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Помочь VAR в УПЛ: экс-арбитр ФИФА будет работать вместе с Лучи

Премьер-лига
(1 голосов)

В Украине появится еще один итальянец

Помочь VAR в УПЛ: экс-арбитр ФИФА будет работать вместе с Лучи

Фото: giornalettismo.com

Новина українською

Бывший итальянский арбитр Никола Риццоли получил должность в судейском корпусе Украинской ассоциации футбола. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

50-летний итальянец будет помогать своему соотечественнику Лучано Лучи, который возглавляет судейский корпус УАФ. В его обязанности будет входить развитие системы VAR, а также формирование и рост всего украинского судейского движения.

Риццоли судил матчи с 2011-го по 2017-й. Семь раз подряд признавался лучшим арбитром Италии. Работал на финале ЛЧ 2012/2013 и финале ЧМ-2014. В 2017-м был назначен управляющим судейским корпусом Серии А.

Лучи работает в Украине с 2010 года. Сначала он был помощником куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а главой комитета арбитров УАФ был назначен летом 2015 года.

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В статье: Никола Риццоли Лучано Лучи УАФ
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Источник:
Sport Sky Italia

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Комментарии (1)
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Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 12:19
А навiщо тодi старий пердун-корупцiонер Лучi ???
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