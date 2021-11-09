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Клуб Михайличенко хочет выкупить одного из лидеров Зари
Футболист может сменить клубную прописку
Фото: ФК Заря Луганск
Нападающий "Фенербахче" Аллахьяр Сайядманеш, выступающий на правах аренды в "Зари" попал в сферу интересов "Андерлехта". Об этом сообщает Voetbal Nieuws.
Бельгийский клуб готов выкупить контракт иранского форварда. "Заря" имеет право на приобретение Аллахьяра за 3,5 миллиона евро, однако луганчане не могут позволить себе такие выплаты.
Несмотря на то, что "Андерлехт" называется основным претендентом на иранца, интерес к форварду также проявляют "ПСВ", "Шахтер" и "Торино".
В текущем сезоне Аллахьяр за "Зарю" сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил три результативные передачи.
Добавим, что в составе бельгийского клуба выступает украинский полузащитник Богдан Михайличенко.
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