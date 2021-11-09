Кризис Металлиста 1925, урок для Динамо, козыри Черноморца. Эксперты о 14-м туре УПЛ

Тренеры Александр Севидов, Иван Балан и Илья Близнюк вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводят итоги 14-го тура УПЛ, после которого сменился лидер в турнирной таблице.

"Александрия" - "Металлист 1925" 2:0

Сергей Шебек: Сильный побеждает, слабый проигрывает, таков закон футбола. Да, бывают случаи, когда все наоборот, но они редки. Александрийцы заслуженно победили, они были более заряжены на победу, мотивированны, агрессивны, и выглядели монолитным коллективом. А что "Металлист-1925"? После двух крупных поражений - сначала в Кубке 2:5 от той же "Александрии", затем от "Зари" 1:6 в чемпионате - игроки попали в психологическую яму, как результат имеем еще одну кризисную команду.

Раз харьковчане так много пропускают, значит, большие проблемы и претензии к обороне. И в этом матче она действовала с ошибками. Что удивило и бросилось в глаза, решение главного тренера Кривенцова доверить место в защите грузинскому легионеру Квирквелии. Видно, что он "запущен", имеет лишний вес, а отсюда медленный, неповоротливый, проигрывал в скорости быстрым александрийцам. Такое впечатление, что наставника кто-то толкает на авантюру. Но ведь страдает команда и тренер. Неужели так плохи дела с кадрами, что некому играть?

Первый тайм был равным, но хозяева сумели выжать с классной комбинации гол. Рыбалка ювелирным пасом разрезал линию защиты соперника, вывел на хорошую позицию Кирюханцева, который классным ударом "шведкой" забил в угол. Все было исполнено здорово, и пас в такт, и удар - загляденье. А до этого Рыбалка зарядил мячом в стойку, и это тоже был хороший момент открыть счет. Нужно сказать динамовская школа дает о себе знать. Пока Ковалец надолго выбыл, есть достойная замена в созидании игры команды.

У "М1925" голевых моментов и хороших шансов забить не было. А во втором тайме убойный момент запорол бразилец Марлисон, с пяти метров не попав в пустые ворота. Иногда и бразильцев подводить техника. Забей, счет сравнялся бы, и были бы надежды преломить ход событий. А когда Дубра забил второй мяч, стало понятно, что сил и характера у харьковчан перевернуть игру проросту не осталось. И лишь в компенсированное время команда огрызнулась, разозлилась, могла забить гол престижа. Квирквелия бил головой с отскоком от земли, но выше всяких похвал сыграл вратарь хозяев, парировав коварный удар. Если бы забил, мог бы немного сгладить отрицательное впечатление от своей игры.

Харьковчанам в последнее время тяжело даются голевые моменты, их почти нет. В обороне пропускают, впереди не забивают, команда потеряла уверенность, поэтому и наступил игровой кризис. "Александрия" была монолитным коллективом, быстрее двигалась, физически выглядела лучше и уверенно победила.

"Минай" - "Мариуполь" 0:2

Илья Близнюк: Игра была даже не за шесть, а за девять очков. Если бы "Мариуполь" проиграл, то становился бы первым претендентом на вылет из элиты. Это хорошо осознавали игроки, поэтому у них просматривался хороший настрой. И они выиграли заслуженно. Хотя в первом тайме лучше выглядел "Минай", а второй уже был за азовцами.

"Мариуполь" начал очень хорошо вторую половину, почувствовали уверенность благодаря забитому мячу перед самым перерывом. Гол в раздевалку стимулировал настрой команды на следующую 45-минутку. У хозяев был шанс забить первыми, но технический брак Мякушко не позволил завершить хорошую комбинацию. Эта ошибка имела роковые последствия для проигравших.

Хотя второй тайм складывался как нельзя лучше. Сначала "Минай" вследствие удаления у соперника оказался в большинстве, через несколько минут получили "подарок" в виде 11-метрового, но здорово сыграл вратарь, парировав удар. Это также оказалось определяющим моментом в победе мариупольцев. Затем "Минай" начал нервничать, что привело к безобразной ошибке Матича, который фактически вывел один на один Кащука и тот поставил точку в матче. "Мариуполь" заслужил эту викторию.

