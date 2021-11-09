Стало известно о дальнейших планах Дентиньо после ухода из Шахтера

Бразильский нападающий Дентиньо покинул донецкий "Шахтер" по истечению контракта.

Как сообщает Globo, 32-летний футболист вернется в Бразилию, где хочет провести больше времени с семьей. После чего будет думать над предложениями по поводу предстоящей карьеры.

Источник отмечает, что родной клуб Дентиньо "Коринтианс" пока не планирует выходить на футболиста с предложением о сотрудничестве, так как не испытывает проблем с игроками этого амплуа.

Дентиньо защищал цвета "Шахтера" с 2011 года. За это время он отыграл во всех турнирах 197 матчей, забил 29 мячей и вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.