить одного из лидеров Зари

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Нападающий "Фенербахче" Аллахьяр Сайядманеш, выступающий на правах аренды в "Зари" попал в сферу интересов "Андерлехта". Об этом сообщает Voetbal Nieuws.

Бельгийский клуб готов выкупить контракт иранского форварда. "Заря" имеет право на приобретение Аллахьяра за 3,5 миллиона евро, однако луганчане не могут позволить себе такие выплаты.

Несмотря на то, что "Андерлехт" называется основным претендентом на иранца, интерес к форварду также проявляют "ПСВ", "Шахтер" и "Торино".

В текущем сезоне Аллахьяр за "Зарю" сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил три результативные передачи.

Добавим, что в составе бельгийского клуба выступает украинский полузащитник Богдан Михайличенко.

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В статье: Заря (Луганск) Андерлехт (Брюссель) Аллахяр Саядманеш
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Источник:
Voetbal Nieuws

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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2021 в 15:51
Так він Зорі не належить. У чому проблема?
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Viktor Ivanjvich
09.11.2021 в 16:20
втом дело что он в аренде с приоритетом перед другими клуба права выкупа- и если ЗАРЯ надумаеет выкупить- а деньги немалые -то будет пользоваться в приоритете
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 12:50
Только Заря начала выправляться в игре, так сразу все лидеры разойдутся в межсезонье ((
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-2


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