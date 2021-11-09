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(Анти) Герой футбольного дня. Николай Шапаренко

Премьер-лига
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(34 голосов)

Ну что же, хороший повод вспомнить времена Хацкевича и упреки Павлова

(Анти) Герой футбольного дня. Николай Шапаренко

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Важен контекст. Важно то, с каким акцентом, и в какой ситуации ты говоришь те или иные вещи. Селезнев на тренировках "Миная", например, хорвату Матичу говорит "ну ты серб", но никто даже не думает обижаться. А назови хорвата "сербом" (как и нормального украинца – "россиянином") в каком-то другом контексте – и рискуешь получить по морде.

Еще несколько лет назад он был простым парнем, который едва не плакал перед камерой, вспоминая, как Лужный с Хацкевичем гнобили его на тренировках. А сейчас Николай Шапаренко – крутой перспективный футболист. Сейчас его хвалят за гол в ворота сборной Франции, выделяют едва ли не как единственное светлое пятно в беззубо-импотентной игре "Динамо" на "Камп Ноу", его усредненный xG высок, а общие характеристики связаны с постоянным продвижением мяча вперед. Прекрасно, но дает ли это право пересекать границы?

(Анти) Герой футбольного дня. Николай Шапаренко - изображение 1

Самодельные "адвокаты" Шапаренко оперируют одним единственным аргументом. Мол, назвать темнокожего темнокожим – это нормально, но забывают о контексте. Какой в этом смысл? Зачем на футбольном поле акцентировать внимание на цвете кожи другого человека? Да еще и соперника, да еще и в матче, где у тебя не клеится игра, а очки терять нельзя. В таком неуместном контексте даже простая констатация факта – это расизм.

Читайте такжеПавлов: С такой прической, как у Шапаренко у меня бы и Марадона не играл

У тех, кто сейчас защищает Шапаренко, слишком короткая память. Они забыли историю с Николаем Павловым, который в начале взрослой карьеры Шапаренко публично заострил внимание на шевелюре игрока. "Единственное, что Коле мешает – это его прическа. Бегает по полю и все время отвлекается, чтобы поправлять волосы", - сказал тренер, обрушив на себя лавину критики. "Совок", "старый маразматик", "латентный гей, заглядывающийся на мальчиков" и много других гадостей писали ему в комментариях те, кто сегодня защищает Шапаренко. Но ведь Павлов тогда просто констатировал факт. К тому же вполне уместно и понятно по контексту – большие волосы в некоторых ситуациях реально способны помешать хорошей игре в футбол. А какое отношение к игре имеет факт цвета кожи Рангела, на котором акцентировал Николай в игре с "Ворсклой"? Но ведь наш народ любит двойные стандарты: обидели Колю Шапаренко – маразматик и мерзавец, обидел Коля Шапаренко – это просто констатация факта.

(Анти) Герой футбольного дня. Николай Шапаренко - изображение 2

Трудно сказать, будет ли для Шапаренко какое-либо наказание от компетентных органов. Наши арбитры настолько бездарны, что могут слышать и говорить о расизме на футбольном поле, но не способны отобразить это в рапорте матча. Ну, тогда хотя бы публикациями и заметками попробуем достучаться до совести Николая Шапаренко. Хотя… вряд ли он сейчас читает прессу. Сейчас он звезда, а не просто мальчишка, который несколько лет назад едва не плакал перед камерами, вспоминая давние обиды…

