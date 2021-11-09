(Анти) Герой футбольного дня. Николай Шапаренко

Важен контекст. Важно то, с каким акцентом, и в какой ситуации ты говоришь те или иные вещи. Селезнев на тренировках "Миная", например, хорвату Матичу говорит "ну ты серб", но никто даже не думает обижаться. А назови хорвата "сербом" (как и нормального украинца – "россиянином") в каком-то другом контексте – и рискуешь получить по морде.

Еще несколько лет назад он был простым парнем, который едва не плакал перед камерой, вспоминая, как Лужный с Хацкевичем гнобили его на тренировках. А сейчас Николай Шапаренко – крутой перспективный футболист. Сейчас его хвалят за гол в ворота сборной Франции, выделяют едва ли не как единственное светлое пятно в беззубо-импотентной игре "Динамо" на "Камп Ноу", его усредненный xG высок, а общие характеристики связаны с постоянным продвижением мяча вперед. Прекрасно, но дает ли это право пересекать границы?

Самодельные "адвокаты" Шапаренко оперируют одним единственным аргументом. Мол, назвать темнокожего темнокожим – это нормально, но забывают о контексте. Какой в этом смысл? Зачем на футбольном поле акцентировать внимание на цвете кожи другого человека? Да еще и соперника, да еще и в матче, где у тебя не клеится игра, а очки терять нельзя. В таком неуместном контексте даже простая констатация факта – это расизм.

У тех, кто сейчас защищает Шапаренко, слишком короткая память. Они забыли историю с Николаем Павловым, который в начале взрослой карьеры Шапаренко публично заострил внимание на шевелюре игрока. "Единственное, что Коле мешает – это его прическа. Бегает по полю и все время отвлекается, чтобы поправлять волосы", - сказал тренер, обрушив на себя лавину критики. "Совок", "старый маразматик", "латентный гей, заглядывающийся на мальчиков" и много других гадостей писали ему в комментариях те, кто сегодня защищает Шапаренко. Но ведь Павлов тогда просто констатировал факт. К тому же вполне уместно и понятно по контексту – большие волосы в некоторых ситуациях реально способны помешать хорошей игре в футбол. А какое отношение к игре имеет факт цвета кожи Рангела, на котором акцентировал Николай в игре с "Ворсклой"? Но ведь наш народ любит двойные стандарты: обидели Колю Шапаренко – маразматик и мерзавец, обидел Коля Шапаренко – это просто констатация факта.

Трудно сказать, будет ли для Шапаренко какое-либо наказание от компетентных органов. Наши арбитры настолько бездарны, что могут слышать и говорить о расизме на футбольном поле, но не способны отобразить это в рапорте матча. Ну, тогда хотя бы публикациями и заметками попробуем достучаться до совести Николая Шапаренко. Хотя… вряд ли он сейчас читает прессу. Сейчас он звезда, а не просто мальчишка, который несколько лет назад едва не плакал перед камерами, вспоминая давние обиды…