"Динамо" - "Ворскла" 1:2

Александр Севидов: Академичность и вальяжность сыграли злую шутку с "Динамо". Все делали не спеша, размеренно, в среднем темпе, думая, что рано или поздно забьют. Но, видимо, забыли, что "Ворскла" очень опытная команда, умеющая терпеть, выжидать и играть разнообразно. Они могут и прессинговать, и когда нужно играть глубоко в обороне с быстрыми контратаками. Может команду менее опытную динамовцы в таком темпе могли бы и обыграть, но только не полтавчан.

"Динамо" не блистало, хотя и "Ворскла" ничего опасного не сделала, но использовала первый же момент. Конечно, нужно отметить неудачную игру Забарного, который проиграл борьбу сопернику, сфолил и привез штрафной удар. Затем после стандарта позволил своему игроку, которого опекал, забить головой. А когда получили второй гол с пенальти, игра по большому счету была сделана.

Давление "Динамо" что в первом тайме, что во втором ни к чему не привело. Да были удары в основном со средней и дальней дистанции, но у "Ворсклы" есть хороший вратарь Ризнык, который четко справлялся с этими выстрелами.

Поражение - это очень хороший урок на будущее, оно должно встряхнуть команду. В последних матчах чемпионата наблюдалась тенденция, что киевляне проводили матчи не на очень хорошем уровне.

"Черноморец" - "Рух" 4:3

Иван Балан: Получилась напряженная, интересная игра с интригой и нервной концовкой для обоих тренеров. Начало было за одесситами, они как всегда активно задействовали свое грозное оружие - быстрых и техничных крайков Цитиашвили и Аавагимяна, через которых строились атаки, они же организовывали хорошие контратаки. И как плод их усилий, забили по голу.

"Черноморец" владел больше мячом и инициативой, вел игру, а "Рух" как всегда строил свои действия от обороны. К середине первого тайма игра выровнялась. Затем номинальные хозяева отошли назад, отдали инициативу львовянам, но те не знали, что с ней делать. "Черноморец" предпочел контратаки, у них получилось завершить одну из них. В завершающей стадии Авагимян мастерски исполнил удар с подкруткой, и одесситы ушли на перерыв с комфортным счетом.

С началом второго тайма "Рух" взял игру под свой контроль, усилил давление, заработал пенальти, но Борячук не реализовал, плохо исполнив удар. А после того как, Цитиашвили забил шедевр, не без ошибок защитников, казалось все - игра закончилась. Но, видимо, из-за неопытности игроки "Черноморца" расслабились, позволив сопернику забить три мяча, счет становится ничейным, и он бы был справедливым исходом поединка.

Но "моряки" в этот день очень эффективно играли на контратаках, еще одна и победный гол в кармане. Валидольная, бескомпромиссная, зрелищная игра.

"Ингулец" - "Днепр-1" 0:1

Илья Близнюк: Было удивительно, "Ингулец", играя дома, изначально выбрал тактику с насыщенной обороной. А когда у них на 30-й минуте произошло удаление, то перспектива в созидательной игре стала еще туманнее. Но как ни странно, они в меньшинстве начали играть лучше. Игроки поняли, чего сидеть в обороне, все равно как проиграть - 0:1 или 0:2, а так в атаке будет хоть какой-то шанс.

И днепряне давали спокойно играть, не проявляя никаких усилий забить второй мяч, думая, что добьются победы малой кровью. Они не были столь быстры, не показали мощной игры, и с таким "Днепром-1" можно было сопротивляться. Сыграй хозяева ва-банк на атаку с первых минут, могли бы рассчитывать на положительный результат. Единственный гол в матче - это грубейшая ошибка вратаря Гальчука, который пропустил в тот угол, где и находился. Что неприятно, если вспомнить поединок дома с "Колосом", он также пропустил мяч со штрафного подобным образом, и второй гол в контролируемый угол. Нехорошая тенденция! А вот вратарь "Днепра-1" почти был не заметен, ибо никто его не тревожил, гости не имели проблем у своих ворот.

"Ингулец" в течение 300-х минут не может забить, впереди ничего нет, и оборона слабая. Поэтому, команда выглядит на поле растерянной. В домашних стенах нужно выжимать максимум, даже с "Днепром-1", который ничем особым не впечатляет. Отдали легко победу сопернику. Нет игры, нет результата.