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Комментарии (59)
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pilips111 (Чернигов)
09.11.2021 в 22:08
Был плаксивой девочкой, ей и остался. Фу, какая мерзость.
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0
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
09.11.2021 в 20:45
К сожалению , оборотка большого спорта в том, чтодолгие часы тренировок на протяжение долгих лет приводят к тому, что приводные мышцыбедра развиваются лучше, чем приводные мышцы мозгов... Такие, как совесть, понимание социальных приоритетов, нарвственные ориентиры и прочая хрень...На которую не хватает времени - надо приводные мышцы бедра качать.
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+2
-2
Astor Astor (Одесса)
09.11.2021 в 20:23
Какую ахинею написал Семйон, иногда вообще трудно понять, что у него в голове. Вот он пишет "важен контекст". А он что - слышал лично, как Шапаренко называл этого мулата "черным"? Если нет - откуда он знает, какой там был контекст? Можно напомнить, как негры в матче ПСЖ с турками наехали на румынского судью - тут тогда тоже возмущенные "антирасисты" писали всякий бред про того парня. А в результате всё постепенно затихло и он опять нормально судит. Точно так же - и здесь. О чем вообще можно говорить, не зная контекста? Но Семйону лишь бы на вентилятор подбросить - работа такая. П.С. Я, если что, Павлова ни "совком", ни "ланентным гeeм" никогда не называл. Я вообще считаю, что никаких "латентных гeeв" не бывает. Гомосятину всегда видно сразу. И уж Павлов к этой публике точно никакого отношения не имеет. Чего не скажешь о некоторых "журналистах" - там их, похоже, через одного.
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+1
-4
Acsakal (Kharkov)
09.11.2021 в 18:10
Браво, Ігорю! Інколи Ви вражаєте в негативному сенсі, наприклад, коли даєте трибуну одному суддівському "експерту", чиї професійні чесноти вже давно викликають великий сумнів... Але цим матеріалом Ви врятували честь сайту, бо після прочитування коментів на інтервью з Тілем в мене виникло відчуття, що я живу не в Україні, а в США в 19 ст., а ще точніше - в південних штатах Америки 19 ст. Динамівських тролів закликаю - зупиніться. Усі ваші так звані "аргументи" на виправдання проявів расизму серед ультрас та гравців Динамо - сміхотворні та нікчемні. За такими принципами... Ні - з такою безпринципністю можна виправдовувати будь-що, якщо воно має стусунок до улюбленого клубу - і кримінальні злочини, і вбивства, і державну зраду. З такою самою безпринципністю населення Донбасу в 2009 році обрало президентом тричі судимого двічі сидівшого зека з погонялом Хам, який врешті-решт кинув Україну під агресію московії, що триває вже 8 років. А все тому, що той зек був для них "своїм"... Якщо ти когось вважаєш своїм, то ти маєш до нього бути більш уважним та прискипливим, бо ТИ несеш відповідльність за те, що він робить. Ті, хто голосував за януковоча в 2009 році, відповідальні за 8 років агресії рф, що і не думає закінчуватися. А ті, хто голосував за "зеленого голобородька" в 2019 році, несуть відповідальність за нинішній бардак в країні. Відповідати ніхто не хоче, тому мало хто зараз зізнається, що колись голосував за янука або за його придворного шута. Тож не робіть знову дурних помилок і не ставайте на бік темних сил.
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+4
-6
Astor Astor (Одесса)
09.11.2021 в 20:37
Пока Янукович был президентом, никакой "агрессии РФ" к Украине и близко не было. И Крым был украинским, и на Донбассе никто не воевал. И газ был по 0,78 гривен, а сейчас - уже и по 30 гривен есть. Так что нефиг с больной головы на здоровую перекладывать. Сами наскакали, а теперь еще и вините кого-то.
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+5
-3
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
09.11.2021 в 21:34
Astor Astor - ти тупе, кончєне дебільне створіння з ватою в голові. Пистуй на рассію, там харашо, там твій яник.
