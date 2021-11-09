Помочь VAR в УПЛ: экс-арбитр ФИФА будет работать вместе с Лучи

Бывший итальянский арбитр Никола Риццоли получил должность в судейском корпусе Украинской ассоциации футбола. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

50-летний итальянец будет помогать своему соотечественнику Лучано Лучи, который возглавляет судейский корпус УАФ. В его обязанности будет входить развитие системы VAR, а также формирование и рост всего украинского судейского движения.

Риццоли судил матчи с 2011-го по 2017-й. Семь раз подряд признавался лучшим арбитром Италии. Работал на финале ЛЧ 2012/2013 и финале ЧМ-2014. В 2017-м был назначен управляющим судейским корпусом Серии А.

Лучи работает в Украине с 2010 года. Сначала он был помощником куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а главой комитета арбитров УАФ был назначен летом 2015 года.