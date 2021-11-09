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Павелко подтвердил приезд Риццоли в Украину

Премьер-лига
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(6 голосов)

Известный итальянский арбитр получил должность в УАФ

Павелко подтвердил приезд Риццоли в Украину

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Известный футбольный экс-арбитр из Италии Никола Риццоли будет работать куратором украинских судей. Эту информацию подтвердил президент УАФ Андрей Павелко.

"Украинские арбитры смогут получать знания и опыт от одного из лучших рефери современности – Николы Риццоли. Сегодня звездный итальянский специалист по моему приглашению побывал в Доме футбола.

Вместе с главой Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, контракт которого недавно был продлен, и нашими арбитрами пообщались с Николой и обсудили перспективы нашего сотрудничества на будущее.

Риццоли согласился с моим предложением стать куратором подготовки украинских рефери и в случае поддержки такой инициативы Исполкомом, заседание которого предварительно запланировано на 17 ноября, команда УАФ получит новое мощное усиление уже в ближайшее время.

Об авторитете Николы Риццоли в мировом арбитраже говорят его высокие достижения. Среди прочего, это звание лучшего рефери мира, которое он получал дважды подряд. А это значит, что украинские коллеги Николы с началом нашего сотрудничества получат отличные возможности для профессионального роста.

Верю, что они успешно их реализуют. Уверен, что тандем двух таких высококлассных специалистов, как Лучано Лучи и Никола Риццоли, даст мощный импульс для дальнейшего развития украинского арбитража", – написал Павелко в своем Facebook.

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В статье: Никола Риццоли Андрей Павелко УАФ
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Комментарии (17)
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Черноморчик (Одесса )
09.11.2021 в 22:24
Я бы понял , если был бы толк от итальянцев. А так как были скандалы в чемпионате так и остались . Как не судили мир , Европу, и еврокубки так и не судим . Зато зарплаты у них всем на зависть . Только и могут как лысый ходить с умной рожей и бред нести . Да они курвы даже язык не учили и не учат .
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0
0
Андрей (Odessa)
09.11.2021 в 20:35
Почему именно итальянцы? Немцы, бриты дороже что ли?
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+1
-1
Astor Astor (Одесса)
09.11.2021 в 21:18
Британские арбитры такие же упоротые, как и британские ученые.
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0
0
avatar
Wreck (Киев)
09.11.2021 в 22:15
С итальянцами проще добазариться, коррупционеры еще те
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+1
0
Фанат АПЛ
09.11.2021 в 19:11
После Коллины,именно Рицццоли был лучшим арбитром в Италии.
Ответить
+4
-3
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
09.11.2021 в 18:48
Хорошая новость. Если кукуевцы скавулять - значит судейство двигается в правильном направлении!
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+1
-7
avatar
Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 19:43
Скулять олексін дальнобої на Окружній ! Ждуть тебе та хочуть за щоку добі дати !
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+4
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
09.11.2021 в 20:14
Всё дороже и дороже будет обходится Суркисам судейский корпус...
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+3
-2
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
09.11.2021 в 20:31
Когда-нибудь до них дойдет, что лучше эти деньги вкладывать в игроков, чем в судей.
0
-4
Thiirane2 (Днепр)
09.11.2021 в 21:12
Кукуевцы это кто? Черниговские парни набутыленые рыжим кротом?
Ответить
0
-1
avatar
Сумчанин (Сумы)
09.11.2021 в 17:53
Ответить
+1
-2
avatar
simargl (Чернигов)
09.11.2021 в 17:49
Деньги некуда девать ??? Непонятные решения... зачем продлевать Лучи если приглашать еще Риццоли ??
Ответить
+6
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
09.11.2021 в 15:50
сколько можно кормить за народные деньги этих макароников -у нас что своих мало бездельников--он же не будет получать 5-10 тыс грн
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+8
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2021 в 16:31
30000-35000 євро
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+2
-2
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Динамiт (Василькiв)
09.11.2021 в 19:45
зарплата руководителя Лучано Лучи за март 2019 года составила 508 985 гривен.
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0
-2
oleg.m.3972 (Харьков)
09.11.2021 в 20:10
Народные ? Первый раз слышу, что УАФ содержится на средства простого народа... Откуда у народа столько денег ?
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2021 в 15:13
І радость шальная взошла как заря...
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+7
-2


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