0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
09.11.2021 в 17:59
динамовцу все можно
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+5
-5
avatar
дід Сашко
09.11.2021 в 17:05
Панове а є десь відео цього скандалу?Чи ми судимо це тільки по словам Рангела?
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+5
-4
Беовульф (Одесса)
09.11.2021 в 16:18
Автор из кожи вон лезет, чтобы раздуть скандал из ничего. Назвал черным. И что? Давай автор, запрети организацию Black Lives Matter - там есть слово "чорный". Можешь? Нет? Именно поэтому пошел в ход хитрый приемчик - контекст. Мол, контекст не такой. А между строк читать не пробовал? А скрытый смысл искать? Где-то мы это уже проходили.
Ответить
+10
-11
oleg.m.3972 (Харьков)
09.11.2021 в 20:02
Слышь, а пусть Шапаренко в следующем матче с Баварией назовёт чёрным Комана, Сане или Девиса. Ведь, по-твоему, это в порядке вещей... Без скрытого смысла, без подтекста между строк... Просто скажет правду чёрному, что он чёрный. И давай все посмотрим, что из этого получится. И пусть потом в УЕФА плачет и доказывает, что он сказал чистую правду...
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+1
-1
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
09.11.2021 в 21:30
Тобі що кажи, що не кажи, що ти тупоголова придуркувата вата та пітар, ти все одно меншим пітаром не станеш.
0
-1
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
09.11.2021 в 15:57
Дивився баскетбол НБА, коментатор сказав таке "black bad boy", сподіваюсь його покарають за це Слюняві кротенята, які ведуться на усіляку пропаганду - ви посміховиська.
Ответить
+7
-7
krakow (Херсон)
09.11.2021 в 15:51
Все правильно.Шапаренко назвал вещи, своими именами.Не надо ложной,забугорной толерантности. Если человек инвалид,так к нему и надо обращаться - "эй,инвалид". И т.п. - "эй,толстый,худой,лысый,прыщавый,черный,белый,желтый,косой,хромой,узкоглазый,горбатый,коротышка,длинный...". Не надо стесняться правды. Мы должны стараться прийти,к такому свободному общению.За этим будущее...Или,уже настоящее?
Ответить
+7
-12
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
09.11.2021 в 15:40
Тут много защитников которые реально не оценивают возможные последствия таких выходок.Позволю себе напомнить фотографию Зозули при этом он ничего не говорил последствия ему явно удовольствия не доставили.Шапаренко может не плохой футболист но по жизни он пацан не имеющий жизненного опыта и в такой ситуации его нужно остеречь от таких поступков а не находить ему оправдания.
Ответить
+7
-7
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
09.11.2021 в 15:58
Що поганого зробив Зозуля?
Ответить
+6
-8
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
09.11.2021 в 15:59
Я разве сказал,что он сделал что то плохое.Я сказал ,что последствия были нехорошие.
+6
-4
oleg.m.3972 (Харьков)
09.11.2021 в 19:51
Сфотографировался с нацистскими символами. Все знают, а ты дурачком прикидываешься ?
+1
-1
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
09.11.2021 в 21:29
Придурок oleg.m.3972 - назви, що це були за "нацистскими символами"
0
0
avatar
mafan (Рівне)
09.11.2021 в 15:02
Автор довбодятел. До чого тут шевелюра і вислови Павлова до реальної ситуації, якщо Микола назва темношікрого гравця суперників - "нігером". Цікаво як він звертається до Вітіньйо -теж темношкірий. Думаю - це варто було б якось доказати. Раніше з Шапаренком нічого подібного не помічали. Якщо Ахмєт-паши-ТБ це хочуть роздути, то тут їх не зупиниш.
Ответить
+7
-11
Беовульф (Одесса)
09.11.2021 в 16:20
Зачем врать? Никто никого нигером" не называл. Брешешь.
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+2
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
09.11.2021 в 14:26
Как натянуть сову на глобус, или Да отъе..итесь вы от Шапы со своими БЛМ
Ответить
+7
-9
avatar
anоnimus (Київ)
09.11.2021 в 14:26
