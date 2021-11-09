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Стало известно о дальнейших планах Дентиньо после ухода из Шахтера

Премьер-лига
(4 голосов)

Бразилец защищал цвета "горняков" с 2011 года

Стало известно о дальнейших планах Дентиньо после ухода из Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бразильский нападающий Дентиньо покинул донецкий "Шахтер" по истечению контракта.

Как сообщает Globo, 32-летний футболист вернется в Бразилию, где хочет провести больше времени с семьей. После чего будет думать над предложениями по поводу предстоящей карьеры.

Источник отмечает, что родной клуб Дентиньо "Коринтианс" пока не планирует выходить на футболиста с предложением о сотрудничестве, так как не испытывает проблем с игроками этого амплуа.

Дентиньо защищал цвета "Шахтера" с 2011 года. За это время он отыграл во всех турнирах 197 матчей, забил 29 мячей и вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк)
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Источник:
Globo

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
09.11.2021 в 16:03
Срну на воздух а Дентиньо в ШД-надо менять засиделся и Палкина тоже --надо обновляться молодыми специалистами
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+2
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
09.11.2021 в 20:08
Может тебе лучше заняться проблемами Черноморца, в котором 70% игроков, вместе с главным тренером, принадлежат Динамо ? А Шахтёр, как-нибудь, без твоих советов обойдётся...
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0
-1
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Сокира (New Castle)
09.11.2021 в 20:32
К дьяволу Шахтер!
0
0


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