"Колос" - "Шахтер" 1:3

Илья Близнюк: "Колос" выглядел достойно, хотя в последнее время он находится в игровом кризисе. Молодцы, что при счете 0:2 не выключились с игры, не откатились назад, а стали действовать агрессивно, хотя казалось "Шахтер" спокойно доведет матч до логичного конца. У "горняков" была большая нереализованность моментов, и только после того как забили третий мяч, исход стал ясен.

Проблемы с реализацией были и у коваливцев, используй их лучше, был бы шанс уйти от поражения. Что бросилось в глаза у "Шахтера" - опять розыгрыши мяча в своей штрафной, когда Трубин неточно отдал передачу партнеру, обрезка, и игрок хозяев не попал в пустые ворота. Похожий момент был, когда они привезли себе гол с "Реалом". Одни и те же ошибки ничему не учат, проблемы в обороне как были, так и остались. На высоком уровне их наказывают, а на нашем везет, что у соперника не столь высокое мастерство.

Кто понравился своей игрой в составе "Шахтера", так это Бондаренко. Он умеет выдать острые обостряющие передачи, хорошо видит открывания партнеров между линиями. Именно после его тонкого выверенного паса Фернандо забил второй мяч.

"Шахтер" за счет класса, лучшего мастерства футболистов добыл непростую победу. "Колос" заслуживает похвалы, за старание не уступить, характер биться до конца, который мы давно уже не видели. Игра была живой, интенсивной и наверняка понравилась зрителям.

"Заря" - "Верес" 3:0

Александр Севидов: Если посмотреть на счет, кажется, что "Заря" добыла легкую победу. Но это не так. Увидели хороший футбол, в том плане, что, как всем известно, "Заря" сама играет, и дает играть другим. Настолько, что даже "Верес" старался показать комбинационный футбол, хотя ровенчане в этом плане не особо блещут. Но в матче у них были достаточно неплохие острые моменты, быстрые атаки с использованием пространства, которые открывали хозяева.

Первый тайм получился не очень, команды словно присматривались друг к другу, мало моментов, но все началось во второй половине. Два быстрых мяча предопределили исход встречи. Был прекрасный шанс у Сергийчука забить и возродить интригу, но…. А в скорее "Верес" пропустил третий гол, и игра практически закрылась.

Матч получился веселым, потому что обе команды атаковали, стремились играть в открытый футбол. Можно констатировать - класс атаки "Зари" был выше, чем класс обороны ровенчан. Опытные футболисты луганчан снова сделали игру, и я бы не отмечал только Шахаба, забившего все три мяча, а всю линию атаки, которая создала для него все условия для такого успеха.

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Хороший футбол с закономерным счетом, возможно, слишком крупным для гостей. Если "Заря" входит в кураж, то ее очень тяжело остановить. Если для некоторых команд предстоящая пауза пойдет на пользу – это возможность перегрузиться, то для "Зари", набравшей обороты, перерыв может и не в радость.

"Львов" - "Десна" 0:2

Иван Балан: Это была интересная пара в том плане, что "Львов" не может выиграть дома, а "Десна" на чужом поле в течение долгого времени. Уже на первой минуте хозяева могли забить, и в дальнейшем диктовать "северянам" свои условия. Но удар головой Лека прошел рядом с "девяткой". Затем Довгий имел шанс. В дальнейшем пошла осторожная игра, "Десна" атаковала позиционно, "Львов" больше в контратаках. Команды неплохо выстроили оборону, а вот в атакующих действиях маловато, только полумоменты с обеих сторон. Поэтому счет 0:0 в первом тайме закономерен.

Все решилось после перерыва. Калитвинцев забил чудо-гол, вколотив мяч слету. В этом моменте сказалась неграмотная тактическая выучка львовских футболистов. Почему перед штрафной никто не играл на подборе, позволив беспрепятственно нанести удар? Ведь кто-то должен располагаться в полукруге, и пока мяч в воздухе перемещаться влево или вправо с целью помешать. Но перед бьющим в большом радиусе никого не оказалось.

Такая же проблема возникла и со вторым голом. Опять Завийский спокойно получил мяч, продвинулся и пробил. Удар был несложный для вратаря, такой нужно парировать и выручать. Явная ошибка кипера!

После первого пропущенного мяча уже "Львов" больше атаковал, а "Десна" играла на контратаках, она дождалась, когда хозяева раскрылись, и окончательно решила судьбу матча. За игру несколько ударов, два из которых точных. Классная реализация! Показав не самую лучшую игру, "Десна" получила результат.