Всі ватники, гомофоби і расисти зібрались в дипамо. Збіг? І після цього будете говорити, що в Україні нема агентів кремля (Суркіс, Ківа, Медведчук), які ведуть свою пропаганду СКРЄП?
Ответить
+8
-13
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
09.11.2021 в 14:39
Усі дебіли, ватники та расисти із сцикунами сидять в редакції під столом
Ответить
+2
-10
avatar
anоnimus (Київ)
09.11.2021 в 14:44
Хоч дам пораду, бо бачу ти ніяк догнати не можеш? Став біля нікнейма "Тамбов", тоді точно не прийдеться відмазуватись, коли хтось попросить телефон, щоб ти відповів за слова. Ссикло інтернетне
+3
-7
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
09.11.2021 в 15:59
Ти сцикло інтернетне ім'я своє сцишся написати
+4
-4
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
09.11.2021 в 16:00
Тобі треба мій телефон, щоб замовити квитки в тамбов, бо там твої родичі?
+4
-3
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
09.11.2021 в 16:00
Ти сцикливий півник
+3
-3
Webracer (Київ)
09.11.2021 в 14:15
Якби на полі був 21 чоний гравець і 1 білий, то чорні б точно називали білого білим, білосніжкою чи ще якось. І це расизмом би не вважалося, бо він же білий, а чорним можна. І найголовніше, що білому було б байдуже. Навпаки, він би був гордий тим, що білий. А от в матчі Ворскла — Динамо чорний чомусь соромиться кольору своєї шкіри, своїм походженням. Так може це проблема чорного? Нехай висловлює претензії своїм батькам, що не навчили його пишатися тим ким ти є, а навчили тільки комплексам, які його переслідують і в дорослому житті.
Ответить
+10
-6
antares84 (Вінниця)
09.11.2021 в 14:59
Абсолютно правильно і толково написано
Ответить
+5
-4
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.11.2021 в 14:09
Ну усьо Коля , на калєні !
Ответить
+5
-2
Hanter44 (Baburka)
09.11.2021 в 14:02
Была бы возможность-аплодировал бы Игорю Семйону!!!
Ответить
+8
-7
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
09.11.2021 в 14:21
Аплодуй язиком, це в тебе добре виходить
Ответить
+4
-11
Hanter44 (Baburka)
09.11.2021 в 15:44
На дураков уже давно не обижаюсь.Что выросло ,то выросло.
+7
-5
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
09.11.2021 в 21:31
Якщо ти не в образі на своє відображення в дзеркалі, навіщо ти сюди ходиш щось писати, вата ти пустоголова.
0
-1
avatar
2.dc (Николаев)
09.11.2021 в 14:00
Сеня разошелся-разбушевался, спасу нет. Обвешал недооросля ярлыками, шо твоя Новогодняя елка - а зашо/прошо - а фиг его знает, а лишним не будет …)))))
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+6
-2
Ol-g (Одесса)
09.11.2021 в 13:57
Согласен. Сказать в проповеди о том , что белые, черные/чернокожие/темнокожие, азиаты должны жить дружно, - ничего не нарушить. А на ровном месте или с негативной интонацией сказать человеку "чернокожий", "белый", "азиат" - это оскорбление.
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+4
-4
Fritz (Кузнецовск)
09.11.2021 в 13:46
З якого часу Шапаренко став ''звєздой'' ?????
Ответить
+10
-2
Fritz (Кузнецовск)
09.11.2021 в 13:46
З якого часу Шапаренко став ''звєздой'' ?????
Ответить
+8
-2
denis066 (Днепр )
09.11.2021 в 13:39
Да он сам черный как негр...
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+4
-3
avatar
SeventyFour (Phoenix)
09.11.2021 в 13:54
Цыган?
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+5
-2
magnum power (БОМЖ)
09.11.2021 в 13:30
желаю Коле отрастить опять волосы и завоевать Золотой мяч, Семйону назло.
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+8
-6
Vantala (Kharkiv)
09.11.2021 в 13:42
Он на семена х** ложил, как и все адекватные читатели этого сайта Не дорос ещё этот писака, чтобы ему кто-то что-то доказывал
Ответить
+3
-7
Mexxxxx (Просяная)
09.11.2021 в 14:20
Та если б за волосы давали золотые мячи. Там надо уметь играть, забивать, результат выдавать. Поэтому слабенький будет довод
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+5
-1
taras1994 (Київ)
09.11.2021 в 13:29
