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Стало известно о дальнейших планах Дентиньо после ухода из Шахтера
Бразилец защищал цвета "горняков" с 2011 года
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бразильский нападающий Дентиньо покинул донецкий "Шахтер" по истечению контракта.
Как сообщает Globo, 32-летний футболист вернется в Бразилию, где хочет провести больше времени с семьей. После чего будет думать над предложениями по поводу предстоящей карьеры.
Источник отмечает, что родной клуб Дентиньо "Коринтианс" пока не планирует выходить на футболиста с предложением о сотрудничестве, так как не испытывает проблем с игроками этого амплуа.
Дентиньо защищал цвета "Шахтера" с 2011 года. За это время он отыграл во всех турнирах 197 матчей, забил 29 мячей и вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.
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