Мдаа, на таку тему цілу статтю писати це верх професійнсті.... А порівнювати цю ситуацію зі словами які сказанні в інтерв'ю це ще більша професійність. Поматюкали один одиного ну і все, але ж ні - тепер Коля расист
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+3
-7
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
09.11.2021 в 13:24
Тепер Шапаренко будуть четвертувати,за те що чорного назвав чорним.добре що він ще не гомік.
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+3
-6
pilips111 (Чернигов)
09.11.2021 в 22:14
Откуда знаешь?
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0
0
vgolovan (полтава)
09.11.2021 в 13:18
не слушайте этих журналюг особенно автора статьи семйона - фамилия какая интересная у него
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+5
-4
avatar
Ракицкий (Питер)
09.11.2021 в 13:08
Освистывать его на каждом стадионе!!!
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+6
-12
vgolovan (полтава)
09.11.2021 в 13:16
кого освистывать - шапаренка или рангела или надо все таки узнать правду кто что на кого говорил а не слушать этих журналистов
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+5
-3
avatar
Ракицкий (Питер)
09.11.2021 в 13:33
Рангел показл фак трибунам в Полтаве когда играл за КупС
+1
-6
Mexxxxx (Просяная)
09.11.2021 в 12:59
Все правильно, мы ж поняли, что он хотел сказать, а все остальное - детские отмазки. Если ему кто-то умный подскажет, то он сделает шаг первым. Пусть не извиняться, но просто хоть что-то объяснить, мол не то имел ввиду, а если что-то показалось то извините, ничего такого не хотел. Та и все на этом. А если затянет, то обрастет как комом, что он звезда недоделанная, лучше б играл, цены себе не сложит, ну и в таком духе.
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+6
-2
taras1994 (Київ)
09.11.2021 в 13:38
Просто ж навіть невідомо у якому контесті він це казав та чи казав взагалі. А Головне футболісти постійно ображають і матюкають один одного, ми ж навіть не знає що Рангел йому казав, але тепер з усіх усюд і чути який Шапаренко "зірка" і "расист". Зрозуміло, що якщо він назвав його чорним це навряд було з позитивним контекстом, але це не одне і те саме, що сказати слово на букву "Н", тому це все інфантильне моралізаторство вже смішить
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+2
-3
stas1362 (Приютівка)
09.11.2021 в 12:58
Заказуха 100%. Можно заявить что Сеймон обозвал как то Шапаренка и выгнать за это с работы. Автор вы сами слышали из уст Шапаренка то что утверждаете, нет, значит вы трепло. Опять тянут за уши прическу, ну бред. Вот то что некоторые журнашлюхи зарабатывают этим на жизнь, так это правда.
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+8
-6
avatar
Мангол (Sumy)
09.11.2021 в 12:53
- Тренер, он назвал меня черным уродом. Это рассизм.- Но ты черный и ты урод, Эрни.
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+9
-5
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 12:52
Потушеный голубок!
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+6
-6
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
09.11.2021 в 14:22
Нікого не цікавить твоє жалюгідне та нікчемне існування
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+4
-8
Lion Killer (Львів)
09.11.2021 в 12:50
все тут правильно автор пише. Треба доводити грою, а не тріпати язиком.
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+11
-6
Kristo (Львов)
09.11.2021 в 12:37
Забодали уже раздуванием темы расизма.
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+13
-5
Acsakal (Kharkov)
09.11.2021 в 18:21
З усім бажанням ніхто нічого не зміг би роздути, якби "Кіля" приніс вибачення. Або він та інші гравці Динамо спростували би інфу і заявили, що ніхто нічого подібного не говорив і не чув. Але ймовірний винуватець та його клуб мовчать, а отже сказати нема чого.
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+3
-2


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